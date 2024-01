Mónica García descubre el Mediterráneo

Nuestra insigne y nunca bien ponderada Ministro de Sanidad propone que los trabajadores puedan “justificar una enfermedad leve” mediante “una justificación responsable”, sin que tenga que acudir al centro de salud. A esto le ha denominado auto baja, y el tiempo de baja que se puede solicitar es de tres días. Esta auto baja se propone como un hecho novedoso y, además, lo respalda con la aseveración de que en otros países, en Portugal, concretamente,no es necesario acudir al médico para enfermedades leves que no requieren atención profesional. Ante este planteamiento me surgen las siguientes preguntas ¿Qué considera esta persona que es “una justificación responsable? ¿en qué consiste? ¿basta con la palabra del trabajador? ¿tiene que aportar algún documento que avale esta? ¿a quien tiene que solicitar esos tres días? Estas cuestiones no solo me las planteo yo, sino que supongo que también todos los trabajadores y los empresarios, ya que sontemas que necesitan una aclaración. ¿Por qué digo que descubre el Mediterráneo? Porque tengo conocimiento de causa por haber sido responsable del Área de Personal en las dos empresas que he trabajado durante cuarenta años y, además, una de las carreras que he cursado es la de Graduado Social (perdón por la auto cita). Allá por los años sesenta del siglo pasado ya disponía el trabajador de tres días de inasistencia al trabajo que los podía justificar con su palabra, siempre que no fuesen más, de tal manera que al iniciar el cuarto día, si no presentaba baja por enfermedad, la empresa estaba facultada para despedirlo, cosa que raramente ocurría, pues, en muchos casos, era un familiar el que llevaba el parte de baja a la empresa (si mal no recuerdo era el impreso P-10, que debería ser extendido por el médico, bien el de cabecera o el especialista) (P abreviatura de personal). Así que mire Vd. Dª Mónica, el Mediterráneo ya está descubierto hace muchos siglos, tanto que los romanos se consideraban sus dueños y por eso le llamaban Mare Nostrum. Cualquier día descubre Vd. el Atlántico y nos viene con los cuatro medios días de pago de salario por enfermedad.Los españoles más presuntuosos, le han llamado al Atlántico “El Charco”, de manera tal que cuando uno iba a América, decía tengo que cruzar el “Charco”. Mire Vd., buena mujer, para que no le ocurra eso, le diré que hace también muchos años, cuando un trabajador se daba de baja por enfermedad, los primeros cuatro días se los abonaba la Seguridad Social, pero solamente al 50% de su salario, o sea, cobraba solamente dos días de sueldo completo. A partir del quinto la empresa era la que le abonaba el salario. También todas las empresas tenían una cuenta denominada Atenciones Sociales, que era a la que se llevaban, los puntos(cantidad que se abonaba a los trabajadores casados, por el mero hecho de estarlo y que se aumentaban con el nacimiento de cada hijo). De la misma manera se abonaba el subsidio familias, que consistía en 60 pesetas por hijo. Por ello, creo que debe de ponerse al día de las protecciones sociales que han tenido los trabajadores y que desaparecieron en el momento de la llegada de la Democracia. Un repaso a la Historia en el más lato sentido, no le viene mal a nadie.