El análisis de Pedro del Alcázar Narváez sobre el mercado inmobiliario de Madrid

Pedro del Alcázar Narváez, en su rol como Director General de Pmg Consulting, ha abordado la evolución del mercado inmobiliario en la ciudad de Madrid y sus alrededores. La capital española es conocida por ser un lugar atractivo para vivir, estudiar y trabajar, gracias a su rica oferta cultural, educativa, laboral y de ocio. No obstante, este atractivo también puede plantear desafíos para aquellos que buscan comprar o alquilar una vivienda en la región.

Uno de los principales problemas que ha enfrentado Madrid en los últimos años es la escasez de viviendas, lo que ha resultado en un incremento constante de los precios inmobiliarios. En el año 2023, el precio promedio por metro cuadrado en la provincia de Madrid aumentó en un 4,8% en comparación con el año anterior, alcanzando un valor de 3.208 euros por metro cuadrado.

Aunque los barrios más exclusivos, como Salamanca, Chamberí, Centro, Chamartín y Retiro, han mantenido su estatus como los más costosos históricamente, el año 2023 vio un incremento de más del 10% en otros barrios, como Alpedrete (12,4% y 2.123 euros/m2), Loeches y Los Hueros, con aumentos del 16,6% y 16,2%, respectivamente.

Sin embargo, las perspectivas para el año 2024 no apuntan a un aumento espectacular y generalizado de los precios

El incremento de los tipos de interés en 2023 ya ha comenzado a impactar en el número de transacciones inmobiliarias, tanto en obra nueva como en viviendas de segunda mano, lo que sugiere que este año podría haber una desaceleración en los precios.

En cuanto a la venta de viviendas de obra nueva y de segunda mano, se espera que las primeras continúen aumentando en 2024, aunque a un ritmo más moderado que desde el año 2020. Por otro lado, en el segmento de segunda mano, es posible que se encuentren algunas rebajas, aunque serán limitadas.

El mercado residencial seguirá siendo marcado por el desequilibrio entre la oferta y la demanda, lo que mantendrá las transacciones en niveles similares a los de 2023. Una noticia positiva para los compradores que buscan hipotecarse es que los tipos de interés están en descenso.

El mercado de viviendas de lujo podría ser una excepción, ya que se espera que los compradores de este segmento confíen en que lo peor ha quedado atrás. Con una previsión de un aumento del precio del 5%, es probable que este sector sea uno de los más dinámicos en los próximos meses en la capital española.

En cuanto al mercado de alquiler a largo plazo, se prevé que continúe al alza

El año pasado, se alcanzó un máximo histórico a nivel nacional, con un precio de 11,69 euros por metro cuadrado, superando incluso el récord de la burbuja inmobiliaria de 2007. En Madrid, el precio promedio fue aún mayor, llegando a los 16,2 euros/m2, lo que representó un aumento del 11,9% en comparación con diciembre de 2022.

Esta tendencia al alza en los precios de alquiler se espera que continúe en 2024 debido a la creciente demanda y la escasez de viviendas disponibles en alquiler. En el último año, la oferta de viviendas en alquiler ha disminuido significativamente en Madrid, con una reducción del 26%, según datos de diferentes portales inmobiliarios como Idealista.

Todos estos datos ponen de manifiesto la urgente necesidad de promover y desarrollar nuevos proyectos inmobiliarios que aumenten la oferta de viviendas y contribuyan a la tan esperada reducción de precios en Madrid. Esto es especialmente importante considerando que se estima que Madrid y Cataluña concentrarán el 50% de la demanda de vivienda en España en los próximos 15 años, lo que supondrá la necesidad de construir más de 800.000 viviendas en ese período.



En resumen, el año 2024 parece que traerá una disminución en las transacciones en el mercado inmobiliario de la Comunidad de Madrid, aunque los precios de compra y alquiler continuarán en aumento en general. La obra nueva experimentará un incremento moderado en los distritos centrales de la capital y en municipios del área metropolitana, mientras que algunas rebajas podrían verse en las viviendas de segunda mano en otros barrios. No obstante, se espera que el alquiler siga subiendo, con un aumento de hasta un 10% durante este año.