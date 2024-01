​Mercedes presentó en Las Vegas el nuevo asistente virtual de naturaleza humana MBUX integrado

En el CES (Consumer Electronics Show) 2024 se presentó este desarrollo revolucionario que lleva al asistente de voz "Hey Mercedes" a una dimensión visual totalmente nueva, creada con los gráficos de alta resolución del motor de videojuegos Unity. Funciona con el sistema operativo de Mercedes-Benz (MB.OS) desarrollado internamente y su despliegue comienza con los vehículos de la próxima plataforma MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture). El Clase CLA Concept, que se estrenó en Norteamérica en este CES 2024, se basa en esta plataforma y también ofrece un avance del sistema operativo MB.OS.



"Gracias a los avances en inteligencia artificial, el Mercedes-Benz del mañana conocerá a su conductor como nunca antes. Mejorará y complementará la vida de nuestros clientes, en sus coches y también en otros ámbitos. Ya hemos avanzado mucho en este camino. Las últimas pruebas expuestas en el CES ofrecen una emocionante visión de lo que nos espera."-Markus Schäfer, Miembro del Consejo de Administración de Mercedes-Benz Group AG. Director de Tecnología, Desarrollo y Compras.

El asistente virtual MBUX hace la vida más fácil con una interacción natural e inteligencia proactiva

El asistente virtual MBUX, que se ejecuta sobre el sistema operativo MB.OS, es la interfaz más humana en un Mercedes-Benz hasta la fecha. Combinando los sistemas inteligentes de MBUX en un único sistema, presenta una nueva cara al cliente con una interacción natural y cercana. El asistente virtual MBUX es una evolución del sistema presentado por primera vez en el VISION EQXX. Utiliza IA generativa e inteligencia proactiva para hacer la vida lo más fácil, cómoda y confortable posible. Por ejemplo, puede ofrecer sugerencias útiles basadas en el comportamiento aprendido y el contexto situacional. Por ejemplo, reproducir las últimas noticias por la mañana o iniciar un programa de masajes preferido al final de la jornada laboral. Y si el conductor llega tarde a una reunión inscrita en el calendario, el sistema puede ofrecerle llamar directamente desde el coche. Si el conductor lo desea, estos procesos también pueden automatizarse. La experiencia puede mejorarse aún más incorporando la iluminación ambiental y el sistema de sonido del vehículo. Por ejemplo, una luz cálida y una música suave pueden acompañar un masaje relajante.

"La experiencia de usuario Mercedes-Benz del mañana será hiperpersonalizada. Con IA generativa, nuestro asistente virtual MBUX aporta más confianza y empatía a la relación entre coche y conductor. Gracias a nuestra arquitectura chip-to-cloud MB.OS, nuestros futuros vehículos ofrecerán a los clientes exactamente lo que necesitan cuando lo necesitan."-Magnus Östberg, Director de Software, Mercedes-Benz AG.

Cuatro características garantizan que el asistente esté siempre en sintonía con las necesidades y preferencias del cliente

El asistente virtual MBUX se basa en cuatro "rasgos de personalidad" -Natural, Predictivo, Personal y Cercano- que se combinan para crear un conjunto completo. La naturalidad es siempre el principio fundamental, ofreciendo una interacción fluida que aprovecha lo mejor de las interfaces de voz y gráfica. El cliente puede elegir hablar con el asistente con o sin la palabra clave "Hey Mercedes". El habla aprovecha los grandes modelos de lenguaje (LLM) para un diálogo natural en respuesta a consultas y órdenes. El efecto es más parecido al de una conversación con un amigo. El asistente responde a preguntas basándose en conocimientos generales y también puede hacer preguntas inteligentes para aclarar intenciones y sacar conclusiones. Al ser predictivo, el asistente también puede ofrecer sugerencias proactivas y rutinas basadas en el contexto situacional, el comportamiento aprendido y el uso de IA generativa. Al mismo tiempo, una voz neural más emocional que puede expresar diferentes estilos de habla genera una sensación de cercanía. Y para garantizar que siempre sea un asistente muy personal, el conductor puede adaptarlo a sus preferencias específicas mediante una serie de opciones en un hub central.

Comunicación visual más intuitiva y emocional gracias a potentes gráficos en 3D

El enfoque integral combina un diálogo más natural con respuestas visuales a través de avanzados gráficos 3D realizados con el motor de videojuegos Unity. En el nuevo Asistente Virtual MBUX, un avatar estelar "vivo" utiliza animaciones para expresar diferentes estados de ánimo. Las emociones van de la calma a la excitación, pasando por la sensibilidad. Otras animaciones indican si el asistente está hablando, escuchando, pensando, haciendo una sugerencia o una advertencia. El movimiento, el brillo, la intensidad y el color interactúan a la perfección para comunicarse intuitivamente con el conductor.

