Llegan los nuevos lanzamientos de belleza 2024, ¡toma nota!

Enero llega cargado de novedades, por aquí os contamos:

CLARINS

CLARINS nos ha presentado hace unos días su súper lanzamiento de esta temporada, MULTI ACTIVA, una crema en su versión de día y de noche pensada en las mujeres de 30 años que llevan un ritmo frenético…

En esta época en la que el estrés es una de las constantes del día a día, la nueva Multi-Activa de Clarins ayuda a combatir los efectos devastadores de este no parar, permitiendo a la piel conservar su resistencia y energía. Está compuesta con niacidamina, conocida también como Vitamina B3, que alisa las primeras arrugas, el extracto de cardo marino bío, que favorece la síntesis de elastina, el extracto de madroño bío, para reducir el tamaño de los poros y betaína, que rellena las arrugas al instante.



Multi active Jour PVPR: 72€ Multi active Nuit PVPR: 77€

La gama también incluye MULTI-ACTIVE EMULSIÓN LISSANTE que incorpora a su fórmula polvos de mandioca, ideal para aquéllos que prefieren una textura ligera no grasa, y MULTI-ACTIVE ESSENCE JEUNESSE, una loción fresca que alisa la piel al instante, para aplicar día y noche sobre la piel limpia antes de cualquier tratamiento.

Otra de sus novedades es BODY FIT ACTIVE, para lucir la mejor versión de nuestro cuerpo, capaz de reducir la piel de naranja en un 35%, una nueva fórmula “quema grasa” que se activa a lo largo del día a medida que te mueves.



Entre sus ingredientes, el extracto de té macha, que combinado con la cafeína vegetal se convierte en el dúo perfecto. Para completar y reforzar su acción nos encontramos con extracto de celosía, extracto de escabiosa, extracto de hoja de membrillo y extracto de menta acuática bío.

PVPR: 66€ (200ml) y 92€ (400ml)

SISLEY

Entre sus novedades recién presentadas me quedo con:

PHYTO TEINT PERFECTION: la primera base de maquillaje formulada con Ideal Skin Complex de Sisley, triple acción para lograr que todo tipo de piel luzca radiante. La fórmula de Phyto-Teint Perfection logra un aspecto luminoso y acabado mate que dura todo el día y que además no se transfiere. Camufla imperfecciones, minimiza los poros y alisa, consiguiendo un rostro uniforme, sublimado y perfecto. La textura es suave y ligera, y proporciona una sensación de confort durante todo el día.

Disponible en 29 tonalidades.

P.V.P: 94€ Ya disponible en El Corte Inglés, Maison, Ecommerce. Disponible en todos los puntos de venta: 1 de febrero.



SYSLEYA CRÈME GEL FRAIS

El icónico tratamiento antiedad de Sisley nos presenta su última novedad: Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge Crème Gel.

Es el primer tratamiento de Sisley que actúa individualmente sobre los principales signos del envejecimiento cutáneo, tratándolos de forma simultánea en una textura fresca y ligera. Contiene al menos 50 activos que combinados combaten las arrugas, la pérdida de firmeza y la luminosidad de la tez con una eficacia inigualada en Sisley.

Pensado para pieles mixtas y grasas, Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge Crème Gel Frais es ideal para quienes buscan los resultados de Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge en una textura fresca y ligera, ya sea por el tipo o el estado de su piel, o simplemente por sus preferencias.

P.V.P: 487€ Disponible en El Corte Inglés, Maison, Ecommerce: 14 de febrero 2024. Disponible en todos los puntos de venta: 1 de marzo.

PHYTO-BLANC LA NUIT

Phyto-Blanc de Sisley amplía su gama con la nueva Phyto-Blanc la Nuit, tratamiento centrado en combatir las manchas de la piel y conseguir un efecto radiante durante la noche.



Todos los días nuestra piel está expuesta a factores de estrés ambiental que pueden desajustar el proceso de producción de melanina, como consecuencia la función barrera puede debilitarse y aparecen las temidas manchas. Phyto-Blanc la Nuit, aprovecha la fase de recuperación nocturna de la piel para actuar. Con este tratamiento se consigue uniformidad y claridad de la tez. Además contiene una combinación de activos hidratantes y nutritivos que contribuye a preservar la película protectora de la piel y limitar la deshidratación durante la noche. El resultado: día tras día las manchas se reducen visiblemente gracias a a la acción de sus potentes ingredientes activos.

P.V.P: 216€ Disponible en El Corte Inglés, Maison: 1 febrero.

SHISEIDO

Entre las novedades de SHISEIDO, que son muchas, tenemos:

SHISEIDO VITAL PERFECTION CONCENTRATED SUPREME CREAM, un nuevo tratamiento específico para las pieles maduras, pensado para mujeres a partir de los 60 años.

Trata los problemas específicos de las pieles maduras: la pérdida de densidad, flacidez severa, el tono desigual de la piel, la falta de luminosidad y de confort.

Según SHISEIDO existe una conexión entre la edad vascular y el envejecimiento de la piel, y por ello crea PC1 un índice de calidad vascular, cuanto mayor es el índice, mejor es la calidad de los capilares y menos signos de envejecimiento hay, al contrario de si es bajo, donde hay un mayor aumento de arrugas y una disminución de la luminosidad.

A partir de los 60 años está demostrado que la microcirculación disminuye drásticamente, por ello VITAL PERFECTION CONCENTRATED SUPREME CREAM llega para tratar las necesidades de estas pieles maduras.



PVPR: 174€ Disponible en febrero de 2024.

NARS

POWERMATTE LIP PENCIL DE NARS Con un acabado 100% mate, el nuevo Powermatte Lip Pencil de NARS ofrece hasta 12 horas de duración, 10 tonos diferentes y una textura cremosa. No reseca nuestros labios, contiene una combinación de pigmentos puros con aceites emolientes perfectos para lucir una bonita sonrisa durante todo el día, además, se desliza sin esfuerzo y no transfiere.



PVP: 30€.

DRUNK ELEPHANT

La filosofía de esta marca es que solo utilizan únicamente aquéllos ingredientes que aportan beneficio directo sobre nuestra piel. Este mes nos presentan su NUEVA BORA BARRIER CREAM, una crema reparadora, la más densa y rica creada hasta el momento. Nutre con una mezcla de ceramidas, sales minerales de cobre y zinc, lípidos esenciales y ácido hialurónico así como potentes componentes antioxidantes. Proporciona una potente e intensa hidratación, reafirmando y reduciendo las rojeces.



PVPR: 70€. Disponible en Sephora a partir de febrero. 100% sin aceites esenciales, siliconas, ni fragancias. Vegano.