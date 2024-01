​Nos concentramos en Alfafar de nuevo para acabar con el toro embolado

Desde la plataforma antitaurina de Alfafar hemos vuelto a realizar un impactante acto a las puertas del consistorio para pedir el fin del toro embolado, pues ningún sentido tiene que, por la diversión de una minoría, se justifique la angustia y tortura a animales indefensos.





Al acto, que tuvo lugar el pasado domingo, asistió València Animal Save, PACMA, Dénia Animal Save, Compromís Alfafar, vecindario y varias personas activistas en defensa de los más indefensos, los animales.

Para llamar la atención de la gente que estaba por el Ayuntamiento de Alfafar, la puesta en escena consistía en 3 personas sentadas en el suelo con máscaras de toro y un cartel, mientras una pantalla a cada lado mostraba escalofriantes vídeos de la realidad de estos mal llamados festejos y ya detrás, pancartas y carteles denunciaban el uso de los animales.

Daniela con tan solo 11 años participaba en la performance delantera sentada con la máscara de toro y un cartel en el que se leía "infancia sin crueldad, violencia y barbarie. Contra la tortura, cultura" y un toro dibujado en el mismo.

Ella misma explica los motivos por los que ha querido participar en este acto ante el consistorio de Alfafar: "He decidido participar en la concentración porque cuanta más gente lo vea más probabilidad hay de que se una gente y de que se acabe con estos festejos, al fin y al cabo todos somos animales y todos tenemos derecho a vivir en paz".

En coherencia con la defensa de los animales, también su respeto y empatía incluye al resto de especies aplicando el sencillo veganismo desde hace años.

APOYO DEL VECINDARIO

Alfafar desde luego nada tiene que ver con la crueldad animal, pues la gran mayoría del municipio se muestra contraria a la mal llamada fiesta e incluso antes de acabar la concentración unas chicas jóvenes se acercaban con el objetivo de firmar contra los toros embolados y se les facilitó mi página de activismo y la recogida de firmas por el fin del toro embolado que PACMA tiene en su página web: https://firma.pacma.es/stop-toros-embolados/.



Ahora lo que falta es que todo el vecindario que tenga la posibilidad de enterarse cuando hay una concentración antitaurina en el municipio, asista para no ser cómplice de lo que pasa, pues es la gente del pueblo la que más puede hacer por el fin de los festejos taurinos hablando con su alcalde, asistiendo a protestas o haciendo campañas para sumar gran cantidad de firmas.

Igualmente, durante el acto sí que tuvimos personas de Alfafar que quisieron estar sujetando un cartel para pedir la abolición de los festejos taurinos.

M. Ángeles Ferrer, vecina de Alfafar, explica que al vecindario le suponen diferentes molestias en su rutina diaria tener estos festejos en el pueblo "pero la peor es saber que un animal está sufriendo por diversión y se están dedicando fondos públicos para ello a pesar de otras cuestiones para las que debería servir el dinero, cómo ayudar a las familias vulnerables. Respecto a la infancia, hay que educarla en la empatía y en los vídeos que se han documentado en el pueblo se ve claramente lo que sucede con los animales", declara.

Los vídeos a los que hace referencia han sido grabados por el vecindario o el partido Animalista PACMA, este último con gran trascendencia y comentarios constantes contra el Ayuntamiento de Alfafar, especialmente en redes sociales. Dicho vídeo, muestra el proceso de ensogado, prendido de la cornamenta (embolado), recorrido y apagado en compañía de cientos de aficionados que lanzan patadas, tiran del rabo, provocan e incluso prenden cigarrillos en la cornamenta de uno de los toros.

Igualmente, hasta taurinos del propio Alfafar que participan en otros festejos se han dirigido a la concejala antitaurina de Compromís, Amalia Esquerdo para trasladar que están en contra del toro embolado.

