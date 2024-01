“Las mujeres de nuestra edad no estamos muertas”

Anna Alós, Sandra Araquistain y Silvia Tarragona, tres comunicadoras de largo recorrido en prensa escrita, radio y televisión, aterrizan ahora en las redes, han buscado un título a su nuevo trabajo, “No le mientas a Pinocchio”, a través del mismo van a dinamizar los tres primeros días de la semana entrevistando a personas que tengan cosas que explicar a través de “streaming”, lo colgaran en YouTube y la gente que vaya a verlas en la coctelería barcelonesa, Dry Martini, exactamente en el Salón Marie Brizard, podrán participar preguntando.



Anna, Sandra y Silvia, han decidido apostar por Internet copado normalmente per gente muy joven, por bellezas en el agua, en bikini, mostrando unos torsos envidiables, parejas, algunas muy caprichosas, rizos impecables, explicando, generalmente, banalidades o nada.

Las redes, suelen ser frecuentadas por gente que habla poco, tienen poco qué decir o no les gusta hacerlo. Internet, facilita vender un helado, por decir algo, sin explicar qué cantidad de azúcar tiene, a los tiernos en edad, cuanto más azúcar, más dulce, cosa que no sucede a los de más edad, cuánto más azúcar, más colesterol o más prediabéticos, un drama.

Alguien tiene que explicar historias de la vida cotidiana, sí también a través de YouTube, a las personas conectadas, con más kilos de los que desean, con canas envejecedoras, con menos humor que aquel verano en qué la chica o el chico, los dejó abandonados en el aeropuerto con los brazos abiertos.

Para las tres comunicadoras, es un reto. Nunca más difícil que el anterior que ellas superaron. Entienden que así van a dinamizar una Barcelona paralizada, con falta de proyectos de entretenimiento o culturales.

Anna, Sandra y Silvia, han llenado su agenda hasta el mes de abril, pero en las redes, nadie se va de vacaciones y cuando lo hace, sigue colgado en las redes, ellas, va a hacer lo mismo. Colgarán sus entrevistas, haya o no copa. Vamos a seguirlas, vamos a divertirnos, esperamos de ellas, mucho… y lo saben.



¿Qué es “No le mientas a Pinocchio? Esta idea nació hace un tiempo, Sandra y yo empezamos a trabajarla, después se incorporó Silvia Tarragona, primero se planteó como una plataforma para escritores, para crear un club de lectores, con el tiempo lo modificamos para hacer una plataforma de temas interesantes, en la que hablar con personas que tengan algo que explicar y sumar al colectivo humano, no hace falta que sean famosos, pueden ser personas anónimas siempre y cuando lo que digan sea interesante.

¿En qué momento pensaron que esta iniciativa podría interesar? Le dimos la vuelta a este tema durante este pasado verano, podemos llamarle reflexiones de verano, entre las tres hemos ido puliendo el proyecto.

Usted dice que no hace falta que sean personas conocidas las que aporten sus historias, ¿tienen que ser personas que hablen de casos extremos? Tienen que ser personas que tengan un discurso que interese a la mayoría, no es una tema para minorías, puede ser lo que sea, una experiencia personal, hace unos días tuve un encuentro con una persona que me decía que en la vida llega un momento que tienes que desaprender, y me parece súper interesante tal como lo contaba.

¿Cómo va a ser el funcionamiento de estos encuentros? Lo vamos a hacer en un salón privado de la coctelería barcelonesa Dry Martini, el salón Marie Brizard.

También podrían haberlo hecho en un salón privado de una casa, ¿es preciso que haya público para escuchar a sus invitados? Sólo caben treinta personas y hay entrevistas que se van a hacer sin público, el otro día le hicimos una entrevista al diseñador Roberto Verino, aún no se ha emitido porque siempre dijimos que la primera iba a ser Pilar Eyre, Roberto Verino estaba en Barcelona y no lo quisimos dejar perder.

