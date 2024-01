​El 69% de los españoles afirma recibir algún regalo en Navidad que no quiere quedarse

Acertar con los regalos de Navidad y de Reyes sigue siendo un reto para amistades y familia. Según una encuesta externa realizada por Milanuncios, la app con más experiencia en el mercado de segunda mano, junto a Appinio a 1.000 españoles para analizar qué harán los españoles con la cantidad de regalos que se reciben en estas fechas y que no aciertan. Así, se ha desvelado cómo un 18% de los españoles ha vendido o se plantea vender los regalos que no quiere en el mercado de segunda mano.



Según esta misma encuesta, las familias en España están destinando una media de 410€ de presupuesto a las compras de Navidad, un 36% más que el año pasado (299€). Además, el 31% de los encuestados afirma que ha comprado alguna vez un regalo de Navidad en una plataforma de segunda mano, sobre todo a familiares y amigos motivados por el ahorro (46%) y la sostenibilidad (35%). De hecho, al 61% de los encuestados no les importa recibir regalos reutilizados.

¿Por qué deciden los españoles revender sus regalos de Navidad o Reyes?

De acuerdo con la encuesta deMilanuncios, ropa, complementos y perfumes son los regalos en los que menos aciertan los españoles. En concreto, los artículos más vendidos tras el día de los Reyes Magos son productos textiles (40,7%) y complementos de moda (22,4%).

El 49% de los consultados afirman haber revendido los regalos que no les gustaron después de las festividades. En cuanto a los motivos que les ha llevado tomar esta decisión, el 42% de ellos aseguran que no les servían los productos que han recibido o que no funcionaban bien. Por su parte, el 37% afirma deshacerse del regalo ya que no iba a darle ningún uso.

¿Quiénes se equivocan a la hora de regalar?

En primer lugar, los regalos que menos gustan son los que proceden de amigos y familiares. De hecho, los amigos fallan en sus propuestas para un 57,3% de los españoles, seguido de los padres (31,3%), los tíos (30,7%), parejas (28%), hermanos (23%) y abuelos (18%) .

“Hay una gran cantidad de regalos que se quedan guardados en un cajón sin ser utilizados nunca. Sin embargo, cada vez más personas deciden darle una segunda vida a esos productos y venderlos en aplicaciones de segunda mano. De hecho, percibimos cómo cada Navidad la población sabe valorar la vida útil de los productos que van desde tecnología hasta moda pasando por artículos de deporte. Puede suceder que un objeto no sea útil para una persona, pero sí lo es para otra persona”, explica Íñigo Vallejo, portavoz de Milanuncios.