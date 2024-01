​¡A ver si nos enteramos!

Amanece el año 2024 con algunas perspectivas e inmensas ganas de que un tal Pedro Sánchez amanezca también, que se despeje y entienda un poquito de la realidad real que existe a su vera y en toda España. Yo me temo que ni el monigote apaleado le va a despertar.



Algunos somos muy realistas, más que despertar Sánchez, cosa muy difícil, tenemos el afán de que pudieran despertar esos 2 o 3 millones de fanáticos ignorantes aferrados a algo que ha cambiado radicalmente hace ya casi 6 años, ¡Y es que no se han enterado en esos 2000 días! ¡Pues ya es hora, tipos!

No se enteran, aunque tampoco es muy extraño, ya que se trata de esa masa de iletrados que ni leen ni se enteran, no están al loro y solo tragan TVE como si fuese la revelación del divino P.S., del absoluto existente; TVE cebadora del fanatismo ovejuno.

No se han enterado de que hace ya casi seis años que el PSOE pasó a la clandestinidad y allí sigue (suponiendo que no haya muerto); y si alguien lo duda, que pregunte a Alfonso Guerra, a Felipe González, a J. Leguina..., a cientos de socialistas unos conocidos y otros no, unos apocados y otros pusilánimes, pero que eran el PSOE real, ahora en clandestinidad o quizás ya en la tumba.

Hoy, señores fanáticos, cuando votan a esas siglas pensando que votan Psoe, lo que están votando es al autócrata pro-comunista, pro-separatista, pro-golpista, pro-terrorista, pro-"yo y sólo yo". Sus votos, señores fanáticos, son muy dañinos pues, los efectos sobre España son tan malvados que producen estas bondades:

- Nutren a las mafias que explotan a ingenuos inmigrantes ilegales que nos cuestan más que el grandísimo contingente de parados más los de la Yoli parados-discontinuos.

- Con vuestros votos hacéis que la pobreza en España se haya duplicado en estos 5 años en los que las colas del hambre lideran las de toda Europa, lo mismo que las colas en hospitales y ambulatorios, igual a las colas en los juzgados, las del paro y ante todo lo que depende del gobierno. Nos habéis puesto a la cola de Europa y somos y hacemos cola en casi todo.

- Vuestros votos de ustedes, alimentan a cientos de miles de vagos vividores en chiringuitos, ministerios, asesoraderos y demás antros de chupones en torno al autócrata, su pandilla, sus caprichos, sus comprados, sus colocados, sus falcones, sus embajados, sus visitadores a Puigdemont, sus reverencias a Bildu, a ERC, a Junts, a la Ursula, al Soros y especialísimamente al marriquí ese que manda, subyuga y explota al Perico.

- Diversos magnates(mangantes) mundiales también reciben generosos paquetes de billetes llamados Euros de la generosidad ad-extra del autócrata. Algunos pobrecitos como Bill Gates, George Soros, el monarca del sur que le chantagea cuanto quiere y otros diversos "necesitados". Ad-intra sucede todo lo contrario, nos expolia hasta el extremo. ¡Claro! lo necesita para los primeros.

- Vuestros votos sirven para expoliar a la mayoría de españoles, también a vosotros; a los trabajadores, empresarios, emprendedores, clases medias (ya desaparecidas por expolio) que ahora son clases pobres.

- Votantes fanáticos de siglas equivocadas, vosotros cooperáis, apoyáis, contribuís, aceptáis y aplaudís la mirada de Pedro Sánchez que es discriminadora, como todas sus acciones que dicen: Los míos, a quienes pago, compro, coloco a dedo, les abro chiringuitos, me rodeo de ellos para que me aplaudan, etc. Y los otros, los del otro lado del muro, a esos ni agua; sólo insultos, culparles de todo y que rabien como extraños en su patria.

- El odio expreso, manifiesto y claro mostrado por las izquierdas progresistas hacia la cultura, en especial la cultura cristiana, que es la auténtica existente en España, es tan patente ese odio que, en otros pocos años de ese patético gobierno, podemos situarnos culturalmente al nivel de los ligures; y con el ignorante nuevo ministro de cultura la cosa se acelera. Lo sorprendente es que a eso lo llaman progresismo, en eso estáis los que votáis PSOE muerto.

- ¿Qué democracia siguen quienes separan, insultan, exprimen, desprecian, plantan muros en nombre del sanchismo? Decirlo sus fanáticos votantes.

Estáis en la traición a España, a la democracia, a la Constitución y el futuro vuestro-nuestro. Estáis atados, aherrojados a unas siglas, peor aún, a un autócrata ladrón de votos con el dinero robado a los españoles. ¿Sois libres o sois esclavos de siglas? ¿No os dice nada la tiranía absurda del sanchismo? Sánchez está destruyendo en España todos los "genos"; desde el familiar, el de comunidad y todos los vínculos fuertes menos el dinero extraído por la fuerza. Su progresismo es rechazar todo lo que nos viene dado, "genos", desde la vida, la familia, el sexo, la patria, la cultura, la moral y la fe tradicionales; y, hasta donde pueda, arrasarlo ya que la principal ocupación de este gobierno es crear problemas en vez de ayudar a los ciudadanos a resolverlos.

"Si elimina la justicia, el Estado se convierte en una horda de bandidos" (decía San Agustín) y vamos muy deprisa por ese camino, el entrenamiento que realiza la banda va a marchas forzadas con la ayuda de Puigdemont.

Menos mal que tenemos a los "ángeles progresistas" que nos están librando de "los demonios tradicionalistas de derechas", éstos que en muchas ocasiones salvaron a España, los que la hicieron grande, los que la colocaron a la cabeza de la humanidad en algunos periodos de la Historia, los que crearon la cultura, la lengua, las instituciones y consolidaron unos principios, unas creencias, una ética y una sabiduría que priman en la sociedad a la que dió consistencia, solidaridad y humanidad en la segunda mitad del siglo XX. Ciertamente me quedo con esos demonios que rechazan al sanchismo.