¿En estas entrevistas de “No le mientas a Pinocchio”, es fundamental la intervención del público asistente? La primera media hora de entrevista la hace Silvia Tarragona, después es el público quien hace preguntas. La duración del acto es de una hora.

¿Qué hacen usted y Sandra? Sandra se encarga de toda la producción, yo soy la directora del programa y además hago intervenciones en directo, durante la entrevista de Silvia interrumpo, soy la mosca cojonera. Sandra, de momento, no interviene en la conversación, pero con el tiempo también lo hará, a mi me gustaría que eso fuera así. Estoy intentando convencerla.

Las tres mujeres de “No le mientas a Pinocchio” están relacionadas con el mundo de la comunicación, usted y Silvia, son periodistas en activo y de largo recorrido y Sandra es una economista y relaciones públicas muy relacionada con los medios de comunicación. Todas estamos relacionadas con el mundo de la comunicación y tenemos muchos puntos en común.

¿Es poco tiempo media hora de entrevista ante el público? Pasa volando, pero estamos hablando de redes sociales, el programa está pensado para hacerlo en “streaming” y después lo colgamos en YouTube, hacemos un directo y se pasa por Instagram, estamos muy preparadas, llevamos días probando, estamos en un mundo nuevo de comunicación, tenemos en la mano nuevas fórmulas de comunicación y de emisión. Los procesos tradicionales en que todo tiene que ser perfecto han cambiado, aquí lo que tiene que estar muy bien es la luz y el sonido, en el momento en que uno va a YouTube deja de ser periodista y empieza a ser youtuber y eso es otra profesión.

¿Quieren ser unas “youtubers”? La verdad es que no sé mucho lo que quiero ser de mayor, quiero descansar, mi cabeza no para, siempre estoy pensando en nuevos proyectos. En el momento que estás en YouTube la fórmula de comunicación es distinta, ¿para que nos sirve ser periodistas?, para crear buenos contenidos, si se sigue los contenidos en redes, te preguntas, ¿pero eso se lo mira la gente?, pues sí, se lo mira, la gente ve los contenidos más absurdos, si lo hacemos bien seguro que interesará.

A lo mejor si lo hacen bien no gusta. YouTube no da noticias, da contenidos, buenas preguntas y buenas respuestas, o malas, es cosa nuestra que sean buenas.

¿Han tenido en cuenta que streaming es imagen? El fondo es muy bueno, por eso lo hacemos en Dry Martini y no en el salón de casa, Manuel Fuentes, lo hace en un teatro, nosotras, quizá lo haremos en un futuro. Si este local se nos llena ampliaremos, con Pilar Eyre ha habido overbooking, hemos tenido que cerrar la lista de entrada. Tira mucho el tema Letizia.

¿Cuál es su linea editorial? Tendremos ahora a Gerard Jofra, humorista, hijo de Eugenio, la película dedicada a la historia de su padre, “Saben aquell…..”, dirigida por David Trueba está nominada a trece premios Gaudí y a once en los Goya, luego tendremos a Lucia Dominguín, la invitamos, tenemos un patrocinador que no podemos decir, hay un pequeño presupuesto para llevar adelante este proyecto, no nos la jugamos, ahora no es el momento, pero hay que administrarlo bien.

El público que viene a ver el streaming en directo, paga 25 euros y se le incluye una copa, el dueño de Dry Martini, Javier de las Muelas, es un persona muy generosa, es de los empresarios más generosos que yo he conocido, también tendremos al periodista Albert Soler, es un autor muy leído y que siempre da juego, el libro que presentó el pasado año,”Un botifler en la villa”, ha sido de los más buscados, después estará con nosotras Víctor Muntane, es un neoyorquino catalán, nació en Nueva York pero es catalán, ha atravesado América con una moto Indian, esta moto es la que hace la competencia a la Harley Davidson, Muntane ha escrito dos libros donde explica su travesía en moto por América y de la famosa ruta 66 con Harley y cada verano, para quien quiera hacer esta ruta, alquila las Harley, este tío tiene un discurso muy interesante, vive en Miami, en abril tenemos un médico, el doctor Vieira, que hablará de medicina no invasiva , el doctor Vieira, es médico, no es cirujano, por eso le hemos invitado, hace estética sin cirugía, hace unas cosas brutales, es un poco eso de ¿qué me pongo, doctor?, después de él viene la doctora Luján, especialista en reanimación en el Hospital Vall d’Hebrón, reanima a gente que está muerta, es una persona que está estudiando el tema del más allá, a aquellas personas que muertas volvieron, algo que me sucedió a mí cuando tuve la Covid.

