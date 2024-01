¿Compartir piso o comprar tu futuro hogar? Las ventajas de las hipotecas para jóvenes

Compartir piso se ha vuelto una alternativa popular para los jóvenes que desean independizarse lo antes posible, no obstante, los precios de los alquileres suponen una gran barrera y no siempre son el mejor recurso para acceder a una vivienda. Las hipotecas para jóvenes resuelven muchos de los problemas específicos de estos perfiles, que incluso pueden beneficiarse de ayudas estatales.

Compartir piso como alternativa frente a la hipoteca para los jóvenes

Los precios de las viviendas de alquiler han subido mucho en los últimos años, especialmente en relación con el salario medio que se ha mantenido inalterable y no proporciona una respuesta realista al problema. Esto ha llevado a que muchos usuarios se planteen la opción de compartir piso. Compartir piso es una forma de paliar el sobrecoste de los alquileres para los jóvenes, pero no es la opción preferida por los usuarios, que desearían poder tener más posibilidades para acceder a una vivienda propia.

La falta de información es la que, en muchos casos, hace que las personas jóvenes decidan seguir apostando por el alquiler frente a la hipoteca. Problema que han venido a paliar de forma muy eficaz los especialistas en el sector inmobiliario como GoHipoteca, donde buscan la mejor opción hipotecaria para cada perfil, garantizando la seguridad de las transacciones y los intereses del solicitante en todo momento mediante mecanismos como la comparación, el asesoramiento o la negociación.

Hipotecas para jóvenes, qué son y qué ventajas ofrecen

Las hipotecas para jóvenes son un tipo de producto hipotecario diseñado específicamente para ayudar a los compradores de 35 años o menos a acceder a una vivienda propia.

Son muy interesantes porque ofrecen ventajas específicas como tasas de interés más bajas, menos comisiones o plazos de amortización más amplios para reducir la cuota mensual de la hipoteca, entre otros.

En España, las hipotecas para jóvenes están reguladas por el Banco de España, quien estipula los requisitos para acceder a este recurso. En este sentido la información y la comparación son mecanismos indispensables para garantizar un acceso seguro a la hipoteca para jóvenes. Por eso, lo mejor es contar con asesoramiento profesional especializado.

Ayudas para la compra de viviendas destinadas a jóvenes

Los perfiles más jóvenes cuentan con distintos recursos para el acceso a la vivienda, uno de ellos son las Ayudas a la Vivienda 2022 – 2025 del Plan Estatal. Este ofrece una cuantía de ayuda del 20% del precio de adquisición de la vivienda con un máximo de 10.800 euros.

Para poder acceder a este recurso hipotecario para jóvenes se deben cumplir los siguientes requisitos:

- Contar con una edad máxima de 35 años. - Que la vivienda a comprar se destine al uso habitual. - No superar la cantidad de tres veces el IPREM por la unidad de convivencia. - Que la compra se realice en un municipio o núcleo de población con un máximo de 10.000 habitantes. - Que el precio de adquisición de la vivienda no supere los 120.000 euros.

Esta ayuda se solicita desde la comunidad autónoma. Los jóvenes que deseen acceder a ella pueden hacerlo mediante una empresa especializada que, además, puede ayudar en otras cuestiones vitales relacionadas con las hipotecas para jóvenes.

¿Qué hacer en el caso de que no se cumplan los requisitos de acceso a las ayudas para las hipotecas para jóvenes?

Recursos clave de acceso a las hipotecas para jóvenes

El marco de la hipoteca para jóvenes siempre está en estudio, en la medida en la que el acceso a la vivienda es un derecho y recurso fundamental. Existen distintos incentivos para el acceso a las hipotecas para jóvenes, en algunos casos se trata de recursos públicos como las ayudas del Plan Estatal 2022 – 2025, y en otros son las entidades bancarias o financieras quienes los ofrecen.

Los jóvenes pueden encontrar especialmente tedioso el proceso para encontrar una hipoteca, de ahí que el bróker hipotecario sea un recurso clave. Los especialistas en el mercado pueden ayudar de forma efectiva a los usuarios a localizar, comparar y estudiar las distintas opciones disponibles en el mercado.

En general, los beneficios de consultar a un bróker inmobiliario para acceder a una hipoteca para jóvenes son amplios:

- Se encargan de buscar y comparar las distintas propuestas disponibles de hipotecas para jóvenes. - Estudian las mejores condiciones para garantizar que la compra sea viable a corto y largo plazo para ambas partes. - Ofrecen información y tramitan los distintos recursos de ayuda o subvención disponibles a nivel público. - Asesoran al comprador en todo momento para tomar las mejores decisiones. - Negocian con los bancos para obtener las mejores condiciones en la hipoteca.



Además, los bróker inmobiliarios acompañan al comprador durante todo el proceso de solicitud y gestión de la hipoteca para facilitar las cosas, por eso son un recurso clave tanto para los interesados en las hipotecas para jóvenes como para todos los que deseen comprar una vivienda, en general.