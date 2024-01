"Las tradiciones lo que deben hacer es evolucionar"

El 21 de enero de 2021 se realizará en la localidad de Alfafar, de Valencia, España, una multitudinaria protesta animalista. Entrevistamos a uno de sus organizadores, Diego Nevado, sobre los pormenores de ésta, a fin de informar a los lectores y aclarar ciertos conceptos que, en muchos medios de comunicación, a día de hoy todavía se pretende enturbiar.



1. ¿Qué vais a hacer el 21 de enero a las 17:00 frente al Ayuntamiento de Alfafar?

Por desgracia, nos toca seguir reivindicando el fin del toro embolado, un espectáculo aberrante, al igual que cualquier otro uso y abuso de los animales.



Lo que vamos a hacer es una protesta con pancartas, carteles, pantallas y una performance delantera con personas simbolizando a los toros mediante caretas y se leerá un manifiesto para que se dejen de autorizar los festejos taurinos, pues los vídeos que además se han grabado durante estos años en el festejo dejan más claro aún si cabe toda la crueldad que conllevan, pero lo principal es el uso, no necesitamos utilizar a ningún animal independientemente de que la crueldad fuera mayor o menor.



2. ¿Cuál es la acogida que vuestra plataforma tiene en el municipio y la implicación por parte del vecindario?



Ahí es donde está el problema, llevamos años preguntando por el pueblo e informando de lo que hacemos y todo el mundo nos apoya, pero toda la gente que dice que estos festejos son inhumanos, luego no aparece en una o dos concentraciones que hacemos al año y, por eso, tampoco hay tanta diferencia con estar a favor, pues el no hacer nada por evitarlo también genera complicidad.

Llama la atención que hasta los taurinos de Alfafar que participan en el toro en cuerda se han dirigido a una concejala antitaurina porque también quieren quitar ellos el toro embolado (surrealista).



El vecindario en su gran mayoría dice estar en contra del maltrato animal y que estos violentos eventos le suponen un montón de molestias, pero lo que digo, hay que actuar.



3. ¿Cuáles son los festejos que utilizan a los animales en Alfafar?

Respecto a los festejos taurinos, toro embolado, en cuerda y la cagada del manso, que consiste en atiborrar a un animal a laxante para que defeque y ganará el que haya acertado la apuesta del lugar donde caga el animal y todo esto en pleno agosto con las altas temperaturas que cada vez van a peor, especialmente también por culpa de la ganadería o la pesca que son una de las mayores causas de la crisis climática (dicho sea de paso).



4. ¿Cuánto dinero público se destina a estas "fiestas"?



En el último pleno antes de las elecciones, el alcalde dio subvenciones directas a los organizadores taurinos con la excusa de una seguridad inexistente, pues un menor que participaba ilegalmente fue corneado una y otra vez por una vaca, volviéndose a demostrar la falta de control y supervisión.

Además de las subvenciones, tenemos que tener en cuenta los costes de policía, limpieza por toda la suciedad que generan y un montón de gastos indirectos.



Como bien se sabe, la tauromaquia subsiste con millones y millones de euros de dinero público pese al rechazo de la mayoría de la sociedad que debería hacer algo más que indignarse verbalmente o en redes sociales.



Gozan de total impunidad para maltratar animales por diversión, pero tampoco tiene ninguna consecuencia, por ejemplo que dejen destrozada la fachada del colegio Remedios Montaner, que luego hay que pintar y arreglar con fondos públicos por no hablar de lo que nos cuesta en la sanidad pública atender constantemente accidentes por imprudencia que no quieren cubrir las aseguradoras (muchas de ellas para no vincularse con el maltrato animal).



El propio alcalde de Alfafar ya ha reconocido el maltrato animal, pero justificando que hay que preservar las tradiciones.

Las tradiciones lo que deben hacer es evolucionar y para ello todos los animales deben ser liberados de la larga lista de imaginación que tiene el humano a la hora de torturarlos o explotarlos.



5. El domingo 21 de enero protestaréis por el toro embolado y demás torturas a los toros en las calles. Pero vuestra plataforma se posiciona como antiespecista.

Por supuesto que sí, no hay ninguna coherencia en discriminar a un animal según su especie, pues está más que demostrado que tampoco necesitamos alimentarnos, vestirnos o utilizar a los animales en sádicos experimentos en nombre de la ciencia.



De hecho, cuando empecé a asistir a concentraciones antitaurinas hace ya muchos años me di cuenta de la incoherencia, pues una vaca destinada a la leche o la carne sufre muchísimo más durante toda su vida y las alternativas vegetales son perfectamente nutritivas y sabrosas.



Nuestra plataforma tiene claro que todos los animales sin distinción necesitan la misma protección y por eso sería interesante que la gente que nos lee se informe de que el veganismo es un sencillo paso y lo mínimo que podemos hacer por cuestiones de respeto a los animales.



