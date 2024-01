Nuevo Citroën Holidays presentado en la feria CMT de Stuttgart

Anunciada en el verano de 2023, la entrada de Citroën en el mundo de la "Van Life" toma forma con la presentación del Nuevo Citroën Holidays en uno de los mayores salones europeos del ocio y los viajes: la feria CMT de Stuttgart. Disponible a partir de la primavera de 2024 a través de la red Citroën, esta moderna van transformada permite viajar a 4 personas con total libertad y confort gracias a un habitáculo generoso y modulable. A bordo, podrán dormir, preparar comidas, compartir momentos de convivencia y despertarse en medio de paisajes excepcionales. Equipada con la última generación de tecnologías de asistencia al conductor para favorecer el bienestar, compacta y maniobrable, el Citroën Holidays es una van con un estilo poderoso, práctica para el día a día, al tiempo que ofrece una gran libertad para explorar el mundo con toda tranquilidad.



"Hogar móvil, dulce hogar”

La “Van Life" se ha convertido en un auténtico fenómeno social, que permite vivir los viajes de otra manera. Gracias a este vehículo transformado, los clientes se benefician de una gran libertad, a través del "alojamiento móvil", que les permite pasar una noche agradable y despertarse en lugares en plena naturaleza. También les permite reorientarse hacia un turismo más responsable, centrado en las regiones, y controlar su presupuesto.

Para responder a esta demanda del mercado, Citroën, cuenta con una gran experiencia en materia de modelos espaciosos y funcionales, orientados hacia la convivencia y el bienestar, y se ha asociado con una empresa de referencia en el mercado de la transformación, Bravia Mobil, para proponer el Citroën Holidays. Derivada del SpaceTourer, esta Van transformada es fiel a la filosofía de Citroën de favorecer la libertad de movimientos, la convivencia y el bienestar a bordo. Para mayor comodidad, el Citroën Holidays puede adquirirse directamente a través de la red Citroën, que se encargará de todos los trámites hasta la entrega al cliente.

Ingeniosamente pensado hasta el más mínimo detalle, ofrece un alto grado de autonomía a la hora de viajar. Citroën Holidays es un auténtico nido acogedor que acompaña al cliente según sus deseos y le permite vivir nuevas experiencias en lugares inesperados ofreciéndole una gran modularidad, acampando en paisajes extraordinarios con pocas limitaciones y mucho confort.

El techo retráctil, en el color de la carrocería de serie para mayor elegancia, le proporciona mucho espacio. Permite ir de pie a bordo y dormir hasta 4 personas. El asiento corrido de la fila 2, con capacidad para 2 personas, se desliza y se transforma en una cama de 1,15 m de ancho y 1,90 m de largo. Este banco es extraíble si el cliente desea más espacio a bordo. En la parte superior, una cama de 1,20 m de ancho y 1,95 m de largo permite dormir cerca de las estrellas.



La cocina, que incluye un fregadero y 2 placas de gas, un frigorífico de 16 litros y una mesa retráctil, permite que 4 personas disfruten de una buena comida en el interior, gracias a los asientos delanteros giratorios hacia la zona de estar. Las 2 puertas laterales correderas (eléctricas en opción) también permiten cocinar desde el exterior y comer al aire libre en los días soleados, gracias a la mesa plegable que puede instalarse en la parte trasera de la cocina. Y si el sol insiste demasiado, el Citroën Holidays está equipado con una barandilla lateral a cada lado, que permite instalar un toldo enrollable (disponible como accesorio). El mueble de cocina es desmontable para poder cocinar al aire libre.



El interior es funcional y práctico. La mesa puede utilizarse para comer, trabajar o jugar a las cartas. Se puede plegar para maximizar el espacio a bordo cuando sea necesario. El Citroën Holidays también dispone de numerosos espacios de almacenamiento para mantener el habitáculo ordenado. Dispone de un depósito de 10 litros para el agua limpia y otro de 10 litros para las aguas residuales. Citroën Holidays también puede ofrecer una ducha en la parte trasera del vehículo, combinada con un depósito de 25 litros. El vehículo también puede estar equipado con un inodoro extraíble.

Citroën Holidays ofrece un sistema de calefacción Webasto programable para garantizar una temperatura óptima a bordo. Un panel de control te permite gestionar la iluminación interior. Así podrás gestionar fácilmente la ventilación y la luminosidad de tu vehículo.

En el exterior, el Citroën Holidays dispone de una toma de carga entrante de 230 V y, en el interior, una toma de 230 V y 2 tomas USB A y USB C. También dispone de un cargador inalámbrico para smartphone especialmente práctico en la consola central, al alcance de los dos pasajeros delanteros, así como de un panel solar en el techo.

Para la vida cotidiana y las grandes exploraciones



Otra ventaja del Citroën Holidays es su gran polivalencia. Construido para la aventura, también es muy práctico en su uso. Puede utilizarse para las tareas cotidianas y transformarse en un aventurero cuando llegue el momento.

