Toyota Yaris Cross con nueva motorización 130H, disponible en el acabado de lanzamiento Premiere Edition y en las versiones GR SPORT

Toyota está reforzando todos los aspectos del Yaris Cross, partiendo de las cualidades que le han valido para ser el líder en el Segmento B-SUV y llevarse el premio al Coche urbano del año, entre muchas otras distinciones durante su primer año de comercialización.



Su lanzamiento completa la oferta de vehículos pequeños de Toyota, con el nuevo Aygo X y el Yaris cinco puertas, formando parte de la nueva y potente familia Yaris, junto al cinco puertas y al deportivo GR Yaris.

El ya consolidado sistema híbrido eléctrico de 1.5 litros se ha equipado con un nuevo transeje que monta un motor-generador eléctrico (MG2) más grande y potente. Sumado a los ajustes de la unidad de control de la energía –PCU–, permite alcanzar un 12% más de potencia total del sistema, de los 116 CV DIN / 85 kW a los 130 CV DIN/96 kW. Al mismo tiempo, el par del motor eléctrico MG2 se ha incrementado en toda la franja de revoluciones, de manera que el par máximo aumenta un 30 %, de 141 a 185 Nm. El resultado es una aceleración más rápida, siendo medio segundo inferior en el 0 a 100 km/h, hasta los 10,7 segundos, y 0,4 segundos menos al adelantar de 80 a 120 km/h, hasta los 8,9 segundos.

En el nuevo motor 130H se ha maximizado el rendimiento del motor de combustión, el motor eléctrico de tracción y la batería híbrida. Ello, unido al elevado par a cualquier régimen del motor, confiere al vehículo una respuesta más ágil y dinámica, con una aceleración y deceleración que suman intensidad a cada trayecto, ya sea por las calles de la ciudad o por carretera. Se ha incrementado la asistencia del motor eléctrico en respuesta al uso del pedal del acelerador por parte del conductor, para ayudar a conseguir una sensación de aceleración lineal.

La agilidad y el aplomo del vehículo se multiplican si cabe gracias a la capacidad de su plataforma GA-B, que presenta las ventajas fundamentales de un bajo centro de gravedad y una carrocería de gran rigidez.

En lo que se refiere al ruido, se ha reducido el del motor de combustión y para combatir el ruido aerodinámico, se ha montado un vidrio más grueso en el parabrisas, así como en las ventanillas delanteras y traseras.

El acceso a la información, la conectividad y el entretenimiento se ha transformado con la introducción de una experiencia digital de usuario totalmente nueva. Comprende un cuadro de mandos que se puede configurar y personalizar según las preferencias del conductor y un sistema multimedia que es más potente y rápido y que ofrece un mayor abanico de funciones. El tamaño de las pantallas se sitúa al frente de la categoría: 7 o 12,3 pulgadas para el cuadro de instrumentos, y 9 o 10,5 pulgadas para la pantalla táctil multimedia, según el acabado.



El cuadro de instrumentación de 12,3 pulgadas (100% digital) presenta esferas, información y gráficos con una gran definición, para una visibilidad óptima independientemente de las condiciones de luz. El conductor puede personalizar la apariencia de la pantalla según el estado de ánimo o el tipo de trayecto, con cuatro opciones de estilo y tres configuraciones diferentes por cada uno de los estilos. La versión de 7 pulgadas va de serie en el acabado Active Plus mientras que la de 12,3 pulgadas se monta en los acabados Style, GR SPORT y Premiere Edition.

El sistema multimedia Toyota Smart Connect ha sido diseñado para un uso sencillo e intuitivo, con una respuesta más rápida. Entre sus funciones destaca la navegación en la nube de serie, un sistema “siempre conectado” con acceso a información actualizada al momento sobre rutas, tráfico y retrasos, para una mejor planificación de trayectos.

El sistema cuenta con una función de reconocimiento de voz mejorada y con mejor respuesta, así como el agente de voz a bordo “Hey Toyota”, que puede reconocer conversaciones naturales y peticiones. Así, por ejemplo, basta con decir “Hey Toyota, tengo frío” y el sistema elevará automáticamente la temperatura del climatizador.

También se ha implantado una sencilla conectividad, que permite integrar smartphones a través de Apple CarPlay y Android Auto. Las actualizaciones multimedia y las nuevas funciones se pueden instalar fácilmente de forma inalámbrica (Actualizaciones OTA).

El Toyota Yaris Cross se suma al nuevo Yaris para ofrecer a los usuarios la comodidad y la seguridad de una llave digital inteligente. Vinculada a la aplicación My Toyota, que da acceso al vehículo hasta a cinco usuarios por medio de su smartphone. La llave digital se puede emplear para bloquear, desbloquear y arrancar el vehículo, sin necesidad de sacar el teléfono del bolso o el bolsillo. La llave es compatible con dispositivos Apple y Android, y va de serie en el acabado Premiere Edition. También se incluye en el precio de compra del vehículo la suscripción durante un año.

