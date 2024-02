El Maleficio: de la ficción del siglo XX a la realidad del siglo XXI

El maleficio es un melodrama novelesco de la televisión mexicana escrito por Fernanda Villeli y que fue llevado a la pantalla chica en los años 80’S con el ingenio y audacia de Don Enrique Alonso, alumno distinguido de LUIS BUÑUEL un ICONO mundial del CINE SURRELISTA.



Ahora “el MALEFICIO” y después de 40 años, con el mismo guión pero con diferentes protagonistas y actores ha sido reeditado y remasterizado en una Telenovela que ocupa el horario estelar en el Canal 2. El CANAL de las ESTRELLAS producida y transmitida por TELEVISA.

El personaje central: es Enrique de Martino, un exitoso y prominente hombre de negocios, que para lograr sus propósitos y realizar sus sueños, ha tenido que sacrificar lo más valioso que fue su primera esposa y pareja, E de M no es más que un portador del gran poder de BAEL, el príncipe de las tinieblas y/o el Rey del Infierno, pero no contaba con que su primogénito Raúl descubrió la cruenta verdad y se refugió en una pequeña Iglesia no solo para encontrar consuelo sino para salvarse y salvar a los demás del peligro inminente que representa el poder del Inframundo, por eso apoyado por sacerdotes católicos encuentra la paz, la tranquilidad y las respuestas que no había obtenido de su padre, quién ha errado el camino y que además está por sacrificar a su nueva Esposa y a su hijo de Ella( Juanito) que presumiblemente heredaría ese poder, pero también en la lucha por la sucesión están su hijo Jorge y su consejero Gerardo.

El desenlace de esta historia está cerca y ahora también desde el Vaticano ya ha trascendido que el poder de estos personajes siniestros es global y que gradualmente van teniendo una mayor influencia en el mundo de los negocios, la política, la Banca, las finanzas, las constructoras, la bolsa, inmobiliarias y hasta han llegado a proponer y postular un posible candidato a la Presidencia de USA.

CONSIDERACIONES FINALES:

EL MALEFICIO más que tratarse de una lucha entre el Bien y el Mal, nos ilustra como los grupos paralelos, las sociedades secretas como Caballeros de Colón, Opus Dei, Testigos de Jehová, algunas logias Masónicas, el Yunque y algunas SECTAS como la Santa Muerte han permeado a las sociedades, pero también han hecho de la política, los partidos y los gobiernos: verdaderos rehenes al servicio no solo de sus CAUSAS sino también de sus intereses espurios para mantener y perpetuar su poder y su maligna influencia al margen del estado de Derecho y como una amenaza potencial a la libertad individual y al democracia social, más allá de una visión maniquea y de la lucha de los buenos vs los malos; podríamos afirmar que con el MALEFICIO hay una suerte de Maquiavelismo y geopolítica que nos lleva a la postura objetiva y fría, “que el fin justifica los medios” y conseguir el poder a toda costa sin embargo también es muy cuestionable la engañosa y pueril actitud de los Infuencers y Youtbers y el perverso “mesianismo” de sectas satánicas que para conseguir adeptos, ofertan al público cautivo e ignorante : el espejismo del éxito fácil sin esfuerzo alimentado del analfabetismo digital, pero sin saber a la larga lo que verdaderamente tienen que ofrendar y sacrificar y el verdadero daño moral y espiritual que podrían causar a sus feligreses y acólicos.