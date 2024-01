Se instala en Badajoz la firma de muebles de madera maciza en tendencia, Ekström Furniture

Desde sus raíces en Barcelona y recientemente establecida en Badajoz, Ekström Furniture ha experimentado una evolución significativa en su filosofía y estilo. Este proyecto surgió con la idea de satisfacer la demanda de muebles únicos, duraderos y sostenibles para el hogar y, hoy en día, ha logrado convertirse en un referente en la fabricación de muebles personalizados y de calidad, de madera maciza.

El proyecto mantiene una estrecha relación con sus clientes y apuesta por la sostenibilidad en cada paso del proceso. Así lo detalla Jose, su fundador.

Ekström Furniture nació en Barcelona. Recientemente, ha abierto su nueva sede y fábrica en Badajoz. ¿Cómo nació el proyecto y cómo ha influido esta decisión en la filosofía y estilo de la compañía?

El proyecto nació de cubrir la necesidad de decorar nuestro hogar con muebles originales, que no fueran iguales a los que veíamos en todas las tiendas y casas de amigos y conocidos. Queríamos muebles para durar y que tuvieran un estilo único; De madera maciza y además de procedencia sostenible. Tarea que nos fue imposible culminar, así que decidí buscar las materias primas y hacerlos a nuestro gusto. Siguiendo el consejo de un amigo, creé una web con las fotos de nuestra casa y puse los muebles a la venta. Al cabo de unas semanas, dejé mi trabajo, alquilé 25 m² en un taller compartido y pase de ser ingeniero de fabricación en una gran empresa a carpintero.

Cuatro años después nos trasladamos a nuestro cuarto taller, ahora con 450 m² en Badajoz y maquinaria para fabricar los diseños que nos proponen a diario nuestros clientes.

Todos nuestros diseños son desmontables, gracias a esto nuestros muebles se pueden transportar de manera segura y económica a cualquier punto del planeta. Nuestro tercer taller en Barcelona estaba en la segunda planta de una nave sin los métodos adecuados. Aunque teníamos los mejores vecinos y colaboradores (aprovecho agradecer a Jaume, Alfredo, Xavi, Addil y los demás) el cambio a una nave a pie de calle con espacio de sobra para cada proceso, máquinas nuevas y proveedores cercanos, ha sido un gran salto de calidad. Lo mejor de todo es que los pilares del equipo de Barcelona (Lamp y Ameth) se han venido con Ekström a Badajoz. Y aquí hemos aumentado la familia con Nuno, quien nos están mejorando aún más la calidad de nuestros procesos.

Sois una firma de muebles de autor hechos a mano. ¿Cómo equilibráis la producción de muebles personalizados con la eficiencia y calidad, considerando el tiempo dedicado a cada pieza en la práctica del "slow furniture"?

Estoy especializado en procesos de fabricación y he tenido la suerte de encontrar mi pasión en la carpintería. Esto me aporta dos focos de actuación:

En el taller seguimos procesos de fabricación ágiles y metodologías Six Sigma que persiguen la mejora continua de los procesos garantizando la calidad de los productos.

Desde ventas, priorizamos brindar un trato personalizado a cada cliente antes que aumentar facturación. Los acompañamos para diseñar el mueble que necesitan, les mostramos el proceso de fabricación de su mueble y son ellos quien dan el OK antes del envío. Por esto necesitamos 8 semanas de tiempo de entrega.

¿De qué manera el compromiso con la madera sostenible y certificada PEFC afecta el proceso de diseño y producción de sus muebles?

Gracias a las altas cantidades de madera que podemos estocar en la nueva fábrica, tratamos directamente con los aserraderos. Esto nos permite garantizar la cadena de suministro sin intermediarios ni riesgos de perder la trazabilidad de la madera talada de forma controlada. Cada lote nos llega íntegro con su número de certificación PEFC. El diseño y la fabricación de muebles sería el mismo trabajando con madera certificada que sin certificar. Podríamos ahorrar costes con maderas de origen desconocido, pero caminar hacia un mundo más sostenible es un objetivo prioritario para Ekström y tenemos claro que estos y otros esfuerzos como el barnizado sin disolventes tendrán su impacto en el futuro de todos.

