​‘No más frío infantil’, la campaña de Fundación Madrina para evitar enfermedades respiratorias en 2.000 niños

La Fundación Madrina desarrolla la campaña ‘No más frío infantil’, que tiene como objetivo proteger a más de 2.000 niños vulnerables y sus madres embarazadas, para evitar enfermedades respiratorias, recogiendo material de abrigo materno-infantil para luchar contra el frío extremo y la humedad en los hogares más necesitados.





La entidad alertó de que “las familias más vulnerables carecen de calefacción debido al elevado coste de la energía y a la falta de recursos para abrigarse”. Además, el frío extremo produce estrés a los menores.

Además, explicó que muchas de estas familias no pueden poner lavadoras y la ropa de los niños no se lava o no seca, lo cual es “un grave riesgo para su salud”. Estas circunstancias generan un aumento de enfermedades respiratorias y en algunos casos se cronifican y agravan.

La Fundación Madrina indicó que algunos municipios están sufriendo el incremento de la “pobreza infantil” y de la “pobreza energética”, solicitando bombonas de gas, estufas y calentadores, entre otras demandas.

Para paliar esta situación, la organización hizo una llamada a “la generosidad y a la solidaridad de todos”. Así, señaló algunos de los objetos más necesitados en esta campaña, como mantas, estufas, bombonas o calentadores, pañales, leche, todo tipo de ropa de invierno, sacos de dormir y/o medicamentos.