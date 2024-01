​PlayStation Access, el nuevo mando accesible de PS5 que elimina barreras, se podrá probar de forma gratuita en 22 ciudades de España en las sedes de Inserta Empleo (Fundación ONCE)

Con el objetivo de acercar los videojuegos a más personas, PlayStation España e Inserta Empleo ponen en marcha esta actividad, que permitirá que usuarios con discapacidad prueben el mando Access y se adentren en el apasionante mundo de los videojuegos.



PlayStation Access, el mando accesible de PS5, ha sido desarrollado con la colaboración de la comunidad de jugadores con discapacidad para permitir sesiones de juego más largas y cómodas.

Inserta Empleo, la entidad de recursos humanos de Fundación ONCE, en colaboración con PlayStation España, ofrecen la posibilidad a los usuarios con discapacidad de probar PlayStation Access, el mando de la consola PlayStation5 altamente personalizable. El mando incluye múltiples botones fácilmente intercambiables y dispone de un software que permite adaptar las sesiones de juego a las necesidades de cada persona.

De este modo, aquellos que lo deseen, podrán probar los juegos de PlayStation5 con el mando Access en 22 ciudades españolas, gracias a las sedes que Inserta Empleo tiene distribuidas por el territorio nacional. Además, cualquier persona residente en España podrá solicitar un préstamo desde hoy mismo a través del sistema habilitado por Fundación ONCE.

En este primer periodo, los mandos estarán disponibles en Barcelona, Zaragoza, Oviedo y Murcia hasta el 2 de febrero. Posteriormente, PlayStation Access estará disponible en más sedes de Inserta por todo el mapa nacional.





Access, el mando accesible de la consola PlayStation5 fue recientemente presentado por PlayStation España y Fundación ONCE, de la mano de ‘Ga11y, videojuegos accesibles’, la base de datos de videojuegos accesibles que divulga sobre dispositivos y videojuegos para todos. Permite que más personas con discapacidad motora o movilidad reducida puedan jugar a videojuegos, así como prolongar las sesiones de juego y hacerlas más cómodas a los que ya juegan.

Sobre PlayStation Access

El mando PlayStation Access ha sido desarrollado con la colaboración de la comunidad de jugadores con discapacidad, así como empresas y asociaciones como AbleGamers, Stack-Up y SpecialEffect, además de PlayStation Studios. El mando pone el foco en los tres principales retos a los que se enfrentan los jugadores con discapacidad: la dificultad de sostener un mando estándar durante mucho tiempo, la precisión al pulsar los botones o los gatillos, y la interacción con el joystick.

PlayStation Access se ha creado para solucionar estas tres cuestiones a través de una experiencia de juego altamente personalizable y consiste en un kit cuidadosamente seleccionado de 19 almohadillas de botón y 3 de joystick intercambiables en diversas formas y diseños. Los jugadores pueden adaptarlas a su fuerza, libertad de movimientos y necesidades físicas individuales, y crear configuraciones de control personalizadas gracias a una serie de características de personalización de hardware y software.