¿Podéis compartir más detalles sobre la colaboración con los clientes en la creación del catálogo y cómo estas propuestas influyen en los diseños finales?

Todos nuestros muebles son hechos a mano y bajo pedido. No trabajamos con stock. Esto nos fuerza tener tiempos pacientes de entrega, pero podemos presumir de una fabricación completamente flexible. Nuestros clientes pueden pedir tanto un cambio pequeño (adaptación de medidas o cambio de patas, por ejemplo) hasta una fabricación desde cero a partir de un boceto que ellos nos envíen. Así han nacido el 100 % de los diseños de Ekström, captamos la necesidad de un cliente, le damos forma en papel y después la llevamos a cabo. Antes de desmontar el mueble y enviarlo, le hacemos fotos de estudio y los subimos a la web.

¿Cómo ha recibido el mercado español la fabricación de muebles con madera maciza y diseños inspirados en estilos Mid Century Modern, nórdico e industrial?

Hemos descubierto que esa necesidad que tuvimos nosotros hace cuatro años al decorar nuestro hogar, es generalizada entre un público muy extenso en nuestro país. Escuchamos muy a menudo la frase “Qué bien que os he encontrado”. Hoy en día no valoramos muebles que duren toda la vida. Por eso echamos mucho de menos a personajes del Mid-Century Modern en este siglo. Nosotros nos basamos en el estilo de los años 50 y 60. Lo combinamos con la influencia nórdica e industrial, y lo adaptamos a las necesidades del cliente respetando su presupuesto. Conseguimos un diseño único y propio que podemos decir orgullosos, tiene mucha acogida y nos hace inimitables. Nuestro sueño es llegar a crear un diseño con la popularidad de una silla Wishbone, pero con el reto del consumismo de nuestro siglo.

¿A qué desafíos se enfrenta Ekström Furniture a la hora de vender en línea y cómo habéis solventado la complejidad del transporte y montaje de muebles hechos a medida?

El montaje ya no es un problema para nuestros clientes. La personalización de nuestros muebles llega hasta las instrucciones de montaje. Una vez el mueble está terminado, lo desmontamos y grabamos un vídeo con el paso a paso del ensamblaje explicando al detalle cada operación. Algunos clientes tienen dudas de si podrán conseguir montarlo sin problemas, pero el resultado que recibimos después siempre es un “Hemos montado el mueble sin dificultad”.

El único inconveniente que tiene hacer muebles desmontables es que la complejidad al diseñarlos y fabricarlos es mucho mayor y esta no es una característica con valor para el cliente.

El reto del transporte es algo que nos ha dado muchos quebraderos de cabeza. Hemos trabajado con 4 empresas de envíos diferentes. Hemos sufrido bastantes siniestros y pérdidas hasta que dimos con la empresa actual. Ahora el transporte es un mayor coste en nuestra cuenta de resultados, pero podemos estar tranquilos de que nuestros muebles llegan sanos y salvos con entrega dentro del domicilio de nuestros clientes.

¿Cuál es la visión a largo plazo de Ekström Furniture en términos de expansión dentro de España y en el mercado europeo, y cuáles son los próximos pasos para lograr esta meta?

Durante los próximos meses el objetivo de Ekström es afianzarse en el mercado español, desarrollar nuevos productos que tenemos en el backlog y mejorar la eficiencia con nueva maquinaria para reducir los tiempos de entrega.

Una vez estemos bien afianzados y el músculo de la fabricación pueda seguir el ritmo de ventas en expansión, nuestra visión es enseñar nuestros muebles a Europa. Es un gran reto porque tenemos claro que no queremos perder el foco en seguir ofreciendo el mismo trato personalizado a cada uno de nuestros clientes.

En constante evolución, Ekström Furniture tiene la mirada puesta en el futuro. Consolidada en España, la empresa aspira a expandir su presencia en el mercado europeo sin perder de vista sus principios fundamentales: la personalización, la calidad artesanal y el compromiso con la sostenibilidad.

Con el respaldo de su equipo comprometido y el foco en la innovación, Jose se prepara para seguir desafiando el panorama del diseño de muebles, llevando su estilo único y sus prácticas sostenibles a nuevos horizontes.