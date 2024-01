El cinismo que esconden los sellos de bienestar animal

Hace unos días observaba en un conocido supermercado valenciano el sello de bienestar Animal pegado en las narices de la gente que acudía a la carnicería del mismo, mientras yo compraba mis productos veganos, observé cómo la industria quiere aliviar malas conciencias hablando de bienestar animal en el mostrador de la carnicería o en las bandejas donde los animales ya están despiezados, pero os aseguro que nadie o prácticamente nadie compraría si le pusiéramos en las narices el vídeo real de ese animal desde su primer aliento hasta el último.





Nadie en su sano juicio, para empezar y si se para a pensar, puede entender que dentro del bienestar de esos animales entre el ser descuartizados, pero es que por mucho sello que la industria imponga para engañar a la gente, detrás de la carne y otros productos solamente hay una miserable realidad que la gente no se suele parar a pensar.

Lógicamente, el único bienestar animal es dejarles vivir y no criarlos para explotar, pues además de cargárselos, hay que hacinarlos, manipularlos genéticamente, separar familias y toda una terrible realidad hasta el espantoso y angustioso viaje a ese sangriento y apartado lugar que hará el resto.

Por si alguien tenía alguna duda, todas las infiltraciones en granjas de "bienestar Animal" han mostrado una realidad terrible. Otra industria mentirosa, como toda explotación animal, es la del huevo que te pone "gallinas libres" para que la gente de buena fe elija esa opción pensando que no hace daño, pero ocultando que esas gallinas acaban en el matadero después de vivir una vida miserable hacinadas en naves industriales y que se aplican prácticas como cortarles el pico sin anestesia y son manipuladas genéticamente para poner huevos constantemente.



Encima, la industria del huevo tritura a los pollitos machos nada más nacer por no valer para la producción. Una infiltración en la granja de huevos Guillén, que sirve a un conocido supermercado, mostró que efectivamente las gallinas están libres de jaulas, amontonadas en interminables naves industriales, cuyo aire es irrespirable y realidad inimaginable.

VEGANISMO: EL VERDADERO Y ÚNICO BIENESTAR ANIMAL EXISTENTE

El veganismo es una filosofía ética de vida que busca excluir a los animales de la explotación, pues el único interés y bienestar de los animales está en que los dejemos en paz.

Si hablamos del egoísmo personal de la gente, las alternativas no son nada privativas porque cualquier receta de toda la vida puedes hacerla con productos solamente vegetales manteniendo el mismo sabor y textura (te recomiendo usar productos vegetales de proximidad).



No me cansaré de denunciar públicamente el cinismo de la industria de explotación animal, pues en el caso de los lácteos nos ponen vacas libres y felices, ocultando que tanto terneros como las mismas vacas van al matadero, pero además son manipuladas genéticamente, hacinadas, inseminadas una y otra vez por la fuerza u otras muchas prácticas terribles e injustificables (escoge o haz quesos veganos, yogures y bebidas vegetales).

¿Por qué en los colegios y casas se evita explicar a las niñas y niños los intereses de los demás animales y se les inculca el especismo definido por la RAE como la discriminación por especie? La infancia es inocente y debe aprender de dónde viene su comida, abrigo o cosmético (os aseguro que si saben la verdad y las alternativas a ello eligen no hacer daño desde su empatía e inocencia).

Ese sello de bienestar animal permite toda una miserable realidad contra los animales, desde su primer aliento hasta el último, pues nadie en su sano juicio va a pensar que el bienestar de los animales forma parte de una cadena inhumana cuyo único fin es explotarlos en el mayor número posible con fines económicos.



Cada año se ejecutan en España 850.000.000 animales sólo para consumo humano con una vida de reclusión y miseria para ser finalmente ejecutados y acabar en los platos o en la basura (unos 18000 millones de animales criados para consumo acaban en la basura, según un estudio publicado en la revista Sustainable Production and Consumption).

A ello hay que añadir los animales marinos, pues la cifra es incontable y son asfixiados lentamente mediante una tremenda angustia por toneladas y llenando las redes de pesca, los mares de plásticos, esto provoca que nuestros océanos se destrocen y la muerte de otros animales como tortugas.

Todas las fuentes expertas señalan que una alimentación vegetal en cualquier etapa de la vida no solamente es viable, también llega a prevenir enfermedades.

TREMENDAMENTE FÁCIL EL CAMBIO

Dando este cambio fácil, evitarás la miseria que quiere edulcorarse bajo los sellos de bienestar animal y aunque el veganismo es solamente por respeto a los animales, mejorará tu salud, evitarás una de las causas principales de la crisis climática y el hambre en el mundo, pues estamos criando millones y millones de animales para explotar destinando indecentes recursos vegetales a su manutención y esos recursos servirían para alimentar diez veces a la población.

En este caso también podemos citar a los expertos, pues la ONU afirma que una alimentación completamente vegetal es necesaria para salvar al mundo del hambre, crisis climática y escasez de combustible.

Hoy que tienes el privilegio de leer información alejada de las grandes mentiras que cada día el sistema nos inculca, es el momento de informarte para dar cambios que tienen repercusión positiva en seres sintientes y otros aspectos de la vida que supuestamente preocupan a todo el mundo. También puedes echar un vistazo en redes sociales a como los santuarios de animales rescatan víctimas de la industria cárnica, láctea o del huevo y permanecen con una vida totalmente diferente hasta su muerte natural. Por citar algunos: Santuario compasión animal, Fundación santuario Gaia, santuario Vegan y santuario corazón verde.

Observando a los animales en estos lugares, comprenderás que su interés es vivir sus vidas tranquilos y sin ser molestados, no ser explotados y condenados a una vida miserable que se manipule a la sociedad con un sello de bienestar animal en la bandeja o el cristal de la carnicería.

ES EL MOMENTO DE ACTUAR EN BIEN DE LOS ANIMALES

Por todo ello, espero que busques recetas para a partir de hoy disfrutar igual, evitando meternos en el cuerpo toda la angustia que unos seres vivos han pasado para productos que nadie necesita en ninguna etapa de la vida y también, es muy importante no contribuir a ningún entretenimiento a costa de los animales, incluidos los zoos y acuarios que los mantienen en cautividad y cuya "vida" está edulcorada con las mismas mentiras que la industria alimentaria.

Lo mismo con la peletería o los experimentos sádicos en nombre de la ciencia, pues en supermercados y tiendas tienes cada vez más productos sin ingredientes de origen animal y que no han sido testados en animales (champú, cosméticos...).

Hasta la RAE (real academia española) define el especismo como la discriminación por especie como anteriormente decía.

¿Por qué es tratado diferente un perro a un cerdo cuando la inteligencia del segundo es incluso mayor y todos los animales tienen interés por vivir en paz?

No hay bienestar animal en ninguno de los sellos que la industria que se beneficia de su explotación pone, el único bienestar animal está en los santuarios de animales y en que no contribuyamos a su explotación evitando todo lo que provenga de ellos y, en cambio, disfrutando de alternativas a ello.

La empatía nos permite ponerlos en el lugar del otro y si la tienes, es el momento de dejar de mirar para otro lado e informarte bien sin hacer caso a los intereses de los explotadores y sí a los de los protagonistas, los animales.