València Animal Save realiza la primera concienciación del año sobre la explotación animal

València Animal Save es un colectivo antiespecista que realizó el pasado sábado su primera concienciación del año en la céntrica plaza de los Pinazo de Valencia. En la misma, pantallas y carteles mostraban duras imágenes de los animales utilizados para la alimentación u otros fines como la vestimenta, entretenimiento o experimentación animal.





Desde el colectivo señalan que el destino de los millones de animales utilizados para diferentes fines es completamente innecesario e intentan generar conciencia en las personas que se paran y muestran interés.

"Hemos realizado nuestra primera concienciación del 2024 y esperamos no parar en todo el año, puesto que los animales sufren y son sacrificados todos los días para su consumo o el consumo de sus derivados como los huevos o la leche. Hay que establecer la conexión con las víctimas de la industria y tomar conciencia de que tenemos en nuestras manos el dejar de participar de la crueldad hacia las demás especies, cambiando a un estilo ético de vida: el veganismo, que es el único modo que existe para una liberación animal real", ha explicado M. Jesús Puertes, una de las coordinadoras de València Animal Save.

INTENTAN CONCIENCIAR EN EL RESPETO A TODAS LAS ESPECIES DE ANIMALES

Desde el colectivo han querido destacar la labor de los santuarios de animales, lugares donde estos permanecen protegidos y con todos sus cuidados. En un comunicado explican que el especismo está definido incluso por la RAE como la discriminación por especie y que fuentes expertas, como la academia Americana de nutrición y dietética, asociación española de pediatría o muchas otras fuentes relacionadas con la nutrición, señalan que, bien planificado, no solamente es viable, sino que también llega a prevenir enfermedades.



Se estima que solamente para consumo humano son 3.000 animales los que mueren cada segundo, sin contar a los marinos, que mueren por toneladas, suponiendo las redes de pesca casi la mitad de plásticos en el mar.

El veganismo es únicamente por respeto a los animales, pero tiene repercusión positiva en otros aspectos de la vida que "preocupan" a la población, como la crisis climática, problemas de salud o hambre en el mundo.

"Son importantes estos actos precisamente por el vacío narrativo de la explotación animal, pues mucha gente desconoce lo que contamos y las alternativas incluso calcadas de sabor para disfrutar de manera compasiva. Además, particularmente siempre observo mucha empatía en las niñas y niños, que desde luego si supieran toda esta realidad no querrían contribuir a ella, pero la misma se manipula y distorsiona mediante la fantasía y es por eso que cuando son pequeños no pueden empatizar con las demás especies de animales", he declarado en un comunicado a los medios como colaborador de prensa en València Animal Save.

Durante estas fechas navideñas los sangrientos y escalofriantes mataderos han estado desbordados por la alta demanda y los ayuntamientos también deben de dejar de usar animales en belenes, cabalgatas o cualquier otro contexto.



Las actividades del colectivo pueden seguirse en redes buscando "València Animal Save", y cuyo próximo acto será el domingo 21 de enero a las 17:00 adhiriéndose a la protesta frente al Ayuntamiento de Alfafar para que el consistorio deje de autorizar el toro embolado y para participar podéis escribirme a defensaanimal2023@gmail.com o el WhatsApp 691093886.

En consecuencia, el especismo es una discriminación injusta y por cuestiones de respeto a todas y cada una de las especies de animales, debemos tener consideración y realizar un gesto tan sencillo como comprar de forma consciente y empática.

Igualmente, espero vuestro mensaje para que participéis el próximo domingo para acabar con las fiestas aberrantes que utilizan a los animales como diversión, ponen en peligro a las personas, despilfarran el dinero público, desprotegen y vulneran los derechos de la infancia, abusan de la sanidad pública en imprudencias personales, atentan contra el mobiliario urbano y lógicamente, supone una tortura impropia de este siglo y por eso toda la gente que decís estar en contra, debéis escribir para participar frente al Ayuntamiento de Alfafar.

Independientemente del artículo de opinión que publicaré en este medio como colaborador del mismo sobre el tema de Alfafar, en la sección de sociedad tenéis una entrevista que me hizo al respecto Ángel Padilla, un poeta antiespecista que también escribe en este medio y cuyo título fue "Las tradiciones lo que deben hacer es evolucionar"



Igual que rechazas la aberrante tortura durante los toros embolados, te puedes parar a pensar que una vaca destinada a la leche o la carne sufre muchísimo más y durante toda su vida, por lo que se trata de coherencia.

Infórmate de lo sencillo que es vivir y disfrutar de manera saludable mientras no se financian clandestinas y ocultas torturas a millones de animales cada día, cada segundo...