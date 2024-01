​Sale el juicio por maltrato animal contra una granja vinculada a El Pozo

El escándalo en la granja porcina Hermanos Carrasco que suministraba a El Pozo y que fue destapado por Jordi Évole y el equipo de Salvados junto a Igualdad Animal en 2018, finalmente será juzgado el próximo 24 de enero en el Juzgado de lo Penal número 1 de Lorca (Murcia).





El Fiscal acusa a los responsables de la granja, los hermanos Carrasco, por un delito continuado de maltrato animal y pide para ellos 18 meses de prisión y la prohibición de tenencia de animales por un periodo de 4 años. Por su parte, la Fundación Igualdad Animal, como acusación popular, les acusa por 14 delitos de maltrato animal y reclama para ellos una pena de 3 años de prisión, el máximo previsto por la ley, y 12 años de prohibición para la tenencia de animales.

Igualdad Animal solicita 1 año de prisión por cada delito de maltrato animal. Sin embargo y pese a que se cometieron presuntamente al menos 14 delitos que se hayan podido documentar, el Código Penal establece el máximo de cumplimiento en el triple de la pena mayor, por lo que el máximo de cumplimiento es de 3 años.

LAS PRUEBAS Y LOS TESTIMONIOS DE LOS INSPECTORES VETERINARIOS

Tras la emisión del programa, en febrero de 2018, desde Igualdad Animal se interpuso una denuncia pero, a pesar de todas las evidencias presentadas, el Juzgado de Primera Instancia archivó el caso. Sin embargo, recurrieron y la Audiencia Provincial de Murcia decidió finalmente que los responsables de la granja serían juzgados por maltrato animal.

En el juicio que tendrá lugar el próximo miércoles 24 de enero van a valorarse como pruebas documentales las grabaciones emitidas en el programa Salvados que revelan las atroces condiciones a las que se encontraban sometidos los cerdos, así como los testimonios de parte del equipo de televisión que participó y de Javier Moreno, miembro de Igualdad Animal que estuvo presente en la granja durante la grabación de las imágenes.

Como parte de la prueba testifical participarán también inspectores veterinarios y técnicos de la Consejería de Ganadería que inspeccionaron la granja tras la emisión del programa.

Están llamados también a declarar peritos veterinarios que, analizando las imágenes, han emitido dictámenes sobre el estado de los animales y el sufrimiento que padecieron antes de ser sacrificados.

CANIBALISMO, CERDOS MUY ENFERMOS, DEFORMES

Como muestran las pruebas documentales, gran parte de estos animales, destinados a consumo humano, padecían hernias y tumores tan grandes que muchos no podían ni moverse, deformidades y abscesos, sin recibir ningún tipo de atención veterinaria.



Las grabaciones muestran también la existencia de numerosos cadáveres de cerdos pudriéndose entre los cerdos vivos, documentando escenas de canibalismo entre los animales.

«He entrado en muchas granjas y nunca había visto algo así» reconocía el propio Jordi Évole, conductor de Salvados, tras la emisión del programa.

En los momentos en los que se realizó la grabación, la granja Hermanos Carrasco suministraba sus cerdos a El Pozo que se negó a participar en el programa. Tras la emisión de las imágenes, cuando salió a la luz el escándalo, no reconoció ninguna responsabilidad, acusando a Salvados y a Igualdad Animal de mentir.

MENTIRAS MARCA "EL POZO"

Las imágenes de animales enfermos y deformes emitidas tuvieron repercusión internacional y varios supermercados belgas retiraron los productos de El Pozo de sus estanterías. Fue entonces cuando temiendo la misma reacción en otros países, El Pozo emitió un comunicado en el que informaba que había roto relaciones con la granja investigada. Reconociendo así el vínculo que había negado desde el principio.

Por su parte, en sus declaraciones en la fase de instrucción, los acusados negaron tener o haber tenido cualquier tipo de relación comercial con El Pozo, asumiendo que eran los únicos titulares de la explotación ganadera y los únicos posibles responsables de lo que ocurriera en su interior. Algo que resulta llamativo, pues El Pozo reconoció públicamente esa relación cuando emitió el comunicado cesando la relación comercial con la granja.