COMPROMÍS ALFAFAR PARTICIPÓ EN EL ACTO

Reproduzco textualmente el texto de Amalia Esquerdo, concejala de Compromís en el ayuntamiento de Alfafar:

El pasado 21 de enero, en la plaza del Ayuntamiento de Alfafar, de nuevo, Compromís por Alfafar estuvo apoyando a la concentración animalista contra los festejos taurinos, incidiendo en el toro embolado, como llevamos haciendo desde la primera protesta de 2019. Nuestro colectivo desde que tiene representación en el Ayuntamiento de Alfafar ha presentado varias mociones en lo referente al bienestar animal: Moción para no dar permiso para la celebración de “festejos taurinos”, prohibir el toro embolado, cambio de recorrido para evitar su difusión, proteger la infancia, molestias graves al vecindario y protección del patrimonio afectado, pero el gobierno del Partido Popular con apoyo del PSOE de Alfafar no respaldaron ninguna de estas iniciativas y por tanto año tras año presenciamos los mal llamados espectáculos.

Por si no fuera suficiente, hemos tenido que presenciar la cogida, no grave afortunadamente, de un menor, con lo cual se demuestra que no se cumplen las normativas que hoy en día existen. Por otro lado, también presentamos en su momento una moción para la prohibición de la instalación de un circo con animales y continuamos denunciando públicamente año tras año que hay que realizar una reflexión sobre los mercados medievales con la presencia de aves rapaces, puesto que estas celebraciones suponen un obstáculo al progreso social y justificación de la cetrería, rechazada por las asociaciones ecologistas y de defensa animal.



En la sociedad actual ya no se entiende la celebración de acontecimientos que causen sufrimiento animal.

Rechazamos cualquier gasto público directo o indirecto en este sentido. No estaría de más preguntarle a la población si le parece bien destinar parte de sus impuestos en una mal llamada “fiesta” y más cuando muchas personas tienen dificultades para desarrollar con dignidad sus vidas por falta de recursos. Por otro lado, son acontecimientos que por sus características es imposible proteger los menores de visibilizar y, por tanto, normalizar el maltrato a un animal.

Sabemos que es un camino largo de cambios, de mentalidades, costumbres, pero a través de la educación y la sensibilización seguiremos porque queremos un Alfafar, un país, un mundo donde nadie tenga miedo y la empatía sea una herramienta para la construcción de una sociedad mejor para las futuras generaciones.

PERSONAS VOLUNTARIAS DE PACMA ASISTIERON A LA CONCENTRACIÓN

Después de los terribles vídeos grabados en el municipio por el partido, parte del equipo de voluntariado en Valencia acudía a protestar una vez más contra los festejos.

Irene Mora ha realizado estas declaraciones en representación del partido Animalista PACMA: "Una vez más, PACMA acudió a la concentración en Alfafar en contra dels Bous al Carrer. Desde PACMA hemos insistido en el privilegio y la responsabilidad que supone para los componentes de la corporación municipal, haber sido elegidos por el pueblo para trabajar por el bien del mismo. Desde PACMA, consideramos que els Bous al Carrer no aportan nada positivo para el pueblo ni sus habitantes y, por eso, como partido político que somos, hemos hecho un llamamiento a la conciencia personal de los ediles del Ayuntamiento de Alfafar para que reflexionen sobre lo que de verdad es bueno para su población y, al contrario, la mala fama que supone para el pueblo y la educación en la crueldad que supone dicho 'espectáculo' ".

OTROS PROBLEMAS DERIVADOS DE ESTOS "EVENTOS"

Los animales son seres sintientes y por eso mismo maltratarlos es delirante e incoherente, pero ese maltrato también genera múltiples problemas en Alfafar.

Otra de las cosas que se denunció públicamente durante la concentración es el estado en el que queda desde hace años la fachada del colegio Remedios Montaner, patrimonio de Alfafar destrozado por los taurinos (el Ayuntamiento como premio a ello gasta cada año fondos públicos en arreglarlo e incluso pintarlo porque el estado en el que queda es lamentable al igual que la impunidad y privilegios de los que gozan).



Respecto al dinero público, un festejo taurino tiene muchísimos gastos indirectos entre policía, limpieza y una larga lista de aspectos, pero si hablamos de los gastos directos, el alcalde Juan Ramón Adsuara dio subvenciones nominativas directas a organizadores taurinos en el último pleno antes de las elecciones lo que no puede ser casualidad, pues se hizo con intereses electorales al presentarse como candidato a la alcaldía un año más.

