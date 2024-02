Ibicine propone un ‘Viaje a 1999’ en su séptima edición

La séptima edición del Festival de Cine de Ibiza, Ibicine, que se celebrará en la isla del 12 al 21 de abril, presenta su nueva temática: un ‘Viaje a 1999’. Como cada año, el festival estrena su nuevo cartel y un avance del spot publicitario, inspirados ambos en la película 'The Timemachine’, de George Pal. “La temática de esta edición conmemora el 25 aniversario del que está considerado como el año de oro del séptimo arte por ser testigo del estreno de películas tan icónicas como ‘Todo sobre mi madre’, ‘Matrix’, ‘American Beauty’, ‘El sexto Sentido’ o ‘La lengua de las Mariposas’, entre otros míticos largometrajes”, han explicado desde la organización de Ibicine. Además, desde hoy puede verse en la web del Festival y en sus redes sociales (Instagram y Tik Tok) el tráiler del vídeo promocional de esta edición, dirigido por Helher Escribano y protagonizado por la actriz ibicenca Bárbara Hermosilla. Una producción conjunta de Ibicine, Xindri Productions y la Escuela de Cine de Ibiza.



Desde el cineasta Pedro Almodóvar hasta producciones de Hollywood, 1999 marcó el fin del siglo XX y dejó un legado cinematográfico que “perdura hoy en día”. “Parecía que con el fin de siglo teníamos que hacerlo todo, la creatividad estaba a flor de piel y se cosecharon películas que pasarían a la historia del cine no sólo por sus guiones, sino también por la innovación a la hora de realizarlas y por sus grandes escenas”, ha destacado la directora de este Festival, Helher Escribano. Además de dejar huella en la historia del cine, 1999 fue testigo del nacimiento del euro, la creación de Windows Messenger, el primer atisbo de la piratería por Internet o el lanzamiento de Estopa de ‘La raja de tu falda’. Para Ibiza fue un año excepcional, siendo declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este reconocimiento destacó sus valores naturales e históricos, incluyendo las praderas de posidonia oceánica, el asentamiento fenicio de Sa Caleta, la necrópolis fenicio-púnica de Puig d’Es Molins o la acrópolis de Dalt Vila. “Ibicine no podía dejar pasar esta oportunidad para recrear su particular máquina del tiempo y emprender este viaje a través del cine a un año que marcó el fin de un siglo y al que haremos rendir nuestro particular homenaje”, han apuntado desde Ibicine.

Un homenaje al año de oro del cine

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Madrid acogerá el 27 de febrero la presentación oficial de Ibicine, en la que tendrá lugar el estreno exclusivo del spot promocional, que marcará la temática de esta edición, “Viaje a 1999”, repleta de sorpresas. "Fue toda una experiencia poder recrear algunas de las escenas más míticas de todos los tiempos e imaginarnos en la piel de quienes las rodaron ahora ya hace más de 25 años…”, ha destacado Helher Escribano, directora del Festival de Cine de Ibiza, quien ha asegurado estar “muy contenta por haber contado con un equipo de trabajo que lo ha dado todo con gran pasión y, por supuesto, con Bárbara, que está espectacular”.

Andrés Herráez, el escultor encargado de dar vida a las estatuillas de los Premios Astarté, es el autor de la máquina del tiempo que aparece en el spot, con la que recrea el icónico artefacto utilizado por el protagonista George Wells, interpretado por el actor Rod Taylor, en la película ‘The Timemachine’ de 1960.

El equipo de profesionales locales que han participado en esta producción incluye a Ruth T. Quintas como jefa de producción; Katharina Indorf en maquillaje, peluquería y efectos especiales; Cristina Roldán como jefa de vestuario; Helher Escribano como directora, directora de arte, fotografía y edición; Natalia Benito y Natalia Alonso en el equipo de arte; Quino Vergara en los VFX; Pilar Camacho como fotógrafa fija y Rubén Rubio en la figuración especial.

Nominados a los premios Astarté 2024

Como ya es tradición, en el acto inaugural de la séptima edición de Ibiza de Madrid se darán a conocer también los nombres de los nominados a los prestigiosos premios Astarté de este año, en las secciones de cortometrajes y largometrajes, así como su jurado. “Durante el evento de presentación habrá varias sorpresas y contaremos con la presencia de una persona muy especial que será la encargada de leer la lista de los nominados”, han avanzado desde el Festival, desde donde han querido recordar que todavía quedan tres proyecciones abiertas al público de la Sección Oficial de Cortometrajes, programadas para los días 7 y 21 de febrero y 6 de marzo, así como la Final del Público, el 20 de marzo, todas ellas en el Centro Cultural de Jesús, en Santa Eulària des Riu (Ibiza).

La séptima edición del Festival de Cine de Ibiza, Ibicine, cuenta con el apoyo del Consell d'Eivissa desde Eivissa Cultural e Ibiza Film Commission, así como del apoyo del Ajuntament d´Eivissa, del Ajuntament de Sant Antoni de Portmany y del Ajuntament de Santa Eulària des Riu, además decon el patrocinio de Ibiza Travel y Adlib Ibiza, y de apoyo de empresas como Nobu Hotel Ibiza Bay, The Standard Ibiza, Nassau Beach Club Ibiza y Me Ibiza, que renuevan así su compromiso con el apoyo a la cultura cinematográfica en la isla.