CAREL@MCE 2024: el papel de la innovación tecnológica en la transición energética

Del 12 al 15 de marzo de 2024, CAREL participará en la Mostra Convegno Expocomfort, en el stand A31-B42, pabellón 11 Del 12 al 15 de marzo de 2024, CAREL participará en la Mostra Convegno Expocomfort, en el stand A31-B42, pabellón 11. La innovación que exige el mercado, indispensable para obtener soluciones cada vez más eficientes y sostenibles, es un punto esencial de la oferta presentada en esta edición. Junto con otras empresas del Grupo, como Enginia, Klingenburg y Recuperator, CAREL presentará una propuesta HVAC global para la mejora de la calidad del aire interior, gracias a sistemas que aumentan el rendimiento energético y reducen el consumo.

Sus más de 50 años de experiencia en el sector permiten a CAREL idear y diseñar soluciones de última generación de control, supervisión y monitorización de sistemas, para contribuir a la transición hacia edificios comerciales inteligentes y garantizar el máximo confort, reduciendo la energía utilizada. Las soluciones de control implementan lógicas avanzadas para optimizar el funcionamiento de unidades de cualquier tipo, asegurando el confort y la gestión inteligente de la energía. Los innovadores recuperadores de calor, junto con la humectación adiabática, permiten obtener la calidad de aire deseada. En línea con las Directivas Europeas sobre la Eficiencia de los Edificios (EPBD), la suite tecnológica, que incluye desde dispositivos in situ hasta servicios en la nube, apoya los objetivos de descarbonización, sostenibilidad y calidad del aire en ambientes interiores. Gracias al uso inteligente de los datos, las soluciones propuestas son ideales para los entornos multi sitio, facilitando los procedimientos de mantenimiento y la seguridad informática de los sistemas.

La gestión en remoto, el uso de inteligencia artificial y la ciberseguridad son elementos fundamentales del nuevo paradigma de programación propuesto por CAREL, presentado en la solución para los distintos softwares que se comunican con los controles instalados en las unidades HVAC. Con la creciente conectividad e interconexión de los dispositivos, es una prerrogativa del Grupo garantizar la seguridad informática para proteger los sistemas de potenciales amenazas externas. La nueva herramienta de programación permite reducir los tiempos de desarrollo y una comunicación más ágil entre los actores involucrados en el ciclo de vida del sistema: esto implica que la programación resulte más eficiente y accesible, facilitando la operatividad in situ y reduciendo, por tanto, la dependencia de personal técnico altamente especializado. En un momento en el que resulta complicado encontrar personal técnico cualificado, esta simplificación es crucial para garantizar la continuidad operativa de los sistemas.

En el sector residencial, el esfuerzo por reducir las emisiones se concreta en la oferta más innovadora presentada en esta edición: una suite de componentes fundamentales para gestionar de forma óptima el circuito de refrigeración de las bombas de calor. Su integración en las estrategias de control de las unidades hace que los sistemas HVAC sean más fiables y adaptables a las variaciones ambientales, con un incremento medio de la eficiencia de entre el 25% y el 40% con respecto a los dispositivos tradicionales. Los productos CAREL presentes en la oferta están catalogados como A3 Ready, es decir, fabricados siguiendo las normativas de seguridad más recientes para el uso de dispositivos electrónicos con unidades de refrigeración inflamables.

Para el mundo de la industria, CAREL también propone soluciones y servicios en numerosas aplicaciones, en las que la regulación y la monitorización de la calidad del aire interior son indispensables para garantizar la continuidad del servicio: la atención a la sostenibilidad y la reducción de los consumos energéticos no deben prescindir de la necesidad de que no se interrumpan los procesos, por falta de eficiencia o por exigencias de mantenimiento. Los sistemas controlados y monitorizados, con control constante de temperatura y humedad en función de las exigencias de fabricación, permiten prolongar el ciclo de vida de estos e incrementar la calidad de producción en todos los sectores involucrados.