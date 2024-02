Seguro para embarcaciones neumáticas y semirrígidas, de la mano de elsegurodemibarco.com

Las embarcaciones neumáticas y semirrígidas son muy populares debido a su versatilidad y fácil transporte. Las primeras se caracterizan por tener una estructura completamente inflable, mientras que las segundas cuentan con un casco sólido, pero con flotadores laterales inflables.

A menudo, se tiende a pensar que este tipo de naves no necesitan más que el seguro obligatorio de embarcaciones. Sin embargo, desde el punto de vista de protección del patrimonio del consumidor, es importante considerar las coberturas que ofrece elsegurodemibarco.com.

Coberturas poco valoradas, pero de gran importancia para quienes tienen embarcaciones neumáticas y semirrígidas Una de las coberturas menos valoradas en el ámbito de lanchas neumáticas y semirrígidas, es el seguro voluntario. Este está enfocado, principalmente, en aquellas con esloras más grandes. La razón de eso es que, cuanto más grande sea la eslora de la embarcación, mayor es la probabilidad de causar daños cuantiosos que podrían superar la cobertura del seguro obligatorio. Por ejemplo, si en un muelle se incendia la nave, mientras mayor tamaño tenga se incrementa la posibilidad de propagar el fuego a los barcos atados alrededor.

Otra cobertura poco común es la reclamación de daños. Esta cubre las averías que un tercero causa en el barco cuando no dispone de un seguro o de cobertura suficiente, o en caso de no tener la forma de cubrir los costes.

El seguro de remolcaje también se valora poco. Sin embargo, se considera imprescindible para quienes navegan en mar abierto, aunque sea cerca de la costa. En caso de avería de motor o cualquier otro accidente que imposibilite la navegación, el remolcaje asegura que la embarcación sea llevada a un lugar seguro sin poner en peligro la vida de los tripulantes.

Variedad de coberturas, en elsegurodemibarco.com Una alternativa para contratar estos seguros para lanchas neumáticas y semirrígidas, es elsegurodemibarco.com. Este proveedor ha sabido adaptarse a las necesidades específicas de este mercado, ofreciendo una serie de coberturas adicionales que pueden resultar imprescindibles.

Pero, además, también ponen a disposición los seguros más comunes en el ámbito de las embarcaciones. Entre ellos se encuentra el seguro de robo, que protege en caso de que la embarcación o su motor sea sustraído o se produzca algún tipo de hurto de objetos a bordo. También está el seguro de daños propios (todo riesgo), que cubre cualquier avería que sufra la embarcación a causa de su operador, ya sea por colisión, encallamiento, incendio, etc.

En conclusión, las embarcaciones neumáticas y semirrígidas no solo requieren del seguro obligatorio de embarcaciones, sino también de coberturas adicionales que protejan el patrimonio del consumidor. Elsegurodemibarco.com ofrece una amplia variedad de seguros adaptados a cada necesidad, desde los poco valorados hasta los más comunes. Con esta amplia gama de coberturas, los propietarios de embarcaciones pueden navegar con la tranquilidad de estar completamente protegidos.