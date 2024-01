Pol Calvo, ganador de “La Voz Kids España” 2022, desvela sus próximos proyectos musicales

El joven talento español Pol Calvo, ganador de “La Voz Kids España” en 2022, reveló detalles emocionantes sobre su experiencia y sus planes futuros con la grabación de su primer EP y una gira promocional con nuevos temas. Así, Pol espera poder brindar presentaciones en las ciudades en las cuales recibió tanto apoyo durante el reality show.





Con tan solo 17 años y residenciado en Barcelona, Pol Calvo expresó su asombro al ganar el concurso, describiéndolo como algo que le cambió la vida y le abrió el camino hacia su sueño en la música.

“Desde muy pequeño he sido fan de este programa de televisión, y el poder ganar fue un sueño hecho realidad”, afirmó el artista.

Pol compartió su experiencia al trabajar con el cantante Pablo López como coach en “La Voz” y recibir elogios de reconocidos artistas como Aitana, Sebastián Yatra, David Bisbal y Luis Fonsi. “Me siento muy agradecido con todos por las palabras tan bonitas que me dijeron y por los consejos que me dio Pablo López. También me hicieron sentir bien y muy contento”, comentó.

Después de su victoria en “La Voz Kids”, Pol Calvo ha colaborado con Universal Music y ha actuado en varios recintos, incluido el Palau de la Música Catalana en Barcelona. Actualmente, se encuentra trabajando en nuevos proyectos para su carrera con el productor y manager Roy Chinchilla.

El artista, que se define como un amante de la música pop, reveló que está preparando nuevas canciones que reflejarán su versatilidad y conexión con el público, a la par que le permitirán brindar experiencias identificables para todos. “Soy amante de toda la música, la música es mi mundo y quisiera quedarme con todos los géneros, pero lo mío es el pop”, afirmó Pol.

Entre sus influencias mencionó a destacados artistas como Ariana Grande, Sia, Aitana, Celine Dion y Adele. Además, reveló su intención de grabar en inglés y expresó su entusiasmo por proyectos futuros en ciudades como Miami, Nueva York, Washington y Los Ángeles, que están en su itinerario para 2024. Asimismo, compartió sus sueños de colaborar con artistas de renombre mundial, como Ariana Grande, Adele, Aitana, Laura Pausini y Miley Cyrus. “Sería todo un sueño poder hacer un dúo con ellas”, afirmó.