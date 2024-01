La soprano Èlia Casanova pone en marcha la segunda edición del festival de música antigua Before Beethoven

Con la actuación de La veu dels traversos en el Teatre Patraix de Valencia comienza el viernes 19 de enero la segunda edición del festival Before Beethoven, un proyecto promovido por la soprano valenciana Èlia Casanova que tiene como objetivo principal acercar la música y la cultura anterior a Beethoven a Valencia a través de un festival, formación y un concurso para artistas emergentes.



El trío castellonense ganó el año pasado el primer premio del concurso Before Beethoven Emergents, que incluía la grabación de un CD que será presentado en el transcurso del festival. Bajo el título A través del Traverso, el registro realizado por La Tendresa Records incluye obras de cuatro grandes compositores comprendidos entre los siglos XVII y XVIII, como fueron J. M. Hotteterre, J. B. de Boismortier, J. J. Quantz y F. Devienne, todos ellos pilares fundamentales para el estudio de la música barroca y el desarrollo de este instrumento a través de sus respectivos tratados y composiciones.

El festival continuará en el mismo Teatro de Patraix el sábado 20 con un concierto a las 11h a cargo de Èlia Casanova y la Tendresa que presentan Tra cielo e terra, una propuesta que incluye música de compositoras barrocas como Bárbara Strozzi o Isabella Leonarda.

Ya el domingo 21 los asistentes podrán disfrutar de un concierto familiar a cargo del grupo Cayreles, con dos pases, uno a las 11 y otro a las 12:30 horas de la mañana. So el encina es un espectáculo teatral que pretende acercar el repertorio del Cancionero musical de Palacio a otro tipo de públicos. El Festival continuará el 25 de febrero con el programa Definiendo el amor a cargo de la mezzo Carla Sanmartín y Darío Cervera al clave.

Las entradas a los conciertos en el Teatre de Patraix se pueden adquirir ya a través de la web del festival (https://beforebeethovenfest.com/) o en taquilla el mismo día del concierto.

Presentación del concurso Before Beethoven Emergents 2024

Durante el Festival se darán a conocer los detalles de la segunda edición del concurso Before Beethoven Emergents 2024, en la que participarán cuatro formaciones que ofrecerán conciertos entre el 28 de enero y el 18 de febrero en el Teatre de Patraix y cuya gran final tendrá lugar el domingo 10 de marzo en el magnífico escenario de la capilla bizantina de La Beneficencia.

La formación ganadora será galardonado con la grabación y producción de un álbum musical a cargo de la discográfica La Tendresa Records, la participación en un concierto de la edición 2025 del festival Before Beethoven Fest, y el disfrute de una cuenta PRO en la plataforma RedMusix.com de un año de duración.

Al resto de finalistas se les premiará con una cuenta PRO de un año de duración en la plataforma RedMusix.com. Asimismo, el mejor clasificado de la Comunidad Valenciana será invitado a participar con un programa propio en la edición 2025 del Festival Before Beethoven Fest.

La selección del ganador la realizará un jurado formado por Èlia Casanova, soprano especializada en música antigua; Mónica de Quesada, miembro del Patronato de Les Arts; Nieves Pascual, catedrática de musicología; Pablo Márquez, clavecinista y organista de la Catedral de Valencia; y Patricia García, violinista y licenciada en historia y ciencias de la música.

La Tendresa Records

La Tendresa Records es una discográfica independiente que nace con la filosofía de sacar al mercado música especialmente cuidada desde la selección de artistas y repertorios, pasando por la grabación y llegando hasta el producto final. Entre sus trabajos figura L’universo sulla pelle, el primer disco como solista de la soprano valenciana Èlia Casanova junto a La Tendresa, que recopila arias, madrigales y cantatas del Seicento italiano y que fue galardonado con los Premis Carles Santos de la Música Valenciana.

Otros títulos de la discográfica son Elvas. Quien te traxo el cavallero de Èlia Casanova (soprano) y Alfred Fernández (vihuela); Nana, recopilación de melodías de nanas tradicionales y populares a capella por Èlia Casanova; y A través del Traverso, de La veu dels traversos, grupo ganador de la primera edición del concurso Before Beethoven.

Redmusix.com

Redmusix.com es una plataforma en línea creada por músicos y para músicos, intérpretes, compositoras/es y proveedores de servicios. Su intención es modernizar y facilitar los modos en los que se crea la música y llega al público, reconociendo el beneficio de la creación artística. En la actualidad se ha consolidado como una plataforma de promoción, difusión y venta de las creaciones artísticas y servicios profesionales de la que forman parte numerosos artistas y profesionales de la música.

Èlia Casanova

Titulada Superior de Canto por el Conservatorio de Música de Valencia, se especializó en música antigua, becada por el Instituto Valenciano de la Música, con el prestigioso tenor Andrew King. Ha sido galardonada con distintos premios en el ámbito de la música antigua, entre los que destacan el Cecil Drew Oratorio Prize (Inglaterra) y el Premio Especial del Jurado del Concurso Internacional de Música Antigua de Gijón.

Colabora regularmente como solista con ensembles especializados como Capella de Ministrers, La Capella Reial de Catalunya, Qvinta Essençia, Al Ayre Español, Música Ficta, Harmonia del Parnàs, Meditarrània Consort, L’Arcàdia, Delirium Musica, Amystis coro de cámara o Armonia degli Affetti, entre otros.

Hasta la fecha ha grabado dieciséis discos con diversas agrupaciones. En los últimos dos años ha grabado L’Universo Sulla Pelle con su ensemble La Tendresa; Marenzio, Madrigals con Qvinta Essençia; Requiem de José de Nebra con La Madrileña; Cristóbal de morales Super Lamentationes, Lucretia Borgia, Arrels. Entre la tradició i el patrimoni y La Ruta de la Seda con Capella de Ministrers; Ecos del parnaso, spanish madrigals con Amystis; Alonso Lobo Sacred Vocal Music con el Coro Victoria; Sacri Profanis con Delirium Música y ‘DREIZEHN’ Stockhausen & Hildegarda con Amores Grup de Percussió.

En 2019 publicó su primer trabajo discográfico, L’Universo sulla Pelle, en el que interpreta arias, madrigales y cantatas del Seicento italiano, y que fue galardonado con el Premi Carles Santos de la Música Valenciana.

En su CD Nana, editado en 2020 y nominado a los Premis Carles Santos de la Música Valenciana, recopila melodías de nanas tradicionales y populares a capella para aquellas madres y padres que quieran adormecer a sus hijos cantando con el objetivo de que, más allá de la escucha, las melodías se conserven y pasen de generación en generación.

En 2023 lanzó el CD Plebeyos bailes, basado en el espectáculo del mismo nombre, en el que, a través de zarabandas, jácaras, villanos, passacaglias, folias y marionas, muestra al público la práctica musical de las mujeres más humildes del Siglo de Oro.

En la actualidad prepara el lanzamiento del segundo volumen del CD Nana.