¿Hay personas que les han dicho que no? Sí, el Presidente del Barça, Joan Laporta, es amigo mío, es una persona cercana, tenemos muy buena relación, ahora tiene que ocuparse, como siempre ha hecho, del F.C. Barcelona. También nos ha dicho que no Jaume Plensa, al director Juan Antonio Bayona nos gustaría tenerlo porque su cine es maravilloso y él es muy cercano, gusta lo que hace, vamos a intentar contactar con él.

¿Cuántas veces van a estar en Streaming? Íbamos a hacerlo una vez al mes pero, al final, arrancamos con dos veces al mes, vamos a emitir los lunes, martes o miércoles, porque Silvia tiene radio todos los días y Televisión los jueves, Silvia, es una gran profesional y como persona una delicia.



¿Entre ustedes todo funciona o ya han empezado las peleas? Con Sandra, llevamos veinte años trabajando juntas, sin haber firmado nunca un papel, discutimos, claro, todos los días, lo hacemos con respeto y cuando se hace de esta manera no hay problemas, y en este trío hay algo muy importante, no somos niñas jóvenes, es decir, no somos las típicas niñas de Instagram, reivindicamos una edad, no estamos muertas, cuando le digo a Sandra, tengo una idea, me contesta: “no, por favor,”, con este proyecto no vamos a demostrar nada porque todo lo que teníamos que demostrar ya lo hemos hecho, lo que si vamos a hacer es probar nuevas fórmulas de comunicación, si otra gente lo está haciendo, nosotras también podemos, es un reto. Si trabajas en un diario los escritos quedan, en las redes los comentarios, las entrevistas, lo que sea, hoy lo cuelgas y mañana lo quitas, en un principio no me podía tomar muy en serio las redes, mi presencia en ella es bajo el epígrafe “la_alos_influleches”. Ahora empiezo a tenerles respeto porque son una vía de comunicación muy democrática, todo el mundo puede entrar en ellas, todo lo que hay en redes puede llegar a todo el mundo, el problema es de quién lo dice, no sólo se trata de los contenidos sino de quién los cuelga, de quién los hace y cómo los transmite, mira los contenidos pero antes mira quién lo dice, eso es muy importante.

¿Tienen equipo de maquillaje y peluquería? No, nosotros vamos a lo natural, Silvia, se maquilla ella, yo voy con gafas oscuras para no tener que hacerlo y ademas lo digo, y Sandra, tampoco usa maquillaje, nos importa un bledo, así saldremos, sin trampa ni cartón.

¿A qué tipo de público va dirigido “No le mientas a Pinocchio”? A todo el mundo, hacemos la convocatoria a través de Instagram, de esta forma se puede apuntar todo el mundo al que interese el tema que tocamos a través de los invitados que tengamos, la entrada se compra antes a través de redes, hay un link, y a través del mismo se adquiere la entrada, paga y entra, y quién no lo hace, no entra. Empezamos a las 19’30 horas, antes de cenar, es un poco afterwork, mucha naturalidad.

¿Ustedes se van a convertir en “influencers” de una cierta edad? Ya toca, las mujeres de nuestra edad no estamos muertas, la juventud no es un valor, es una circunstancia, que se ha convertido en un valor y este es el gran problema que tenemos toda la humanidad, la juventud es una puta circunstancia.

