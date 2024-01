​El Ayuntamiento de Alfafar sigue permitiendo animales en la feria medieval

Durante el fin de semana se ha celebrado la feria medieval en Alfafar y la misma no ha avanzado desde los tiempos medievales, pues seguimos presenciando como despiadados ayuntamientos como este siguen permitiendo el uso de animales para el entretenimiento de la gente.





Yo estuve el sábado y pude ver a los animales que estaban ahí haciendo de adorno para el entretenimiento de la gente que quisiera interactuar con ellos (hice fotografías y vídeos).

Lo que vi fueron unas gallinas encerradas en una jaula para que toda la aglomeración de gente pudiera verlas, un pony con una evidente cara de tristeza, varios patos, un cerdito y una cabrita que estaba con sus bebés generando ternura en toda la gente que se acercaba lo que no entiendo, pues si esa misma gente luego financia a la industria láctea o a cualquiera de las que explotan animales, contribuyen a separar familias como esta y a toda una vida de miseria hasta el asesinato en el sanguinario matadero.

Lógicamente, esos animales sufren cuando cada fin de semana están en un pueblo diferente, rodeados de gente en un ambiente hostil y desconocido, además de todo lo que tienen que pasar en cada transporte y expuestos al público durante horas, haga frío o calor como si fueran unas zapatillas.

Los animales tienen sus propios intereses que lógicamente están muy alejados de las ideas humanas, pues lo que tienen que hacer es estar en su hábitat pudiendo desarrollar sus comportamientos naturales.

Un fin de semana antes, también hicimos una protesta a las puertas del Ayuntamiento para que el alcalde dejara de autorizar el toro embolado y el desprecio de la corporación municipal del PP contra los animales es evidente, pues fue el único pueblo qué contradiciendo la normativa explotaba animales en un circo no actuando el Ayuntamiento hasta que la presión del colectivo animalista lo hizo posible y el Ayuntamiento actuó no por empatía, sino para evitarse problemas legales.

Como responsable de la plataforma antitaurina de Alfafar, he enviado un comunicado a todos los medios de comunicación para pedir que se acabe con el uso de animales también en las ferias, pues somos un colectivo antiespecista que no discrimina a ningún animal.

PREGUNTAMOS A UNA BIÓLOGA

Rosa Más es una bióloga que dedica su tiempo a luchar por la liberación animal y también por la protección de la infancia vegana a través de la asociación Feumve en la que realiza voluntariado, pues por desgracia hay que seguir reivindicando un menú vegano de calidad en todos los colegios y defender a las niñas y niños veganos de las situaciones que el sistema ignorante les provoca. Respecto a las imágenes y vídeos que se le han hecho llegar sobre los animales de Alfafar, explica lo siguiente:

"En algunas ferias medievales suelen exhibirse animales asumiendo arbitrariamente que en este tipo de eventos van a estar bien porque "no se les hace nada", entendiendo "nada" como ejercer contra ellos violencia explícita; sin embargo, los demás animales, en tanto que seres sintientes, necesitan mucho más que la ausencia de golpes para estar bien, pues tienen sentimientos, emociones e intereses propios que nada tienen que ver con servir de entretenimiento en un espectáculo; por el contrario, obligarlos a participar en actividades que no les aportan el menor estímulo positivo, les perjudica, porque les impide desarrollar su comportamiento natural, las tareas que sí desarrollarían en su entorno bien en solitario o interaccionando con otros individuos de la misma o diferente especie", declara.

Por supuesto, también quise preguntarle su opinión respecto a la infancia que inocentemente y desde su empatía quería interactuar con estos animales.

"En estos espacios, la infancia aprende un mensaje egoísta y totalmente carente de empatía y es que los demás animales están para servirnos en lo que nos parezca y deben agradecer que "no se les haga nada", lo que es totalmente contrario a lo que debería ser un aprendizaje en el respeto a los demás", opina al respecto.



En consecuencia, como bien señala la bióloga, ni a nivel científico ni pedagógico tiene sentido el uso de animales en ferias medievales u otros fines.

ESPECISMO: LA INHUMANA INJUSTICIA QUE SUFREN MILLONES DE ANIMALES

La RAE (real academia española) define perfectamente lo que es el especismo, la discriminación a los animales según su especie, al igual que las personas racistas discriminan por el color de piel y las personas homófobas por la orientación sexual.

Ya de por sí toda la aglomeración de gente que constantemente tocaba esos animales, no se paraba a pensar que es injusto que estén ahí, pero es que además resulta curioso verles interactuar y acariciar a los mismos animales que en el caso de que financien a la sádica industria animal, son condenados todos ellos a una vida miserable de explotación hasta la muerte.

Las mismas gallinas que tanto les gustaba ver, en la industria son manipuladas genéticamente para poner constantemente huevos y se les aplica prácticas como cortarles el pico sin anestesia y viven toda su vida encerradas, independientemente de si son jaulas diminutas o en naves industriales llenas de suciedad y hacinamiento. Previamente, los pollitos machos son asesinados al nacer porque no valen para la producción (se les tritura vivos o se les deja agonizar en una bolsa de basura) y el destino de una gallina explotada es igualmente el matadero.

