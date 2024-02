Pablo Bustinduy se abre a “dialogar y acordar” una respuesta a las demandas específicas de familias con “necesidades mayores”

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha mostrado abierto a “dialogar, negociar y acordar con todos los grupos parlamentarios” la mejor “respuesta” a las “demandas específicas” de aquellas familias con “necesidades mayores”, entre las que citó a las monomarentales, en el marco de la tramitación de la Ley de Familias, que reiteró, llegará al Consejo de Ministros “en las próximas semanas”.



Así lo aseguró en el transcurso de una entrevista en TVE recogida por Servimedia y en la que insistió en la necesidad de “redoblar” la “protección” para las familias monoparentales que, puntualizó, “en su gran mayoría son familias monomarentales”.

“En el proyecto anterior ya se recogían una serie de avances y creo que deberíamos tener una conversación sobre cómo podemos garantizar que la sociedad responde a las necesidades y a las demandas específicas de tipos de familia que, todo el mundo lo sabe, cualquiera que tenga una experiencia cercana en ese sentido, tienen necesidades mayores”, advirtió, consciente de que los poderes públicos “deben atender a esas necesidades”.

En este sentido, avanzó que en la tramitación de la ley éste será “uno de los temas” que el Ejecutivo y su departamento en concreto tendrán que “dialogar, negociar y acordar con todos los grupos parlamentarios” y, preguntado en concreto por la posible equiparación de las familias monoparentales con las familias numerosas, abogó por “reabrir esa conversación” sobre “uno de los temas que estaba en discusión en la tramitación anterior”.

Tras indicar que la Ley de Familias es una de las normas cuya tramitación “quedó truncada” por el adelanto electoral y “no llegó a probarse la pasada legislatura”, explicó que su intención es “retomarla desde ese punto”, esto es a partir del texto que presentó su antecesora, Ione Belarra, y “llevarla al Consejo de Ministros en las próximas semanas”.

HITO EN LA PROTECCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA

En este punto, el titular de Derechos Sociales incidió en que la nueva ley “constituirá un hito en la protección social en España” y también va a implicar “avances” en la “protección jurídica” para “muchos tipos de familias que existen en el país, pero que no estaban reconocidas jurídicamente”. “Va a suponer una equiparación de los derechos de las parejas de hecho con los de los matrimonios y una protección redoblada y reforzada para las familias monoparentales y, en general, va a suponer un gran paso adelante para la protección social en este país”, resolvió.

TARJETAS MONEDERO

Por lo que se refiere al programa de tarjetas monedero que su departamento lanzará en los próximos meses, “pilotado de forma transitoria” por Cruz Roja y que ayudará “específicamente” a las familias en situaciones de vulnerabilidad extrema con hijos a cargo en la compra de alimentos debido a los “altos índices de pobreza infantil que hay en España”, Bustinduy quiso acabar con la “cierta incertidumbre” que, a su juicio, existe “desde que se hizo este anuncio”.

“Sé que desde que se hizo este anuncio ha habido una cierta incertidumbre por qué pasa con aquellas personas que no son familias con hijos y que hasta ahora iban a los Bancos de Alimentos”, abundó, para reiterar que dichas entidades “van a seguir funcionando exactamente igual”, dado que el Gobierno “los sigue financiando, como las comunidades autónomas”.

Junto a ello, hizo hincapié en la existencia de “otros programas en marcha que van a seguir funcionando” en paralelo a este “nuevo programa específico” que, recordó, va a estar financiado con el tramo estatal que corresponde al Gobierno de ese Fondo Social Europeo Plus, lo que permitirá a las comunidades autónomas contar con “recursos adicionales a disposición” para “complementar este proyecto tanto con otras personas que no estén incorporadas, como con otras necesidades que decidan atender”.

“Es decir, no va a dejar a nadie fuera, es sencillamente una mejora del modelo que pretende demostrar su eficacia para que, a continuación, todos los demás programas que existen y que no van a dejar a nadie desatendido, puedan probablemente dirigirse hacia ese horizonte, que creemos que es mejor”, apostilló.

PROVISIÓN DE ASISTENCIA

El ministro defendió que este nuevo modelo “dignifica la provisión de asistencia material básica” al entender que “es mejor” que una familia, a través de una tarjeta monedero o vale canjeable, “pueda comprar en el supermercado y decidir qué quiere comprar, cuándo y cómo y pueda acceder también a productos frescos”.

Esto es algo que, subrayó el ministro, con el modelo anterior no ocurría, dado que obligaba a “hacer cola para que le dieran a uno una bolsa donde ya vienen una serie de productos que no se pueden elegir y donde además es muy difícil que haya productos frescos, por la naturaleza de ese sistema de reparto”.