Sevilla acoge el Zurich Maratón el próximo 18 de febrero

¿Eres un amante del running? El próximo domingo 18 de febrero tienes una cita en Sevilla en el Zurich Maratón, donde recorrerás las calles de la capital andaluza.

Qué ver en Sevilla

Sevilla, la encantadora capital de Andalucía, es un destino lleno de historia, cultura, arquitectura impresionante y una ciudad increíble para conocer la gastronomía y la vida nocturna. Su clima cálido, calles llenas de encanto y su ambiente andaluz, ofrecen una experiencia única que combina la tradición con la modernidad.

1/ Catedral de Sevilla Comienza tu visita en el corazón de la ciudad, donde se alza imponente la Catedral de Sevilla. Esta impresionante obra maestra gótica es la catedral más grande del mundo y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Al explorar el interior, los visitantes siempre quedan maravillados por sus altares dorados, capillas impresionantes y la tumba de Cristóbal Colón. No olvides subir a la Giralda, el campanario de la catedral, para disfrutar de impresionantes vistas panorámicas de la ciudad.



2/ El Real Alcázar A pocos pasos de la Catedral, se encuentra el Real Alcázar, un palacio que combina estilos arquitectónicos islámicos, mudéjares, góticos, renacentistas y barrocos. Los jardines y los patios decorados con azulejos convierten este lugar en un oasis de serenidad. Nuestro consejo es que te relajes paseando por los salones ricamente decorados y descubras algunos de los rincones donde se rodaron escenas de la famosa serie Juego de Tronos

3/ Barrio de Santa Cruz El Barrio de Santa Cruz, antiguo barrio judío, es un laberinto de calles estrechas y plazas encantadoras. Perderse en este barrio es una delicia, ya que cada esquina revela arquitectura diferente, patios llenos de flores y pequeñas tiendas locales. Disfruta de una copa de vino en una terraza tradicional o prueba las tapas en alguno de los bares locales para sentir la auténtica atmósfera sevillana.

4/ Plaza de España La Plaza de España es una de las plazas más impresionantes de Sevilla y una muestra destacada de la arquitectura renacentista. Diseñada para la Exposición Iberoamericana de 1929, la plaza cuenta con un canal semicircular, puentes, bancos de azulejos que representan diferentes regiones de España y una impresionante fuente.

5/ Flamenco en Triana Para experimentar la esencia del flamenco, dirígete al barrio de Triana. Este barrio tradicionalmente gitano ha sido cuna de grandes artistas flamencos. Los tablaos y peñas flamencas ofrecen grandes espectáculos donde descubrir verdaderamente el arte de esta cultura. vibrantes y emocionantes.

6/ Metropol Parasol Conocido localmente como las "Setas de Sevilla", el Metropol Parasol es una estructura moderna que proporciona un sorprendente contraste con la arquitectura histórica de la ciudad. Este innovador proyecto arquitectónico, también conocido como "Las Setas", ofrece una vista panorámica de la ciudad desde sus pasarelas elevadas. Además, alberga un mercado y espacios públicos que revitalizan la zona.

7/ La Torre del Oro A orillas del río Guadalquivir, la Torre del Oro se erige como un símbolo histórico de Sevilla. Construida en el siglo XIII, esta torre ha servido como defensa, prisión y actualmente alberga un pequeño museo naval. Desde la cima, se obtienen vistas impresionantes del río y la ciudad.

8/ Mercado de Triana En el mercado de Triana podrás encontrar la auténtica gastronomía sevillana. Aquí, los puestos rebosan de productos frescos, especias, aceitunas y jamones. Prueba las tapas locales, el salmorejo, o compra ingredientes frescos para un picnic junto al río.

9/ Museo de Bellas Artes El Museo de Bellas Artes de Sevilla alberga una impresionante colección de pinturas y esculturas de artistas españoles desde la Edad Media hasta el siglo XX. Este museo, ubicado en un antiguo convento, permite a los visitantes explorar la evolución del arte español a lo largo de los siglos.

Los pueblos con más encanto alrededor de Sevilla para conocer con DoYouSpain

Una de las mejores si cuentas con un coche de alquiler en Sevilla es visitar alguno de sus pueblos más bonitos. A pocos kilómetros al norte se encuentra Carmona, una ciudad medieval con calles empedradas y murallas centenarias que cuentan historias de conquistas y culturas. Sus iglesias y plazas invitan a perderse en el tiempo, mientras que las vistas panorámicas desde la alcazaba ofrecen una perspectiva inolvidable de los campos circundantes.



A orillas del río Guadalquivir, Alcalá de Guadaíra se alza con su imponente castillo en lo alto de un peñón. Este pintoresco pueblo, con sus casas blancas y calles estrechas, cautiva a los visitantes con su encanto andaluz y la serenidad que emana de sus parajes naturales, como el Parque Natural Riberas del Guadaíra.

Aventurándonos hacia la Sierra Norte de Sevilla, descubrimos la belleza de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Lugares como Constantina y Cazalla de la Sierra enamoran con sus paisajes montañosos, senderos serpenteantes y arquitectura tradicional. Además, la rica tradición gastronómica de la zona, destacando el jamón ibérico, es otro motivo para explorar estos pueblos.

En el sur, a orillas del Guadalquivir, Lebrija se presenta como un tesoro oculto. Sus patios repletos de flores y su arquitectura mudéjar reflejan la herencia árabe, mientras que la Plaza de España y la Iglesia de Santa María ofrecen lugares de interés inigualables.