La aplicación My Toyota ofrece otras funciones de gran utilidad, como el bloqueo y desbloqueo a distancia de las puertas, el control del climatizador antes de iniciar un viaje y la activación de las luces de emergencia para ayudar a encontrar el vehículo, por ejemplo, en grandes aparcamientos.

Toyota Assist es la denominación que engloba las prestaciones avanzadas por las que el vehículo es más seguro y fácil de conducir y de aparcar. En el nuevo Yaris Cross, estas prestaciones se han mejorado y ampliado para resultar más eficaces que nunca, incluida la introducción de la más reciente generación de los sistemas Toyota Safety Sense.

Un nuevo sistema multimedia y un módulo de comunicaciones de datos –DCM, Data Communications Module– ofrecen la posibilidad de descargar actualizaciones de software de forma inalámbrica. Esto significa que las funciones de Toyota Safety Sense y del sistema multimedia se pueden actualizar fácilmente sin necesidad de llevar el vehículo al taller. Las descargas se pueden realizar mientras el vehículo está circulando, y quedar listas para su instalación cuando le vaya mejor al conductor.

El uso de un nuevo sistema de cámara y radar, con mayor profundidad y amplitud de exploración que nunca, da lugar a un alcance notablemente superior de la detección de riesgos de accidente. Ahora, por ejemplo, el Sistema de Seguridad Precolisión –PCS, Pre-Collision System– puede reconocer la posibilidad de un impacto frontal y un gran abanico de objetos y vehículos, incluidos peatones, ciclistas y, ahora también, motocicletas.

La función de Supresión de la Aceleración es una nueva incorporación al repertorio de Toyota Safety Sense, que interviene para frenar una aceleración repentina si detecta riesgo de colisión con un vehículo que circula por delante.

La Asistencia Proactiva a la Conducción –PDA, Proactive Driving Assist– (PDA) es otra nueva función, diseñada para evitar riesgos de accidente habituales al circular a baja velocidad. La Asistencia a la deceleración permite desacelerar suavemente cuando el conductor suelta el pedal del acelerador al acercarse a un vehículo más lento por delante, o al entrar en una curva. El segundo elemento de la PDA es la asistencia a la dirección, que detecta curvas por delante en la carretera y ajusta la fuerza de la dirección para ayudar al conductor a virar de forma suave y estable.

El nuevo Sistema de Parada de Emergencia –EDSS, Emergency Driving Stop System– puede ayudar al conductor en caso de que se encuentre indispuesto o incapacitado. Si detecta que el conductor no ha realizado ninguna acción –volante, frenos, acelerador– durante un periodo de tiempo determinado, emite un aviso sonoro. Si no hay reacción por parte del conductor, detiene poco a poco el vehículo, activa las luces de emergencia y desbloquea las puertas.

Toyota Assist también ofrece protección cuando el vehículo está parado. Con el sistema opcional de Asistencia de Salida Segura –SEA, Safe Exit Assist–, se activa una advertencia visual y sonora para ayudar a impedir que se abran las puertas sin querer cuando se acercan vehículos o ciclistas desde atrás. Por otra parte, el Sistema de Recordatorio de los asientos traseros –RSRS, Rear Seat Reminder System– alerta al conductor mediante notificaciones visuales y sonoras en caso de haber dejado algún objeto en las plazas traseras.



Además de estas funciones adicionales, el nuevo Yaris Cross también incorpora mejoras de las prestaciones habituales del sistema Toyota Safety Sense. El Control de Crucero Adaptativo –ACC, Adaptive Cruise Control– ha sido revisado para que su respuesta sea más rápida y natural. Por ejemplo, cuando otro vehículo entra en el carril del vehículo, la deceleración es más gradual. Los ajustes de la distancia entre vehículos se han ampliado para que los conductores tengan más opciones según sus preferencias, y la función de reducción de la velocidad en curva del sistema se activa antes, y permite ajustar la velocidad más suavemente.

Además, se han añadido nuevos sistemas al Control de Crucero Adaptativo (ACC) para que los adelantamientos sean más seguros: como, por ejemplo, el asistente de incorporación en cambio de carril que ayuda al conductor a incorporarse de forma segura a su carril, a una velocidad adecuada y a la distancia necesaria, de otros vehículos.

Ahora, el Aviso de Cambio Involuntario de carril –LDA, Lane Departure Alert– reconoce cuándo el conductor se sale del carril para intentar esquivar un obstáculo (un peatón u otros usuarios de la vía) y cancela temporalmente su función de aviso. La función de centrado en el carril del Sistema de Mantenimiento de la Trayectoria –LTA, Lane Trace Assist– se ha ajustado para resultar más natural. El Reconocimiento de Señales de Tráfico se ha mejorado para que baste con una pulsación de limitador de velocidad para ajustarse a la información de las señales.