Su compacta longitud de 4,98 m facilita su manejo y maniobrabilidad. Esta cualidad se ve reforzada por la dirección asistida del nuevo SpaceTourer, que pasa a ser eléctrica (en lugar de electrohidráulica), para reducir el esfuerzo y mejorar la maniobrabilidad. Su tamaño razonable también facilita el aparcamiento, mientras que su altura de 1,99 m le permite acceder a la mayoría de los aparcamientos y no está sujeto a las limitaciones de las normativas locales. La cámara de marcha atrás Top Rear Vision y el freno de estacionamiento eléctrico también facilitan el aparcamiento. Tenga en cuenta que esta altura limitada también es una ventaja a la hora de cobrar peajes en muchos países.

Tanto la cocina y aseo son desmontables, por lo que puedes convertirlo en un vehículo habitable que puede transportar hasta 4 personas y cargar muchos objetos. Las 2 puertas laterales correderas se pueden accionar eléctricamente, lo que facilita el acceso a bordo.

El Citroën Holidays dispone de dos motorizaciones diésel: la BlueHDI 145 combinada con una caja de cambios manual de 6 velocidades y la BlueHDi 180 combinada con una caja de cambios automática de 8 velocidades. Estas dos motorizaciones potentes y eficaces permiten recorrer largas distancias y descubrir nuevos territorios sin limitaciones.

Una experiencia de viaje con estilo y serenidad

El Citroën Holidays se beneficia de todos los atributos del nuevo SpaceTourer, que acaba de ser presentado y al que no le falta carácter.

Tiene un diseño moderno que muestra la nueva identidad de marca de Citroën. El frontal presenta el nuevo logotipo y la nueva firma luminosa. El Citroën Holidays es una van de estatus que sugiere tanto fuerza y potencia como fluidez. Es un objeto de valor en la ciudad y para explorar. Estará disponible en los 5 colores SpaceTourer: Blanco Caolín, Negro Perla Nera y Gris Acero, completados por los nuevos Gris Titanio y Verde Kapari.

En el interior, el nuevo salpicadero presenta un diseño fresco que combina la elegancia con una practicidad aún mayor. Presume de tecnología, con una nueva pantalla táctil central HD de 10 pulgadas en la parte superior, y es aún más funcional, con más compartimentos portaobjetos, más numerosos y con un diseño aún más inteligente. El volante también es nuevo, con varios mandos integrados (teléfono, sistema de audio, ayudas a la conducción, etc.) y puede ser calefactado.

Porque los clientes de estas van tienen las mismas expectativas que los de cualquier otro vehículo en un mundo ultraconectado, Citroën Holidays ofrece lo mejor para proporcionar una vida a bordo en sintonía con los tiempos:

Ahora se incluye de serie un cuadro de instrumentos 100% digital de 10 pulgadas. Este cuadro de instrumentos a todo color permite a los conductores personalizar la visualización de la información clave, además de beneficiarse de unos gráficos estéticamente agradables y de alta definición.

Una gran pantalla táctil central HD de 10 pulgadas y un sistema de infoentretenimiento de última generación que, en su versión tope de gama, puede incluir navegación conectada 3D. Inspirada en la ergonomía de los smartphones, esta pantalla táctil es extremadamente fácil y fluida de utilizar, permitiendo controlar el entorno multimedia como la música o el teléfono, así como las funciones de configuración del vehículo. Puede replicar tu smartphone de forma inalámbrica a través de la función WiFi mirroring, y es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Cuenta con un reconocimiento de voz natural y ultrafluido, que transforma este sistema multimedia en un auténtico asistente personal.

Modelo tecnológico de fuerte carácter, líneas musculosas y notable comportamiento dinámico, el Citroën Holidays propone una versión moderna de viajar. Ofrece un alto nivel de confort, para el bienestar del cuerpo y de la mente, con un interior acogedor, un puesto de conducción elevado, un tratamiento acústico de alto nivel y un confort de conducción óptimo.

El SpaceTourer ofrece 17 útiles ayudas a la conducción para una conducción segura y sin estrés. Tecnologías que hacen la vida más fácil, como el acceso y arranque manos libres, el asistente de arranque en pendiente, la cámara de marcha atrás con Top Rear Vision, el control de crucero adaptativo con función Stop & Go, pero también tecnologías que mejoran la seguridad, con funciones como la frenada automática de emergencia con detección de peatones y ciclistas, el aviso de fatiga del conductor, el asistente de mantenimiento de carril, el aviso de colisión, el encendido automático de faros, el reconocimiento de señales, etc.

Los detalles de la gama Holidays se anunciarán con la apertura de pedidos en la primavera de 2024.

La frase del diseñador al enterarse de que “su” Citroën C-60 se consideraba “feo”: “No diseño coches, hago obras de arte” -Flaminio Bertoni.