La gente joven necesita trabajar, desarrollarse, tener una vida, crearla. Pero no por el hecho de ser joven, sino para estar formado, para darle valor al trabajo, pero no por publicitarse sólo por ser alta, rubia y delgada, hay mucha gente de esta que el día que engorden se van a morir de hambre.

El nombre de “No le mientas a Pinocchio”, ¿es porque todo lo que pase en esa hora de streaming va ser todo cierto, todo contrastado? Esperamos que todo sea cierto, porque sino seré yo la que salte y diga: “oiga, no mienta”, la gente siempre explica lo que le interesa, para eso estaremos nosotras allí para ir tirando del hilo y sacar la parte creíble del tema que se exponga.

Ahora, con este proyecto, están centradas en las redes, ¿han informado a los medios informativos considerados clásicos? Sí, sí, hemos hecho una nota de prensa informando de que íbamos a lanzar este proyecto, nuestro objetivo no es salir en los medios, nos da lo mismo, lo hemos comunicado a la prensa para que lo sepan, porque es una iniciativa de tres personas que se han lanzado a las nuevas fórmulas de comunicación, que pertenecen al mundo de la comunicación pero se han apuntado a las nuevas fórmulas y que podríamos estar en casa rascándonos la barriga, pero hemos decidido lanzarnos a la piscina y aquí estamos.

El equipo de 'No le mientas a Pinocchio" junto a Roberto Verino

¿Piensan que será para una larga temporada? De momento tenemos invitados cerrados hasta el mes de abril, ahora quiero hacer un TikTok, tengo que pensar cómo hacerlo, creo que es fundamental estar también en TikTok, cada día salen nuevas plataformas, unas mueren y otras siguen, y TikTok, es una buena fórmula de difusión, en cosas que son reales, que son animadas, pondré trozos de promoción, cuando entrevistamos a Roberto Verino dijo una frase buenísima: “Los políticos más les vale que se fueran todos a su casa”.

¿Por qué razón lo dijo? No lo argumentó, desvió la conversación hacía el mundo de la moda, pero a mí como gancho me sirve, esto venía a cuenta de todo el tema de subvenciones en la moda y las ayudas, no hay ayudas, claro que no hay ayudas, nunca las hubo en realidad.

Cuando se dice que las ayudas son insuficientes habría que demostrarlo, ¿no le parece? Hoy en día, si se habla con respeto, se puede decir todo.

Pero hay que demostrar con datos lo que se afirma. En una de nuestras pruebas dije, hablando de la Pedrera de Gaudí, que si Gaudí no hubiese sido arquitecto hubiera sido pastelero porque lo que hace son tartas, la Sagrada Familia es una tarta de novios, este señor, gusta mucho pero a mi me parece un pastelero frustrado, es muy bestia decir esto, es una opinión y esto saldrá en nuestro programa por streaming.

¿Nuestra profesión está pasando malos momentos, parece que nadie tiene que cobrar por hacer colaboraciones en los medios, el periodismo, entendido como tal, está desapareciendo, está de acuerdo? La profesión está muy mal, por eso hacemos este programa, nos tenemos que adaptar a las nuevas propuestas para trabajar en temas de comunicación, no nos queda otra, de lo contrario, tendremos que dejarlo, vivir como pensionistas, el periodismo que nosotros conocemos se ha ido al carajo, la meritocracia no existe y el periodismo que conocíamos ya no funciona. Cuando la gente va a Internet busca la noticia más reciente, la más reciente acostumbra a ser un refrito de todas las otras, hay que ir a la primera, siempre, ahí es donde se equivoca la gente, léalas todas y verá cómo la última es un refrito, recoge todo lo que han dicho las anteriores, y sino, el titular, ya informa de que no es un refrito, ahora los titulares son un engañabobos.

