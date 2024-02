​Las gestoras de referencia prevén una inflación estable pero superior al objetivo marcado por los bancos centrales para 2024

En este momento de análisis del contexto macroeconómico global por parte de las firmas de gestión de activos, las principales firmas de la industria no solo han analizado en el ASEAFI Overview 2024 la forma en la que se va a desarrollar el entorno, sino que han puesto el foco en estrategias concretas de posicionamiento por mercados en un encuentro organizado por la patronal de la industria del asesoramiento financiero al que han asistido más de 150 profesionales del sector.





El presidente de ASEAFI y socio de Abante, Carlos García Ciriza, le ha dado el pistoletazo de salida a una jornada que ha empezado con un análisis macro global ofrecido por el gestor de carteras y fondos de inversión de AFI Inversiones Globales, Diego Mendoza, que ha previsto para este año 2024 una estabilidad en la inflación, “aunque superior a ese objetivo del 2% por parte de los bancos centrales”. Además de cifrar de forma aproximada este dato en un 3%, Mendoza ha indicado que el mercado sigue anticipando rebajas de tipo de interés: “3-4 rebajas es algo más razonable, el mercado debería de ser un poco menos agresivo”. La geopolítica ha sido otro de los apartados abordados por el representante de AFI, que ha explicado que “no podemos anticipar hacia donde van a ir los conflictos, pero hay que conocer y monitorizar los focos de riesgo”. En esta línea, Mendoza ha hablado del elevado número de elecciones en países clave a nivel mundial como factor clave y ha declarado que “todo apunta a que, por una vez, los bancos centrales van a controlar esa inflación sin generar recesión”.

Durante este evento también ha habido lugar para el debate en torno al posicionamiento estratégico. Para ello, tanto el socio de iCapital, Guillermo Santos; como el director de inversiones de ATL Capital, Ignacio Cantos-Figuerola han abordado puntos clave como las bajadas de tipos. “No creo que haya más de 3-4 bajadas de tipos”, ha indicado Santos, que al referirse al mercado estadounidense ha hablado de sorpresa positiva. Además, en lo que se refiere a equity, ha expresado que desde iCapital son especialmente cautos, refiriéndose al mercado americano. En cuanto a estrategia, Santos ha destacado que “nos gustan notablemente los bonos soberanos” y que la gestión activa va a tener una gran relevancia en el actual momento. Ignacio Cantos ha recalcado que 2023 puede haber sido el año más volátil de la historia en renta fija, además, ha afirmado que se encuentra en una situación mucho más atractiva de lo que ha estado en la última década. “El crecimiento va a ser moderado, pero va a haber crecimiento. Nadie ve una aceleración del crecimiento, pero igual se da en la segunda parte del año, somos bastante optimistas”, ha expresado el directivo de ATL Capital, que durante su intervención ha apuntado a la inteligencia artificial como un importante factor para alcanzar subidas de productividad que desembocan en un punto extra de beneficio.

La renta variable europea “tiene recorrido en los próximos años”

El Associate Director de Janus Henderson, Juan Fierro, ha inaugurado el turno del análisis y estrategia por áreas concretas, concretamente, a través de la renta variable europea. “Creemos que tiene recorrido en los próximos años”, ha explicado Fierro a modo de resumen general. Además, ha puesto sobre la mesa tres razones que explican el peor comportamiento de la renta variable europea en comparación a Estados Unidos: la ausencia de las grandes compañías tecnológicas, errores (por ejemplo, en materia de política monetaria), y un menor crecimiento económico por problemas estructurales.

“Hay que ser conscientes de que no puede suceder algo malo, porque la renta variable americana cotiza en precios para la perfección, y cualquier error supondrá un desplome en las cotizaciones. Europa cotiza con múltiplos que nos permiten dormir más tranquilos desde el punto de vista absoluto”, ha explicado Fierro. Además de destacar que “Europa puede ofrecer una oportunidad como la que no hemos tenido en los últimos 10 años”, el experto también ha apuntado a las grandes compañías como elemento clave: “están recuperando cuota de mercado, las pequeñas compañías están sufriendo, y las empresas que tienen más márgenes cuentan con más capacidad para generar beneficios y expandirse”.

