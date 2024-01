​Pedro Acosta: "Mazarrón es el porqué de que no se me haya subido el pavo a la cabeza"

DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, ha estrenado hoy ‘Pedro Acosta, obligado a ganar’, un nuevo documental que permite descubrir el talento ganador que corre por las venas del campeón del mundo de Moto2. Desde la localidad murciana de Mazarrón que le vio nacer, Acosta cuenta cómo ha vivido su meteórico ascenso hasta la categoría reina y cuales han sido las claves para mantener los pies en el suelo: “Mazarrón es el porqué de que no se me haya subido “el pavo” a la cabeza. Veo cada día a gente mayor dejarse la vida en el agua por llevar a casa un plato de comida”.





Acosta reconoce haber explorado otros sitios donde vivir: “Salió el tema de Andorra, pero hay cosas aquí que no puedo perder”, pero su representante, Albert Valera, entendió pronto que para él no hay un lugar como su tierra: “Cuando me habla de Mazarrón siempre me lo compara con Maldivas”.

‘El tiburón’ ha conseguido generar en su pueblo un entorno deportivo y personal fundamental para apoyar su crecimiento profesional, algo en lo que Valera asegura que la familia ha jugado desde el inicio un papel fundamental: “Hay padres que cuando su hijo llega al mundial, dejan de sumar y empiezan a restar. En el caso de Pedro, con sus padres, su hermana María o sus abuelos, es todo lo contrario”. Tanto es así, que una de las primeras decisiones que tomó fue hacer que su hermana dejase su trabajo para acompañarle a cada gran premio: “Mi hermana trabajaba en un almacén envasando tomate. Hacía turno de noche y luego iba con mi abuela, yo no veía a mi hermana. Hubo una época en la que la veía los fines de semana si eso. En cuanto pude, la traje conmigo a las carreras y ahora lleva mi merchandising, el diseño de cascos o me acompaña a entrevistas”.

Pedro se rodeó de gente de su máxima confianza incluso para los entrenamientos físicos, una de las cosas que más esfuerzo le requieren cada día. Su preparador y fisioterapeuta, Juan Mendoza, destaca que: “El gimnasio no le gustaba nada, y correr lo justo. He tenido que motivarle haciéndole todo más divertido y metiéndome con él por lo competitivo que es”.

La lesión que hizo morder al ‘Tiburón’

Pese a haber tocado el cielo siendo el campeón del mundo de Moto3 más joven de la historia, el salto de categoría se le hizo demasiado cuesta arriba. Para Aki Ajo, jefe de equipo Red Bull KTM: “Tenía demasiadas expectativas y no las supo controlar en el momento”. Tanto que el propio Acosta reconoce que: “Te planteas si realmente te merece la pena pasar por todo esto, para llorar, que llore otro. Lesionarme me ayudó bastante ese verano”.

Una lesión que supuso un giro de 180º en su vida, aprendiendo a relativizar las cosas y concentrándose al máximo en su trabajo diario junto al equipo: “Llegó a cambiar de tarjeta SIM varias veces para no distraerse y poder mantener la concentración”, asegura Ajo.

Respecto a su forma de ser en el Mundial, Valera lo tiene claro: “Es como Jorge Lorenzo en el pasado, hace y dice lo que siente en cada momento. El campeonato necesita a personas como él”.

Las figuras del Mundial, a la palestra

Además de ‘Pedro Acosta, obligado a ganar’, los amantes del motociclismo ya pueden disfrutar de otros títulos como ‘Martinator, voluntad de hierro’, donde se descubre la historia de superación de Jorge Martín para llegar a lo más alto del motociclismo mundial; ‘ÁLEX’, donde el pequeño de los Márquez muestra su lado más humano y revive los momentos más emblemáticos de su trayectoria; o ‘Test rider: Dani Pedrosa’, un contenido que descubre el importante trabajo del piloto probador de la mano del propio Pedrosa y KTM.

Además, el rugir de los motores ya se empieza a escuchar y los equipos comienzan a mostrar sus armas. Uno de los primeros será Gresini Racing, quien descubrirá sus colores y presentará a los hermanos Márquez por primera vez equipados por la escudería este sábado a las 16:00, en un evento que se podrá seguir en directo en DAZN.