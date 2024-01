BYD, líder mundial en vehículos enchufables, estrena su primer buque de carga rodada, el EXPLORER NO.1

BYD ha abierto un capítulo pionero en el transporte marítimo de vehículos enchufables con el viaje inaugural de su primer buque de carga rodada, el EXPLORER NO.1. El buque fue botado oficialmente el 10 de enero en el puerto de Yantai, en la provincia de Shandong, para iniciar su viaje inaugural desde el puerto logístico internacional de Xiaomo, en Shenzhen (China).



El EXPLORER NO.1, que luce con orgullo el logo de BYD, proporcionará un impulso significativo a las capacidades logísticas internacionales de BYD en un contexto en el que existen importantes limitaciones en los recursos mundiales destinados al transporte marítimo de carga rodada. Con 199,9 metros de eslora, el buque también ejemplifica el compromiso de BYD con el transporte marítimo sostenible gracias a los avances pioneros en tecnologías de construcción naval ecológicas e inteligentes. Con una excepcional capacidad de carga de 7.000 vehículos, el EXPLORER NO.1 está equipado con un innovador sistema de propulsión dual de GNL (gas natural licuado) y combustible convencional. Se espera que en los próximos dos años se incorporen a la flota siete buques más, todos ellos integrando la tecnología de baterías de almacenamiento de energía y los sistemas de generadores accionados por un eje de BYD, materializando la visión de la marca de conseguir una era de transporte marítimo más sostenible.



Wang Junbao, Director General de la División Corporativa de BYD, destacó que la industria china de los vehículos enchufables alcanzó un logro histórico el año pasado, con unas ventas y una producción que superaron los 9 millones de unidades, contribuyendo significativamente a la movilidad ecológica global. El exitoso lanzamiento del EXPLORER NO.1 supone un paso fundamental para BYD en su expansión a mercados extranjeros. En línea con su espíritu de colaboración, la compañía no sólo planea utilizar estos barcos para sus propias operaciones, sino también participar en asociaciones abiertas para dar paso a una nueva época en la que los fabricantes de automóviles chinos continúen con su expansión internacional.

Aprovechando su posición de liderazgo en el sector de los vehículos enchufables gracias a su escala industrial, su tecnología avanzada y su destreza en la fabricación, BYD logró un hito especialmente destacable en 2023, exportando un total de 242.765 vehículos enchufables con un crecimiento interanual del 334,2%. Mientras tanto, sus ventas anuales de vehículos enchufables superaron las 3,02 millones de unidades, consolidando el estatus de BYD como el mayor vendedor mundial de vehículos de nueva energía. En la actualidad, la presencia de BYD en el sector de vehículos enchufables se extiende por seis continentes y abarca más de 70 países y regiones de todo el mundo, llegando a más de 400 ciudades, lo que demuestra su profundo impacto y alcance en la promoción de soluciones de movilidad ecológica en todo el mundo.

Sobre BYD

Fundada en febrero de 1995 y presente en Europa desde 1998, BYD es el mayor fabricante mundial de vehículos enchufables acumulando más de 6 millones de unidades vendidas, y desempeña un papel muy relevante en industrias relacionadas con la automoción, la electrónica, las energías renovables y el transporte ferroviario.

BYD es una multinacional tecnológica de capital privado titular de más de 28.000 patentes que ha focalizado su estrategia en el desarrollo de innovaciones que comprenden la fabricación de baterías, motores eléctricos, sistemas de control electrónico y chips semiconductores. BYD cuenta con 90.000 ingenieros en su plantilla de más de 600.000 empleados, que desarrollan su labor en más de 30 parques industriales y 11 centros de investigación, generando una media de 15 patentes propias cada día.

El objetivo de BYD es ofrecer soluciones capaces de mejorar la vida de las personas a través de la creación de un ecosistema completo de energía limpia que reduzca la dependencia mundial de los combustibles fósiles. En los últimos años, ha desarrollado importantes avances tecnológicos, como la Blade Battery, la e-Platform 3.0 y la tecnología Cell to body.

