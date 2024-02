La situación en Siria es más crítica que nunca un año después del terremoto

La situación humanitaria en Siria sigue siendo extremadamente grave, advierte World Vision, organización de ayuda humanitaria que opera en Siria desde 2011. World Vision hace esta dura advertencia cuando se cumple un año de la devastación causada por un terremoto de magnitud 7,8 que asoló el noroeste de Siria y el sur de Turquía.



La ONG advierte de que no sólo el conflicto en Siria no ha terminado, con 13 años de violencia continuada, sino que las necesidades humanitarias derivadas del mismo y del terremoto del año pasado siguen creciendo. Actualmente, el 90% de los sirios vive por debajo del umbral de la pobreza. Además, 4,1 millones de personas del noroeste de Siria dependen de la ayuda humanitaria, y la inseguridad alimentaria afecta a 3,7 millones.

Para conmemorar este trágico día y 13 años de conflicto persistente y continuo, World Vision ha publicado un informe que destaca la escalada de la crisis humanitaria en el noroeste de Siria, una visión global de la situación actual, esboza las necesidades urgentes y ofrece recomendaciones críticas para la acción inmediata.

El informe Beyond the Rubble: The Impact of the Earthquake on Children in Northwest Syria One Year Later llama la atención sobre las siguientes conclusiones:

El catastrófico terremoto de febrero de 2023, agravado por un conflicto de 13 años de duración, causó más de 4.500 víctimas mortales sólo en el noroeste de Siria e infligió grandes daños en las infraestructuras, incluidas escuelas y hospitales, empeorando la ya grave situación humanitaria de los 4,1 millones de personas que dependen de la ayuda.

En el noroeste de Siria, las crisis combinadas del conflicto, el terremoto y los recortes de financiación han creado una grave emergencia sanitaria y nutricional. Casi 6 millones de personas, principalmente la infancia y mujeres, no están recibiendo asistencia nutricional esencial. Los niños y niñas representan un 64% de los más necesitados.

Los servicios sanitarios se encuentran en estado crítico y se enfrentan a cierres y recortes, mientras que el número de personas que reciben ayuda alimentaria se ha reducido a la mitad, pasando de 2 millones a sólo 1 millón. Esta alarmante situación exige un apoyo urgente y específico para estabilizar los servicios de salud y nutrición y mitigar las crecientes tasas de mortalidad infantil.

Las complejas situaciones de emergencia en el noroeste de Siria han agravado significativamente los problemas de protección infantil, marcados por el aumento de los hogares encabezados por niños y niñas, el trabajo infantil y los matrimonios infantiles tras el terremoto.

Esta situación se ve empeorada por las dificultades para acceder a documentación esencial, como certificados de nacimiento, que restringen el acceso a servicios y derechos vitales. La falta de documentación adecuada amenaza con dejar a una generación de niños y niñas sin nacionalidad y sin acceso a servicios esenciales como la educación y la atención sanitaria. Además, el cierre de varios Espacios Seguros para Mujeres y Niñas, debido a la escasez de fondos y de centros comunitarios por las condiciones de seguridad, se ha sumado a los retos a los que se enfrentan las comunidades afectadas.

Tras el terremoto y años de conflicto, una parte significativa de la población del noroeste de Siria se encuentra en refugios inadecuados, con aproximadamente 800.000 personas que siguen viviendo en tiendas de campaña en campamentos a menudo superpoblados y mal gestionados. Para agravar estas condiciones, la respuesta invernal se enfrenta a importantes problemas de financiación, con sólo el 30% de los fondos necesarios asegurados.

Para contrarrestar esta situación, World Vision recomienda:

- Una solución política al actual conflicto en Siria a través de un proceso de paz defendido por la comunidad internacional, que fomente la estabilidad duradera y la recuperación nacional. - Un acceso humanitario incondicional y sin restricciones que garantice la supervivencia de los 4,1 millones de habitantes del noroeste de Siria. - Financiación completa del Plan de Respuesta Humanitaria para Siria, que está gravemente infra financiado, garantizando que se abordan a fondo las necesidades humanitarias en Siria. - Compromiso y empoderamiento de las comunidades y organizaciones locales en la planificación y ejecución de proyectos, garantizando la sostenibilidad, el desarrollo de capacidades y una respuesta oportuna y eficaz a las necesidades humanitarias.

A través de este informe, World Vision hace hincapié en la resiliencia a largo plazo, la participación de la comunidad, la supervisión exhaustiva y la integración de estrategias innovadoras e inteligentes desde el punto de vista climático en todos los esfuerzos de recuperación.

Emmanuel Isch, director de Respuesta a Siria de World Vision, afirma: "La región y el mundo parecen estar más divididos que nunca. El número de conflictos crece y el cambio climático causa cada vez más catástrofes naturales. World Vision quiere recordar al mundo, en este triste aniversario, que la población del noroeste de Siria todavía se está tambaleando por los continuos impactos. La magnitud del apoyo que necesitan las familias y comunidades del noroeste de Siria está aumentando de forma descontrolada debido a 13 años de conflicto y un año de necesidades no cubiertas por el devastador terremoto. La situación es ahora más crítica que nunca, y el mundo no puede permitirse ignorar el sufrimiento aquí, a pesar del creciente número de distracciones geopolíticas”.

World Vision se mantiene firme en su compromiso con el pueblo sirio, defendiendo sus necesidades inmediatas y la promesa de un futuro más esperanzador y estable.