​Martin Scorsese protagoniza un encuentro en la Academia de Cine

Fotos: ©Alberto Ortega – Cortesía de la Academia de Cine



El director, guionista y productor estadounidense Martin Scorsese protagonizó este viernes un encuentro exclusivo para los miembros de la Academia de Cine, en el que dialogó con el cineasta y escritor español Rodrigo Cortés, de cuyo proyecto más reciente, Escape, es productor ejecutivo.



El presidente de la Academia Fernando Méndez-Leite ha dado la bienvenida al cineasta a la institución, acompañado de los vicepresidentes Rafael Portela y Susi Sánchez.

“Trato de mirar siempre adelante y no detrás”, declaró el carismático cineasta ante un auditorio que le brindó una calurosa bienvenida con todo el público puesto en pie. El neoyorquino habló de su evolución como cineasta, desde su primera película a Los asesinos de la luna.

“Me he dado cuenta con el tiempo que he explorado la técnica todo lo que he podido y ha llegado un momento en el que no tenía que demostrarme nada. Nos hemos acostumbrado al movimiento, al CGI, hasta en los anuncios, y son increíbles, la cámara vuela y dices ¿Qué hago yo si la imagen no vale nada? Vamos a quitarlo todo y vamos a ver qué sucede”, ha explicado sobre esta depuración en la que trata “de pensar y sentir algo distinto y no interferir para mostrar que puedo hacer pirotecnia con la cámara y con el sonido. Y así llegué a Silencio, El irlandés y Los asesinos de la luna”, apuntó.

Apasionado de la música, que considera “la forma más pura de arte”, el maestro neoyorkino compartió este y cada uno de los elementos que conforman una película: los títulos de crédito iniciales, el trabajo con los actores, la banda sonora o el montaje. “No quiero ponerme límites con lo que se considera un relato. No sé si quiero que me limite una forma estricta de contar una historia”, aseguró Scorsese, que cree que el público “no tiene por qué saberlo todo. Yo todavía sigo sin saber lo que pasa en mis películas”, bromeó.



Eliminar los excesos, “ir al grano y meter al público de lleno” y no retrasar el inicio de la historia son algunas de las máximas que dejó el cineasta para el que “es muy importante la forma de empezar la película”.



Scorsese, que se sigue emocionando cuando habla de lo que siempre ha sido su pasión, el cine, también reflexionó sobre la responsabilidad que tienen los cineastas a la hora de retratar la tragedia y el sufrimiento con la escena del show de radio con la que finaliza Los asesinos de la luna. “El FBI hacía estos espectáculos para darse publicidad. Lo elegí después de toda la tragedia porque este sufrimiento se convirtió en entretenimiento. Esta escena no es solo una recreación, te lleva a preguntarte: ¿Es esta película solamente entretenimiento? Creo que soy culpable de alguna manera y era una forma de pedir perdón”, desgranó.

A sus 81 años no piensa en parar de crear. “Me gustaría hacer unas cuantas películas más”, concluyó este encuentro al que asistieron numerosas personalidades del cine español, el director general del ICAA y varios miembros de la Junta Directiva de la Academia.