6. En 2022 en el municipio en que se va a protestar, enseñaban a los niños a embolar toros. ¿Cuál es vuestro posicionamiento al respecto?

Nuestra plataforma desde sus inicios también se adentra en el tema pedagógico, pues una educación a la infancia en el respeto a los animales es muy importante para que las futuras generaciones crezcan en la empatía. La infancia no solamente no debe participar y poner en peligro su vida incumpliendo la ley, no debe tan siquiera presenciar un espectáculo lamentable en el que un animal es torturado por la diversión de una minoría problemática y poderosa.



Es más, el artículo 70 de la ley 26/2018, de la Generalitat Valenciana, no deja ningún género de dudas: “Las personas menores de edad no podrán participar ni asistir a competiciones deportivas o espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos o psíquicos sobre personas o animales o puedan implicar riesgos para la salud o seguridad del menor” y hasta el comité de Derechos del niño como máximos expertos en temas de infancia quieren prohibir la asistencia de menores por su estabilidad emocional y mental.



Ya que los políticos sabemos la poca preocupación que tienen por los animales y la infancia, las entidades defensoras de las niñas y niños también deberían inculcar la empatía hacia los animales y posicionarse en estos aspectos.

7. Qué les dirías a quienes se indignan con estos hechos, para animarlos a acudir a la protesta del día 21?

La gente que se indigna con los festejos taurinos es la gran mayoría de la sociedad, pero su omisión es la que también está poniendo ese fuego en el toro y a esos "individuos" frente al animal indefenso.



Por eso, es muy probable que gran parte de la gente que hoy nos lee se indigne solamente con imaginarse lo que padece un animal torturado en los toros embolados y esta realidad debe cambiar mediante una fuerte presión y por eso, no puedes quedarte en casa si realmente te importa ese animal.



Por otro lado, todo el mundo dice importarle el dinero público, la protección de la infancia, el mobiliario urbano y la sanidad pública, pero otra consecuencia de maltratar a estos animales por diversión, es lo que comentaba antes, que todos estos temas también se ven afectados.



Las personas que no queráis ser cómplices y queráis luchar por un mundo en el que los animales sean respetados, tenéis que estar el 21 de enero a las 17:00 frente al Ayuntamiento de Alfafar y para confirmar asistencia, podrá hacerse a través del e-mail defensaanimal2023@gmail.com o mediante el WhatsApp 691093886, pues sería mucho mejor tener contacto con los participantes y así explicar el funcionamiento de nuestra plataforma.



Para terminar, y esperando veros allí ese día, informaros de lo que es el especismo en fuertes fiables y veréis que para otros fines tampoco es necesario utilizar a los animales, seres vivos que merecen vivir tranquilos, libres y alejados de las macabras ideas humanas.

ANEXO: POEMA 'TAUROMAÑANA' (del poemario "La guadaña entre las flores" -en su edición definitiva, editada por la Asociación Cultural David Fernández Rivera-, de Ángel Padilla)

TAUROMAÑANA

Vas a morir. Has sido señalado por España. Eres esclavo de toda una nación. Camina, hombre negro, por la libertad del campo, que tu hora final ya está fijada. Vomitarás sangre entre cientos de ciegos, con tan hondas heridas llorarás como un niño pero será mayor el dolor de sentirte solo. Ya ocurrió tu tragedia muchas veces: otros negros como tú eran quemados, apaleados, escupidos, sólo por ser distintos. Hombre negro con astas y voz distinta, los blancos vienen a por ti para hacer arte. Hijo del campo, tu cara triste añorando las flores, tu cuerpo retorciéndose, tu grito a las estrellas, serás su cuadro vivo. A eso lo llaman arte, a una boca agónica jadeando y chorreando bilis. España lleva tres siglos criando sinvergüenzas.

Abrasarán tu pecho visiones de margaritas cuando a la arena desierta de la muerte la mire la tristeza desde tus quietas cuencas secuestradas. Será como entrever el campo por arriba del cielo, habrá un temblor de todo, locura del aire, ya no querrás pensar, tristeza y soledad son madres de la muerte. Pero no estás solo. Cuando el frío te rompa no estarás solo. En esas gradas ondeantes de cabezas que ensucian con su pelo el cielo de las aves, los abolicionistas, prestos a saltar contigo, infiltrados en la turba, exhaustos, llorando y en la vibrante calle, pancartas, cientos de velas blancas hinchadas al soplo de tu vida, nosotros, toro, tus hermanos. Marineros del barco de la Libertad. El suelo temblando a nuestro paso como un cielo. La libertad que te reclama como hijo y exige la abolición de tu sangría. Majestad de la hierba, levanta tu corona de astas: Que no estás solo. Eres el toro que camina mañana andando sobre nosotros (al fin de nuestra lucha ya seremos prado). Levanta la cabeza entre los árboles, escúchanos en el viento: No estás solo.