¿Cree que los y las Influencers han hecho mucho daño a la prensa clásica? Sí, ahora hay algunos mejores, pero ¿sabe una cosa?, se inaugura la próxima semana en Madrid, el primer instituto de influencia, estará allí, claro, María Pombo y no sé quién más.

¿Hay algunos de los Influencers que no se les entiende cuando hablan? No entiendo mucho lo que hacen, ni qué van a hacer cuando engorden, todos son muy jóvenes.

¿Por qué esta iniciativa en Barcelona? Lo hacemos para dinamizar Barcelona, nos preocupaba mucho ver esta ciudad tan triste, es la ciudad de todos y si no la levantamos entre todos no lo conseguiremos, la Colau, la anterior alcaldesa de esta ciudad, hundió Barcelona, tenía unas aspiraciones de otro tipo, y la convirtió en una ciudad triste, era una ciudad alegre, quizá se tenía que pasar por este momento para darse cuenta de cómo van las cosas, quizá, al final, esto no ha sido tan malo, porque ahora todo el mundo tiene ganas de hacer cosas, hay más alegría, la gente sonríe por la calle, Collboni, el actual alcalde, aporta más sonrisas, por eso también hemos tirado este proyecto adelante para reavivar las tardes de Barcelona, los locales que merecen la pena, hagamos cosas y la gente se va a ir animando, a ser activa para la ciudad.

Ustedes tienen esta iniciativa que llena los tres días primeros de la semana, ¿los otros días quedan descolgados? Bueno, que los llene otro, ¿no?, Fede Sarda me decía hace dos días que la música en directo funciona los viernes y sábados pero que él abre la discoteca “Luz de Gas”, los miércoles, jueves, viernes y sábados, a él le da lo mismo que el miércoles no funcione, pero abre, este es el espíritu, creemos en lo que estamos metidos y lo llevamos adelante, ¿queréis seguirme?, aquí estamos.

Ha salido una noticia que llama la atención, vecinos de la calle Tuset de Barcelona se quejan que desde el miércoles hasta el domingo están cansados que haya tanto ambiente y mucho ruido en su calle, a causa de los bares, restaurantes y discotecas ubicados en esos doscientos metros de calle. Entonces, ¿qué queremos?, esto es lo mismo con lo que me encontré una vez, cuando yo iba montar al picadero Ecuestre, una persona me dijo: “es que este barrio siempre huele mal , a caballo”, y le contesté: “es que no sabías que había el Ecuestre, está ahí de toda la vida, eh?”, se quedó pasmado, esto que me explica es un poco lo mismo, ¿a ver qué queremos?, hasta ahora los vecinos de las calles han mandado y cuando mandan los vecinos, hay que andarse con mucho tiento, a mí me gustaría que en la calle donde vivo, hubiera mucho follón, ahora, cuando llego de noche, es una calle que no hay nadie y me gustaría ver a más gente, mi padre vivía en Pedralbes, cuando le dijeron que firmara para quitar las putas que había en el Tenis Barcelona, se negó rotundamente, dijo: “mientras hay putas, hay policía”, no firmó.



La entrada para ver las entrevistas de “No le mientas a Pinocchio” es de 25 euros, copa incluida, ¿es un precio que paga todo el mundo? No hemos tenido ningún problema, cuando se entra en el link que va directo a Dry Martini, ya hay que pagar, se paga con tarjeta. En la entrevista con Pilar Eyre hemos tenido más demandas de las que gente cabe en el Salón Marie Brizard.

¿Cuánto tiempo va a durar este proyecto? Ahora tenemos invitados hasta el mes de abril, como tendremos entrevistas las vamos a grabar y las colgaremos en YouTube, no pararemos, quizá lo hagamos en el streaming, no lo sé, hay que verlo un poco sobre la marcha, la gente que venga al directo podrá hacer preguntas, los que lo vean a través de streaming, no pagarán nada, pero no preguntarán, cerraremos esta opción. En la sala, hay ambiente, a través de streaming, no lo hay, ahora bien con el streaming, llegas a todas partes.