Por su parte, la Executive Sales de JP Morgan, Isabel Cánovas del Castillo, se ha referido al estadounidense como el mercado “que más está tirando” desde 2023, reconociendo que es “una grata sorpresa”. Como titular de su ponencia ha destacado a 2024 a través de los siguientes indicadores: “2 de crecimiento, 0 recesión, 2 en términos de inflación, y 4 en tasa de desempleo”, aunque ha matizado que se trata de un contexto muy variable. “Ahora, la retórica va en relación con cuando veremos bajar las bajadas de tipo”, ha afirmado Cánovas del Castillo, que también ha recalcado que el crecimiento del PIB superior a la tendencia también ha sido otra sorpresa, destacando especialmente las “espectaculares cifras” de los meses de noviembre y diciembre. Respecto a las primeras bajadas de tipos, la experta las ha fijado en Estados Unidos a finales del segundo trimestre y ha hablado de tres: junio, septiembre y diciembre. En cuanto a renta fija, la representante de JP Morgan ha hablado de una buena perspectiva, indicando que ya es momento de mirar a este tipo de inversión.

El socio director de Macroyeld, Antonio Zamora, ha centrado su ponencia en el análisis de los mercados emergentes. Entre los argumentos principales, Zamora ha destacado la infrarrepresentación: “el primer argumento por el que hay que hacer caso a estos mercados es que en las carteras globales hay una infrarrepresentación, estarán en torno al 5%, mientras que abarcan cerca del 11% si nos apoyamos en indicadores a nivel global”. El directivo de Macroyield ha anunciado que no es que estos se vayan a disparar, pero se ha referido a ejemplos concretos que pueden ganar mucho peso en las carteras, como Brasil, India, o China (destacando en este último caso la reacción política como argumento a favor). “Estamos ante un escenario de aterrizaje suave, algo que parecía muy difícil de conseguir y que todo apunta a que se está consiguiendo, un mundo de cierta desaceleración, pero con un riesgo bajo”. Además, en un escenario marcado por el comienzo de las bajadas de tipos, Zamora ha matizado que “los emergentes suelen hacerlo bien”.

Los expertos hablan de un “pesimismo exagerado” respecto al mercado chino

Haciendo referencia directa al mercado asiático, el Sales Manager en Invesco, Alberto Granados, ha expuesto como razón principal para invertir en este mercado las valoraciones que ofrece el activo a día de hoy. “Hay que invertir en renta variables asiática”, ha añadido tras reflejar que las valoraciones en Asia están todavía más bajas que en Europa. Respecto al macro, Granados ha resaltado que la región presenta unas perspectivas de crecimiento mayores que en países desarrollados. En cuanto al “pesimismo exagerado” del mercado chino, tal y como lo ha definido, el experto ha puesto en valor el crecimiento que está experimentando (a niveles de 5,2%).

El Portfolio Manager Emerging Markets de IVO Capital Partners, Thomas Peyre, ha sido el encargado de cerrar la jornada aportando su perspectiva sobre los mercados emergentes globales. Peyre ha trasladado las claves concretas de la estrategia de inversión que llevan a cabo desde su organización en este ámbito: “este mercado nos ofrece una gran profundidad. Hablamos de un gran abanico de posibilidades en cuanto a clase de activo, donde destaca la diversificación geográfica y sectorial. Estamos ante una compatibilidad muy atractiva de los sectores”, ha indicado Peyre, que también ha puesto en valor la mayor exposición a commodities como el petróleo o el gas natural.

Respecto a oportunidades concretas, el experto ha puesto el foco en las empresas fuertes en países frágiles, y también ha valorado el hecho de que esta clase de activo emergente no tenga exposición a la depreciación de las monedas locales: “las empresas donde invertimos tienen fuentes de ingresos en dólares, cuando las monedas locales se resienten, generalmente no nos impacta directamente, por eso tenemos una menor volatilidad a largo plazo”.