'Dīvide et īmpera', en política, sociología y economía, es una estrategia para ganar o mantener el poder, orientada a sembrar la discordia y a introducir elementos de todo tipo, para debilitar a posibles oponentes y/o a usar sus propias potencialidades para influenciarlos unos contra otros.

Diablo proviene del griego diábolos que representa a un “acusador”, “difamador” o “calumniador” y está compuesta del prefijo dia- que significa “a través de” y ballein que representa “arrojar” o “tirar” mentiras, prejuicios y otros males. De origen hebreo, la palabra "satanás" significa acusador o adversario.

¿Quién no ha oído alguna vez la frase: ”Divide y vencerás”? Pero siempre que la oímos pronunciar, la relacionamos con las luchas por el poder. Pero si ampliamos el marco donde aplicamos este refrán, la cosa adquiere un nuevo sentido. Pongamos en este caso a una familia, un grupo de amigos, una pareja, etc. Pongamos por caso que alguien: un amigo, un conocido, un compañero, etc., sin saber muy bien porqué, siembra cizaña en alguno de esos grupos. En este caso, no es que ese alguien fuera el diablo, ni Satanás, pero este fulano estaría haciendo su trabajo, ¿no creen?

Según la cábala, esto es lo que significa diablo: división. Esto no quiere decir que el que hace ese papel lo haga de una manera consciente. Según leí una vez, el mal más perverso, se realiza de una manera inconsciente, sin mala intención y en muchas casos, envuelta en el papel de celofán de la caridad.