La excusa a esas nuevas subvenciones nominativas era la seguridad, pero el alcalde sabe que eso es imposible porque la mayoría de personas van alcoholizadas, como declaró un médico que asiste a estos eventos ante las cámaras de "Zoom Apunt" y como se ha dicho anteriormente, a todo esto se añade que ni siquiera se cumplió la ley y un menor que participaba ilegalmente era atropellado por una vaca y por ello se hará todo lo que se pueda para que los responsables de tal hecho sean propuestos para sanción como marca la ley.

Una sanitaria participante también muestra su indignación con que la derecha y sus colegas del PSOE hicieran piña para que la sanidad pública asuma todas las imprudencias que no quieren cubrir las aseguradoras para no vincularse al maltrato animal del toro embolado y por la cantidad de accidentes imprudentes que hay en cada festejo. Esto es también un abuso y una falta de respeto a los sanitarios a los que expreso todo mi apoyo y podrán venir a la próxima concentración si lo desean con los carteles que consideren en rechazo a este hecho.

"He venido a protestar porque no hay ninguna necesidad de hacer estos festejos que hacen sufrir a los animales por la diversión de unas pocas personas. El dinero público debe emplearse en otro tipo de actividades que no impliquen el sufrimiento de los animales, en este caso los toros", declara Rubén, un joven de 32 años que asistió a defender a los animales a las puertas del Ayuntamiento de Alfafar.

Desde Animal Save (Valencia y Dénia) se volvió a insistir en el problema del especismo, la discriminación a los animales por especie, ya no solo para entretenimiento, también para por ejemplo las pieles, experimentación animal o una alimentación antinatural que condena a una vida miserable a millones de víctimas diarias pese a las alternativas nutritivas y deliciosas que se pueden obtener con productos vegetales e incluso imitar cualquier receta de toda la vida.

Ambos colectivos aportaron material a este acto en el que participaron porque los toros, al igual que los demás animales, merecen una palabra muy simple: respeto.

DESPROTECCIÓN INFANTIL

Especial mención hacemos siempre a la infancia, pues una educación en la empatía con todos los animales es necesaria para cambiar el mundo y que las futuras generaciones rechacen esto como la barbaridad que es.

Me parece aberrante que diga lo que diga la ley, se vea constantemente peligrar la integridad física e incluso la vida de los menores durante los festejos taurinos que ni siquiera deberían presenciar, como dice el máximo experto en temas de infancia, el comité de derechos del niño de la ONU.

Normalizar la violencia y el abuso hacia los animales hace que se destroce la empatía que toda infancia tiene, aprovechándose con ello de su inocencia para inculcar algo inhumano como es torturar animales por diversión.

En Alfafar incluso se les ha enseñado a embolar toros, a pesar de que el artículo 70 de la ley 26/2018, de la Generalitat Valenciana, no deja ningún género de dudas: “Las personas menores de edad no podrán participar ni asistir a competiciones deportivas o espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos o psíquicos sobre personas o animales o puedan implicar riesgos para la salud o seguridad del menor”.

Todo es un paripé porque en las escuelas taurinas, que además reciben múltiples subvenciones de tus impuestos, empiezan a normalizar el maltrato desde bien pequeñitos y la mayoría de entidades de infancia son cómplices porque no hacen nada y tampoco contestan si les escribes a pesar de que es algo que pone en peligro su estabilidad emocional e integridad física.

La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, recoge en su preámbulo que la protección de las personas menores de edad es una obligación prioritaria de los poderes públicos, reconocida en el artículo 39 de la Constitución Española y en diversos tratados internacionales, entre los que destaca la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España en 1990.

CONCLUSIONES: EL ALCALDE NO TIENE POR DÓNDE SALIR PARA SEGUIR AUTORIZANDO ESTA ABERRACIÓN

El alcalde sabe de sobra que estos espectáculos de tortura suponen maltrato animal, así me lo reconoció antes de entrar a un pleno municipal y cuando lo reiteré ante el resto de concejales y público asistente al pleno jamás negó haberlo dicho y en consecuencia, hablamos de un alcalde que es plenamente consciente de la angustia que están pasando las víctimas por autorizar la "fiesta".

