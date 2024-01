El Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York abre la convocatoria para participar en su vigésima tercera edición

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York, que transformará diversos escenarios de la ciudad de Burgos y diferentes enclaves del Camino de Santiago a lo largo de todo el territorio nacional en un escaparate para conocer las últimas tendencias y expresiones de las artes del movimiento a cargo de creadores emergentes, ha abierto la convocatoria para participar en su vigésima tercera edición.





El plazo para la recepción de las propuestas a las diferentes categorías a concurso -a excepción del certamen ‘Burgos T-mueve’- permanecerá abierto hasta el sábado 1 de junio. Las bases para participar en las cinco competiciones se pueden consultar en la página web del Certamen (www.cicbuny.com), que en su vigésima tercera edición repartirá más de 60.000 euros en premios.

Danza urbana y contemporánea

La competición 'Danza en el Teatro', que aglutina piezas de danza contemporánea y urbana, está abierta a la exhibición de obras inspiradas en tendencias como Graham, Limón o Cunningham, pasando por el neoclasicismo actual o estilos como Forsythe o Killyan y al hip-hop, popping, locking, house, bboying o breaking, así como las nuevas fusiones con otros lenguajes actuales, repartirá un total de 27.000 euros en galardones (el primer premio dotado con 9.000 euros, el segundo con 6.000, el tercero con 4.000 y un cuarto y un quinto con 3.000 y 2.000 euros, respectivamente). Además, los finalistas de esta categoría podrán optar al Premio del Público que, dotado con 1.000 euros, concederán los espectadores con sus votaciones y al Premio JCDCYL que, dotado con 2.000 euros, se destinará a tres creadores cuyas obras serán interpretadas durante la gira de la Joven Compañía de Danza de Castilla y León.

Tendrán preferencia aquellas obras creadas ex profeso para la competición, es decir, que sean estreno absoluto. La selección se realizará a partir del material fílmico facilitado por los participantes. Las obras no deberán superar los 10 minutos de duración, quedando eliminadas aquellas que los superen. Abierta para obras con un solo intérprete, dúos o grupos, el número máximo de bailarines o bailarinas por coreografía será de ocho.

‘Danza en el Camino’

La danza en espacios no convencionales volverá a ser protagonista este año. La competición ‘Danza en el Camino’, que propone una relectura del patrimonio cultural e histórico a partir de la selección de tres coreografías inspiradas en el Camino de Santiago, repartirá un total de 24.000 euros. Las obras deberán tener una duración entre 10 y 15 minutos y será inédita y expresamente creada para esta cuarta edición, que suma nuevas jornadas y destinos.

Por su parte, la competición ‘Bailando con piedras’ reunirá un total de seis creaciones en los entornos de la Catedral de Burgos. Este concurso, que repartirá 6.000 euros en sus tres premios (primer galardón de 3.000 euros, el segundo de 2.000 euros y el tercero de 1.000 euros), está abierto a la presentación de propuestas de danza de cualquier lenguaje o estilo coreográfico, creadas para ser expuestas en entornos públicos y cuyo motor principal sea el uso o la interacción con el espacio abierto y la cercanía con el espectador.

‘Arte urbano’

Completará la programación la sección que el festival dedica al arte urbano, cuyas propuestas se vertebrarán en dos concursos: la competición ‘Street Art–Muralismo’, abierta a la participación de artistas y colectivos que ya hayan realizado trabajos de gran formato; y ‘Burgos T-mueve’, un certamen para coreografías grabadas con teléfono móvil.

Otros galardones

El certamen dictará, asimismo, otros reconocimientos como el premio del Centro Coreográfico de La Gomera, el Premio Gesto, el Premio Intercambio Coreográfico entre Festivales, el Premio Harlequin Floors, el Premio Red de Teatros de Castilla y León, el Premio DFeria o el Premio SóLODOS en Danza de Costa Rica.

‘Burgos & Nueva York en Clunia’

La 23 edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York propone por primera vez que una selección de sus obras ganadoras tenga como escenario el entorno incomparable del Teatro Romano de Clunia. Gracias al patrocinio de la Diputación de Burgos, se podrán ver en la gala ‘Burgos & Nueva York en Clunia’, que se celebrará el sábado 27 de julio de 2024. Situado en el término municipal de Peñalba de Castro, el yacimiento arqueológico de la antigua ciudad romana de Clunia Sulpicia es una de las principales ciudades de la Hispania Romana y uno de los más importantes de España.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York está dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por CIDANZ Producciones-Ballet Contemporáneo de Burgos con el patrocinio principal de la Gerencia Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos y las aportaciones del Ministerio de Cultura y la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, así como otras muchas administraciones locales y entidades culturales.