Este reportaje, que conmocionó a la sociedad española, supuso un punto de inflexión para llevar a la agenda pública y mediática el maltrato animal que se produce en la oculta e injusta explotación animal.

Difícil es pensar que aquello fue algo puntual, pues Greenpeace documentó no hace mucho en otra granja vinculada al pozo imágenes demoledoras.

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?

La verdad es que no hay forma humanitaria de explotar y matar animales para productos que no necesitamos, pues se pueden obtener de los vegetales e incluso imitar cualquier receta, teniendo una salud ejemplar y evitando todas estas situaciones que ocurren más veces de las que crees, pero claro, nunca sale a la luz hasta que alguien se infiltra en los interiores de estos oscuros y escalofriantes lugares que definen muy bien lo que es la explotación animal y el especismo definido por la RAE como la discriminación por especie.



Detrás de cualquier producto de origen animal solamente encontrarás miseria y toda una vida de tortura, manipulación genética y muerte a millones de animales criados exclusivamente para ello y cuya alimentación de las víctimas no es poca y por eso existe el hambre en el mundo, la cual se puede evitar utilizando los recursos vegetales para alternativas con el mismo sabor y textura en versión vegetal (evitando criar lógicamente a esos animales para explotar y esclavizar).





¿Por qué no interesa que las niñas y niños sepan de dónde viene su comida y las alternativas a todo este inconcebible infierno?

Fuentes expertas como la ONU ya han señalado que una alimentación completamente vegetal es necesaria para salvar al mundo del hambre, crisis climática y escasez de combustible, a la vez que todas las fuentes expertas avalan una alimentación vegetal en cualquier etapa de la vida, señalando que llega a prevenir enfermedades si se planifica bien.

En cualquier producto de origen animal, sea el que sea, hay sufrimiento de principio a fin y puedes buscar la alternativa a toda esta angustia oculta tras las granjas y el sangriento matadero apartado en aquel frío polígono industrial en el que no quieras imaginarte todo lo que pasa, pero lo mejor que le puede pasar a la víctima es morir cuanto antes...

Por eso, la solución no solamente pasa por dejar de comprar productos del pozo, está por informarse bien del veganismo con fuentes serias, no con los rumores y bulos constantes de personas con mucha maldad.

CONCLUSIONES PARA TERMINAR: PUEDES DECIR NO AL HOLOCAUSTO ANIMAL

3.000 animales están muriendo cada segundo, sin contar a los marinos que asfixian lentamente llenando el mar de plásticos por culpa de las redes de pesca. Si todos esos animales mueren cada segundo, imagínate cuantos han tenido que asesinar en lo que has tardado en leer el artículo y todos los que están mal viviendo en estos escalofriantes lugares simplemente porque elijas un producto y no otro, pues la variedad vegana además de poder imitar cualquier producto sin hacer daño, te hace descubrir también nuevos sabores espectaculares que puedes hacer con productos de proximidad.

Simplemente, piensa porque las imágenes emitidas por Jordi évole te resultan desagradables y qué sentido tiene financiar toda esta miseria, pudiendo disfrutar no haciéndolo y además de evitar toda la miserable realidad de los animales en cualquiera de las explotaciones, también como ya señalaba contribuyes a un planeta en el que podamos vivir y especialmente nuestros pequeños, contribuyes a evitar la malnutrición por escasez de recursos y problemas de salud.

Aunque en muchas granjas está pasando lo mismo y la inspección no va nunca, cuando alguna vez se descubren cosas de estas probablemente haya una condena, pero el código penal casi hace que el maltrato animal salga gratis y probablemente los responsables ni siquiera pisarán prisión.

Hace años tomé la mejor decisión de mi vida y es dejar de ser partícipe de esas imágenes que has visto durante el artículo y que probablemente vieras en su día en el programa con gran indignación, pero eso en mayor o menor medida es lo que pasa si queremos que pase.