Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, del 15 al 18 de febrero

El Recinto Ferial de IFEMA MADRID vuelve a vestir sus mejores galas para acoger, del 15 al 18 de febrero, la 79ª edición de la pasarela nacional más importante. Lo hace, un año más, de la mano de Mercedes-Benz, que celebra 26 entregas como principal patrocinador y 25 desde que la pasarela cambiara su nombre a Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. De este modo, la marca de la estrella refuerza su alianza con este sector y continúa consolidándose como uno de los principales actores de la industria de la moda a nivel nacional e internacional.





Mercedes-Benz aprovechará la cita para presentar, por primera vez en España, su futurista concept car: el Mercedes-Benz Vision One-Eleven, una reinterpretación 100% eléctrica del mítico C 111 de los años 70 que representa el lujo más icónico. Este modelo experimental también ha sido la inspiración para Limited Edition 1 of 111, una colección cápsula de complementos que evoca el binomio cromático naranja y plata. Tanto el superdeportivo como algunos de los complementos estarán expuestos en en el stand de la marca, que será el punto de encuentro indispensable para los amantes de la moda que visiten el Cibelespacio.

Además, como desde hace más de una década, Mercedes-Benz impulsa la carrera de las promesas emergentes de la moda nacional a través del premio Mercedes-Benz Fashion Talent que cumple, con esta, 23 ediciones. El certamen, que se celebrará el domingo 18 de febrero, reconocerá al mejor diseñador novel entre los nueve participantes para brindarle la oportunidad de presentar su colección en Mercedes-Benz Fashion Week México.