Cuando se volvió a pedir la abolición del toro embolado en uno de los plenos, ahora la excusa fue un supuesto posicionamiento del partido popular a favor de las tradiciones, pero esto también es fácilmente desmontable y es la última excusa que le queda al alcalde para mantener un aberrante espectáculo condenado a la ruina.

Desmontar esta incoherencia es fácil:

1. La palabra tradición no puede amparar la angustia y tortura de los animales sumada a múltiples problemas para las personas, pues tradición era muchas cosas que ya no son legales y con esa mentalidad seguiríamos esclavizando a personas de color, entre muchas otras cosas que hoy en día ni nos imaginamos, pero que se hacía en el nombre de la tradición.

2. El alcalde Juan Ramón Adsuara es el máximo responsable de la institución y tiene la potestad como alcalde para no autorizar la mal llamada fiesta.

3. En el partido popular también hay personas que han dejado de autorizarlo por el maltrato animal y seguridad de las personas, es el caso de Santa Pola.

SEGUIREMOS LUCHANDO POR TODOS LOS ANIMALES

La plataforma antitaurina de Alfafar es antiespecista, pues todos los animales necesitan la misma protección y no necesitamos utilizarlos en ningún fin, tampoco lógicamente en la tauromaquia mantenida y apoyada por multitud de políticos, grandes empresarios, mentiras, fraudes incluso monetarios e incluso aquellos periodistas que siguen blanqueando el sadismo contra los animales y sin embargo, siguen censurando concentraciones como la nuestra por el avance de la sociedad. Por cierto, el resto de partidos de la oposición que lo permite tampoco se van de rositas.

La plataforma antitaurina de Alfafar es antiespecista, pues todos los animales necesitan la misma protección y no necesitamos utilizarlos en ningún fin, tampoco lógicamente en la tauromaquia mantenida y apoyada por multitud de políticos, grandes empresarios, mentiras, fraudes incluso monetarios e incluso aquellos periodistas que siguen blanqueando el sadismo contra los animales y, sin embargo, siguen censurando concentraciones como la nuestra por el avance de la sociedad. Como digo, aquí no hay debate posible porque los veterinarios, biólogos y el sentido común es claro en cuanto a la tortura de los animales, que también ha sido documentada en vídeos claros y explícitos grabados en el propio Alfafar.

También vemos que un alcalde que autoriza la mal llamada fiesta no sabe defenderla y solamente pronuncia la palabra tradición, sin saber qué hay de arte o de cultural en poner fuego a los toros y torturarlos durante un buen rato sumado a todo lo que tiene que pasar el animal para entrar y bajar del camión o durante el transporte.

En consecuencia, la plataforma antitaurina de Alfafar exige una vez más la abolición de todos los festejos taurinos y cualquier uso de los animales, pero mientras tanto máxima protección a la infancia u otros aspectos como el mobiliario urbano, fondos públicos, sanidad o vecindario.

A ti que me lees te pido que busques en fuentes fiables lo que es el especismo y te darás cuenta de que para otros fines tampoco necesitamos utilizar a los animales, pues ningún interés tienen en formar parte de las macabras ideas humanas y hace poco se hacía público que moría el toro Patricio, un animal rescatado que tuvo una segunda oportunidad siendo feliz hasta el resto de su vida en el santuario compasión animal y es que en los santuarios de animales todo animal tiene respeto y dignidad.

Por eso, basta que mires brevemente para darte cuenta de que también cada día con tu consumo puedes fácilmente evitar mucho dolor sumado a una de las mayores causas de la crisis climática y hambre en el mundo.

Espero que la tauromaquia desaparezca pronto y siga siendo rechazada por la mayoría de la sociedad como la gran estafa que es.

Escríbeme a defensaanimal2023@gmail.com o al WhatsApp 691093886 para unirte a la plataforma y participar en futuros actos, pues estar en contra y no hacer nada es como estar a favor y es por eso que también existen aberrantes espectáculos como el toro embolado.