Te recomiendo que hagas búsquedas para ver lo sencillo que es hacer una tortilla de patatas vegana y nutritiva sin contribuir a toda la miseria que arrastra la industria avícola.

Respecto al cerdito que todo el mundo fotografiaba y que le generaba una supuesta ternura por estar durmiendo, no entiendo la diferencia entre ese animal y el que murió y sufrió para el fuet o cualquier tipo de carne que además está calificada como cancerígena por expertos como la organización mundial de la salud.

Los mismos patos son los que padecen una terrible tortura por la industria del foie gras, que además es ilegal en casi todos los países. Un tubo de 30 centímetros es introducido a la fuerza en la garganta de esos animales para engordarlos rapidísimamente con la alimentación forzada y realmente este producto se trata de un hígado enfermo (puedes disfrutar exactamente del mismo sabor comprando alternativas vegetales o produciéndolas en casa con sencillos ingredientes).

Respecto al pony son los mismos animales que eran explotados en las ferias de atracciones para que los niños fueran precisamente porque les gustaba el animal y no para contribuir a su explotación como sus padres le inculcaban sin hablarles desde la verdad.

Y ya el colmo es ver que a toda la gente se le caía la baba con una cabrita que estaba con sus bebés en un vínculo familiar que, una vez más, cualquier persona que financia el Holocausto animal rompe, pues contribuye a la separación de familias y a todas las miserables prácticas de la industria hasta matar a los animales.

Puede que te sea incómodo leer esto, pero en la vida hay que afrontar las realidades tal y como son, pues millones de animales están mientras tú lees el artículo sufriendo simplemente por elegir un producto y no otro.

LA EDUCACIÓN A LA INFANCIA ES NEFASTA PARA LOS INTERESES DE LOS ANIMALES

Como bien señalaba la bióloga, la educación a la infancia debe incluir el respeto y la empatía real hacia todas las especies de animales, que en mi opinión la tienen porque lo he comprobado durante años dedicados a la protección de la infancia, pero lo cierto es que ni siquiera conocen de dónde vienen los productos que consumen o los motivos por los cuales esos animales no deben ser partícipes de la feria medieval.

Muchas veces se dice que no hay que buscar culpables de lo que pasa en la vida, sino intentar concienciar, pero en mi opinión también es necesario señalar que los progenitores, centros educativos o entidades de infancia fallan inculcando el especismo y la mentira, pues los niñ@s no saben absolutamente nada de los demás animales y mientras en la feria medieval de Alfafar interactuaban y les acariciaban, ni idea tienen de toda la miseria y tortura que atraviesan en la industria de explotación animal porque lógicamente si nadie nos cuenta las cosas de pequeños, normalizamos algo que no es normal y es el abuso de millones de seres inocentes.

¿De verdad crees que si una niña o niño sabe todo el sufrimiento que implica utilizar a los animales va a pedir hacerlo o va a buscar la alternativa desde su inocencia y empatía que toda infancia tiene hasta que los adultos se encargan de destrozarla?

Es un deber moral educar a la infancia en valores antiespecistas que promuevan el respeto a todas y cada una de las especies de animales, pues solamente educando en la verdad podremos construir personas empáticas y tener un mañana respetuoso con todos los seres que compartimos el planeta.

No podemos juzgar a la infancia por los actos que inculcan los humanos, pues las niñas y niños acariciaban al pony de buena fe por su empatía con los animales. En esa edad no son conscientes, pero aunque no lo sepan, ya están aprendiendo a servirse de los animales como entretenimiento y lógicamente como alimentos innecesarios, antinaturales y llenos de crueldad que, como digo, son los primeros que la rechazarían si tuvieran la oportunidad de conocerla.

Por supuesto, al Ayuntamiento de Alfafar le dan igual los animales y la función educacional respecto a la infancia en el respeto a los mismos, pues de no ser así dejarían de autorizar todos los entretenimientos con los animales que permiten.

NO APOYES LA MISERIA CONTRA LOS ANIMALES

A la vista está que no podemos confiar en la mayoría de nuestros políticos, que son precisamente los que deberían velar por un mundo justo para todas las especies, ya es una obligación moral de cada persona no perpetuar el horror de los animales, independientemente del fin que sea.

El veganismo es una filosofía ética apta para cualquier etapa de la vida que consiste en excluir a los animales de la explotación como sería la alimentación, entretenimiento, vestimenta o entre muchas otras formas, los experimentos que verdugos realizan el nombre de la ciencia torturando animales.

Respecto a la alimentación, cualquier receta de toda la vida la puedes hacer idéntica con productos solamente vegetales y además de evitar el Holocausto animal, también dejas de contribuir a una de las mayores causas de la crisis climática, problemas de salud y hambre en el mundo.

Exigir al Ayuntamiento de Alfafar y a todo el resto que deje de autorizar animales en las ferias medievales o cualquier otro fin de la larga lista de ideas que los humanos tienen a la hora de abusar de los más indefensos, los animales.