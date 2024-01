​Fitur 2024, abre sus puertas en Madrid, del 24 al 28 de enero

La 44ª edición de la Feria Internacional de Turismo será inaugurada por los Reyes de España el próximo miércoles y reflejará el crecimiento del sector turístico global con cifras récord, con la participación de 9.000 empresas participantes, 152 países y 806 expositores que desplegarán a lo largo de 9 pabellones, uno más que en 2023.



Se estima que la asistencia podrá reunir a 150.000 profesionales de miércoles a viernes y 100.000 asistentes de público general durante el fin de semana. Cifras todas que se traducirán en una importante inyección económica para Madrid, con una estimación de 430 millones de ingresos que impactarán directamente en sectores.

Novedades

Entre las novedades de este año, figura la participación especial de Ecuador como País Socio Fitur, que realizará un importante despliegue en la Feria, así como la presencia de la Sostenibilidad como eje transversal de toda la oferta turística y las secciones de la feria.

Las empresas turísticas tecnológicas, agrupadas bajo el paraguas Travel Technology en el Pabellón 8, crecen un 23% y se acercan al centenar. De este modo, la Feria Internacional del Turismo refleja las últimas previsiones de la Organización Mundial del Turismo (OMT) de noviembre de 2023 de recuperar casi el 90% de los niveles previos a la pandemia en turismo internacional con unos ingresos que podrían alcanzar los 1,4 billones de dólares en 2023.

También destacable será la apuesta de FITUR Sports, que se organiza en colaboración con AFYDAD y cuenta con el patrocinio global de FRANCIA OLÍMPICA Y DEPORTIVA. Esta sección amplía contenidos, duración y participación y mostrará cómo el turismo deportivo es impulsor del turismo sostenible.

FITUR Techy, creado junto a ITH, y en donde la inteligencia artificial, la economía de los datos y los retos de la industria hotelera serán protagonistas.

FITUR Cruises, desarrollado con Cruceroadicto, mostrará el compromiso de los cruceros con la sostenibilidad medioambiental, la protección de los destinos y el impacto positivo en sus comunidades.

FITUR LGTB+, segmento que engloba a más del 10% de los turistas a nivel mundial, mostrará la diversidad y la inclusión.

FITUR Woman, en colaboración con WOMEN LEADING TOURISM y el patrocinio de SEVILLA, alineada con el ODS 5, contribuye a la promoción del liderazgo femenino.

FITUR Know How & Export, espacio creado con SEGITTUR en colaboración con ICEX para que las empresas turísticas españolas muestren su potencial, productos y servicios y contribuir a la innovación en el sector y que este año trae como novedad el concurso ‘The AI for Tourism Awards 2024.

FITUR Screen, que vuelve de la mano de la SPAIN FILM COMISSIONy que conectará a la industria cinematográfica con la turística.

FITUR Talent, organizado junto a EDUCACIÓN 3.0, se presenta como un monográfico del talento, la formación y la capacitación profesional con el foco en la convivencia entre personas e inteligencia artificial.

FITUR Lingua, el espacio que aborda las oportunidades del turismo idiomático y su labor en la descentralización y desestacionalización del turismo desarrollado junto a FEDELE.