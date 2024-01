El pequeño libro de la constancia

“El mundo está lleno de campos de energía emocional, mental y física. Más allá de lo que podemos ver y tocar, hay una red emocional que lo llena todo. Los seres humanos, el mundo o el planeta son energía y cada una de nuestras células la necesita para funcionar”.





Aprende a definir tu objetivo, a sustituir las creencias limitantes por creencias potenciadoras, a trabajar la visualización y a entender la importancia de los pequeños pasos. Diseña tus recompensas y practica la gestión emocional para no tirar la toalla cuando las cosas se pongan difíciles. Y recuerda: la constancia es clave para convertirte en la persona que deseas ser.

“Es una pena que tiremos la toalla a la primera y no seamos capaces de recogerla las veces que haga falta. Una persona constante llegará más lejos que una inteligente. De hecho, la perseverancia implica saber esperar y no desistir”.

Haz que cada día cuente y, paso a paso, logra tus objetivos El mundo está lleno de gente con talento que apenas ha podido desarrollarlo, ya que la clave para tener éxito en la vida y conseguir lo que te propongas está en la constancia y la disciplina. Ellas te llevarán lejos. […] Actualmente tenemos a nuestro alcance más oportunidades que nunca. Aunque no tengas contactos, apellidos conocidos o seas la hija de alguien con influencia, con talento y perseverancia tienes muchísimas más posibilidades que antes para reinventarte y darte a conocer al mundo con sólo un clic. No hay más que fijarse en todas las figuras que están surgiendo en los últimos diez años gracias al escaparate de las redes sociales; personas de gran talento que, gracias a su persistencia, han sido capaces de transmitir sus conocimientos y vivir de ello. Nunca el mérito había sido tan democrático como ahora.

Sobre la autora



Amagoia Eizaguirre, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto, Amagoia Eizaguirre también se ha formado como coach personal y de equipos especializada en hábitos en escuelas avaladas por la Federación Internacional de Coaching. Ha trabajado en varias multinacionales como Heineken o Beam Suntory, donde ha desempeñado cargos en el área de Marketing y ha gestionado equipos comerciales. Ha creado Habituatea (www.habituatea.es o @habituatea), su propia empresa, donde ofrece sesiones de coaching individuales y a equipos y pronto lanzará su propia línea de productos bajo la marca Habituatea. El hábito de correr la ha forjado como persona: sale casi todos los días desde hace más de 20 años y recorre una media diez kilómetros para empezar la jornada con energía.

Ha escrito dos libros: El Pequeño Libro de los Hábitos Saludables y El Pequeño libro de la Constancia.