MBUX Surround Navigation combina el asistente con la guía de ruta para ofrecer una experiencia perfecta

La comunicación visual integrada también entra en una nueva dimensión con MBUX Surround Navigation. Gracias a la integración de MB.OS, esta avanzada función combina una visión real del entorno del vehículo con sus reacciones en tiempo real. El conductor se beneficia de un mayor conocimiento de la situación al poder "ver lo que ve el coche". La perfecta incorporación de información a la pantalla del conductor mediante gráficos en 3D realizados con el motor de videojuegos Unity proporciona una visión general muy intuitiva. Ofrece todo lo que el conductor necesita saber de un solo vistazo. Por ejemplo, muestra el tipo de tráfico, ya sea otro coche, furgoneta, camión o incluso un ciclista. Muestra los peatones que están cerca de la carretera y los peligros potenciales. Y superpone la guía de ruta en una representación realista del entorno, lo que resulta especialmente útil en entornos urbanos con mucho tráfico. El cliente puede ver claramente adónde le llevará exactamente su próximo giro. Los edificios y otras infraestructuras son fáciles y rápidos de reconocer. El sistema también ofrece una supervisión integrada del estado del coche, mediante visualización en tiempo real con realidad virtual. Esto incluye el parpadeo de los intermitentes, las luces largas y cortas e incluso la aceleración o deceleración del giro de las ruedas.

Más productividad, entretenimiento y comodidad con nuevas aplicaciones y contenidos de terceros

Las actualizaciones Over-the-air (OTA) garantizan a los clientes el acceso a los últimos contenidos y funciones adaptados a sus deseos y preferencias regionales. La nueva Clase E, por ejemplo, ya ofrece estas ventajas: su sistema de infoentretenimiento es un precursor de la tecnología MB.OS. A partir del primer trimestre de 2024, la productividad en la Clase E se elevará aún más gracias a la incorporación de nuestra nueva aplicación Meetings, con la que nuestros clientes podrán participar en conferencias de Microsoft Teams. Esto, junto con las ofertas existentes con Zoom y WebEx, cubre todos los líderes del mercado de videoconferencias. La amplia actualización también incluye la incorporación de otras aplicaciones para mayor comodidad en el día a día. Entre ellas están Booking.com, getAbstract, Just Eat Takeaway.com y otras. En entretenimiento, está previsto introducir juegos retro basados en la nube de Antstream Arcade y otras experiencias inmersivas.

La oferta de streaming de vídeo se mejorará con RIDEVU de Sony Pictures Entertainment

En un emocionante desarrollo, la oferta de streaming de vídeo se verá reforzada por la integración del vanguardista servicio RIDEVU de Sony Pictures Entertainment (SPE). RIDEVU promete elevar la nueva experiencia de entretenimiento en el vehículo para los clientes de Mercedes-Benz, dándoles acceso a una amplia gama de entretenimiento de vídeo directamente dentro de sus vehículos. RIDEVU ofrece a los usuarios controles avanzados y funciones diseñadas para el automóvil. Esto permite a los consumidores alquilar y comprar cómodamente contenidos de Sony Pictures Entertainment bajo demanda, directamente desde sus vehículos. Incluye una biblioteca de películas disponibles en streaming, que enriquece el paquete de entretenimiento de Mercedes-Benz.

Hiperpersonalización a través del arte digital con MBUX Collectibles y mucho más

MBUX Collectibles es la primera aplicación de Mercedes-Benz para mostrar arte digital y objetos de colección basados en NFT. Permite crear una galería de arte privada conectando el monedero NFT personal del cliente a la interfaz de usuario. Los usuarios también pueden navegar por una exposición de arte digital comisariada por Mercedes-Benz. En el CES se muestran colecciones de NFT de Mercedes-Benz NXT dentro de la aplicación. La colección Mercedes-Benz NXT Icons Era 1 'Luxury' es la primera de una serie de siete NFT que exploran la rica herencia de diseño de Mercedes-Benz. En el CES también hay un primer adelanto de Era 2 "Technology", que aún no se ha lanzado. Y en homenaje al CES del año pasado, los visitantes podrán disfrutar de un primer vistazo al Mercedes-Benz NXT Superdackel NFT. Próximamente se pondrá a la venta una edición limitada de 1.000 Superdackel NFT de Mercedes-Benz NXT.

El Clase CLA Concept muestra el sistema MB.OS como base del Mercedes-Benz hiperpersonalizado

Los primeros vehículos que funcionarán con MB.OS serán la familia basada en la próxima plataforma MMA.

El Clase CLA Concept, que celebra su estreno en Norteamérica en el CES 2024, ofrece una visión cercana a la producción de la futura gama de cuatro vehículos. Para subrayar el papel central que desempeña MB.OS en la configuración de la experiencia del cliente, el interior del coche de exposición ofrece una sorprendente visualización del mismo. La compleja arquitectura multifacética está representada por uno de sus muchos componentes de hardware, el chip de alto rendimiento refrigerado por agua de NVIDIA, socio colaborador. La avanzada superpantalla MBUX compuesta por tres pantallas apunta al papel del Mercedes-Benz del futuro como parte hiperpersonalizada de la vida digital del cliente. MB.OS sienta las bases para lograrlo. Comprende cuatro pilares -Infoentretenimiento, Conducción Automatizada, Carrocería y Confort, y Conducción y Carga- y el módulo de conectividad vinculado a Mercedes-Benz Intelligent Cloud. La arquitectura chip-to-cloud garantiza una profunda integración en el vehículo y el control total de todos los sensores y accionamientos. Además, al desacoplar los ciclos de innovación de software y hardware, la empresa puede garantizar que sus vehículos estén constantemente actualizados.

La frase del Campeón del Mundo

“No me preocupa manejar a toda velocidad en la pista de carreras, lo que realmente me preocupa es manejar por la carretera, y que algún loco que se crea Juan Manuel Fangio me rebase”, Juan Manuel Fangio, uno de los más grandes pilotos, y embajador de la marca Mercedes-Benz.