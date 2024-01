​El Proyecto FaCilita ha repartido más de 13.000 tests de diagnóstico rápido de hepatitis C en su primer año

Con el objetivo de continuar avanzando en la búsqueda y tratamiento de pacientes con hepatitis C, la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) puso en marcha hace un año, junto a la compañía biofarmacéutica AbbVie, el Proyecto FaCilita. La iniciativa envía test de diagnóstico rápido de hepatitis virales (hepatitis B y C) y VIH a todos los hospitales y profesionales sanitarios españoles que estén trabajando en programas de eliminación de la hepatitis C y, desde que comenzó, se han repartido 13.440 test de diagnóstico rápido a más de 30 hospitales.



“El Proyecto FaCilita se ha propuesto como meta primordial facilitar el acceso a pruebas de diagnóstico rápido en áreas específicas de poblaciones vulnerables en toda España. Este enfoque integrador y descentralizador permite ayudar en el cuidado de la salud de estos pacientes, evaluando y abordando con eficiencia patologías como la hepatitis B y el VIH, además del VHC”, explica la doctora Rocío Aller, secretaria Científica de la AEEH.

De los 13.440 test de diagnóstico rápido repartidos durante este año, 6.520 fueron para el virus de la hepatitis C (VHC), 3.600 para la hepatitis B (HBV) y 3.320 para el VIH. “Esta distribución masiva de pruebas representa un esfuerzo colaborativo entre los centros sanitarios y la AEEH para mejorar la detección y el manejo precoz de estas importantes enfermedades infecciosas”, afirma la Dra. Aller.

La iniciativa fomenta además el diagnóstico temprano de la infección por hepatitis C, que es esencial para evitar el desarrollo de complicaciones como la cirrosis o el hepatocarcinoma. En este sentido, según el estudio de prevalencia de infección por hepatitis C en población general en España, todavía quedan alrededor de 100.000 personas con infección activa por hepatitis C, de los cuales muchos no saben que sufren la enfermedad. Por eso, es esencial poner test de diagnóstico al alcance de todos los hospitales para favorecer el diagnóstico y tratamiento de todas las personas con hepatitis C. “Los resultados preliminares demuestran el éxito del Proyecto en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con un impacto significativo en la salud pública y en la calidad de vida de los individuos afectados”, asegura la Dra. Aller.

La iniciativa forma parte del compromiso de la AEEH con la eliminación de enfermedad y se une a otras iniciativas como el "Decálogo para la Eliminación de la Hepatitis C en los hospitales", una estrategia sistemática y coherente, concebida para orientar a los centros hospitalarios en la adopción de prácticas que contribuyan a la erradicación de esta enfermedad viral a nivel nacional.