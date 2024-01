La privacidad de la inteligencia artificial preocupa al 80% de los padres y al 90% de los profesores

El 83% de las familias y el 90% de los profesores manifiestan preocupación por las políticas de privacidad y el uso de los datos personales por parte de las herramientas de Inteligencia Artificial (IA). Así se desprende del 5º estudio de Empantallados.com y GAD3 presentado en Madrid y titulado ‘El impacto de la IA en la educación en España’.



A ello se refirió el presidente y fundador de GAD3, Narciso Michavila, que apeló a la “ética” y a la “contención”. “No todo lo que se puede hacer con la tecnología es bueno para el ser humano. Pero no se puede prohibir”, pero sí abogó por dar herramientas a las nuevas generaciones que estén basadas en la ética y las humanidades.

“Un mal uso de las pantallas puede encarcelar a los jóvenes y adolescentes”, prosiguió, pues “las adicciones no tienen que ver nada con las que teníamos cuando yo era joven”, señaló refiriéndose a cuestiones como la ludopatía y los problemas de autoimagen. Sin embargo, tranquilizó con su pronóstico de que “la IA nunca va a ser capaz de sustituir la imaginación del ser humano”, ni va a quitar importancia a los profesores si éstos apuestan por una formación humanística.

REGLAMENTACIÓN

La secretaria general del Instituto Hermes, Luisa Alli, que trabaja en el ámbito de los derechos digitales. En su opinión, “en Europa estamos en un entorno privilegiado, vamos un pasito por delante” en la reglamentación de la IA. “Vamos por el buen camino”, remarcó, pero subrayó que “esta tecnología no tiene que ver con las demás, está tratando de reproducir el cerebro humano, no tiene que ver nada con lo que hemos visto hasta ahora”.

Por su parte, decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra Charo Sádaba, consideró que “llueve sobre mojado”. “Tenemos muchos problemas abiertos” en el ámbito educativo, señaló, y la IA se ha convertido en “una realidad cotidiana” y por ello en “un problema de primera fila”. Desde su perspectiva, estos avances pillan a los profesionales “cansados y desaminados” porque tienen “una cola de problemas sin resolver”. Sin embargo pidió “perderle miedo” a la IA y “afrontar el reto”.

El director de Comunicación Digital de Llorente y Cuenca, Luis Martín, experto en IA que aseguró que “si somos conscientes de lo que podemos pedir a la tecnología vamos a conseguir mucho más”. “Pero tenemos que tener formación”, prosiguió, pues se trata de “una herramienta” con la que hay que “acompañar” en su uso a los menores para lo que usen de manera “constructiva”, por lo que hay que poner el foco también en “cómo” los profesores enseñan.

Esos porcentajes toman mayor fuerza al relacionarse con otros datos que arroja el informe, ya que el 69% de los padres, el 73% de los profesores y el 82% de los alumnos en España ha utilizado alguna vez la IA.

En concreto, el 71% de los padres, el 86% de los profesores y el 91% de los alumnos han preguntado algo a un ‘chatbot’ (programa informático diseñado para simular una conversación con humanos). Pero las políticas de privacidad son una preocupación para los adultos, como manifiestan ocho de cada diez padres y nueve de cada diez docentes, que señalan la necesidad de marcos legales actualizados que den seguridad al tratamiento de la información en estas aplicaciones.

REGLAS

No obstante, sólo el 9% de los alumnos afirma que sus padres les ponen reglas para el uso de la IA, en contraste con el porcentaje de profesores (42%) que sí plantean restricciones significativas a su uso.

Otros datos del estudio remarcan que el 57% de los padres cree que la inteligencia artificial tendrá un impacto positivo en la educación de sus hijos y en su futuro profesional (61%).

Asimismo, la mayoría de las familias (53%) no ve bien que sus hijos utilicen IA para las tareas escolares, pero el 40% reconoce haber empleado ‘chatbots’ para ayudarles a hacerlas. El 73% de los profesores afirma haber utilizado IA en alguna ocasión, para preparar las clases (64%) y para completar los contenidos (50%). Los alumnos se fían de la IA más que de las redes sociales. El 61% confía bastante en aplicaciones inteligentes.

Según sus impulsores, el estudio se basa en una escuela realizada a finales de 2023 a una muestra representativa de 200 padres en España con hijos adolescentes, así como a 500 menores de entre 14 y 17 años y a 200 profesores de enseñanza no universitaria.

El estudio ha sido cofinanciado por la Fundación Orange y la Comisión Europea y coordinado por Empantallados.com, una iniciativa de la Fundación Fomento de Centros de Enseñanza, surgida en 2017 para ayudar a las familias en la educación de sus hijos en el ámbito digital.