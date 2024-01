Be Camp es una compañía que permite disfrutar de casas rodantes en Chile

Existen varias formas de viajar, pero para muchas personas no hay nada mejor que conocer destinos diferentes y lugares mágicos a bordo de un cómodo hogar motorizado.

Y es que en Chile y en gran parte de Sudamérica, hay muchos lugares perfectos para visitar en una casa rodante, y qué mejor manera de hacerlo que en una que esté construida con lo último en tecnología y equipada con todo lo necesario para ello. Esto es precisamente a lo que se dedica Be Camp, una compañía chilena dedicada exclusivamente al diseño y construcción de casas rodantes para todo terreno, ideales para vivir una experiencia de viaje única e inolvidable.

Especialistas en casas rodantes perfectas para recorrer Chile Be Camp es una empresa familiar chilena, fundada por verdaderos amantes de la vida al aire libre y de recorrer hasta el último rincón de Chile e incluso de Sudamérica. Por más de 6 años se han dedicado a la construcción de casas rodante todoterreno, hasta que finalmente decidieron hacer de ello un negocio. Hoy en día, son una firma referente en el sector que destaca por la calidad de sus casas rodantes, y porque a diferencia de las que se fabrican en los Estados Unidos o en Europa, estas son aptas para transitar por casi cualquier tipo de terreno, y no solo sobre carreteras. Por lo tanto, son ideales para viajar a playas, lagos, ríos, montañas y nieve, disfrutando de una experiencia única y con la libertad de sentirse como en su propia casa. Además, las casas rodantes de Be Camp tienen una gran autonomía. De hecho, todas ellas son capaces de ser autónomas hasta por 7 días con 5 personas a bordo.

Principales ventajas de las casas rodantes de Be Camp Una de las principales ventajas de este fabricante de casas rodantes es que cada una de ellas es perfectamente apta para climas y caminos extremos. Y es que, de hecho, cuentan con excelente sistema de amortiguación independiente en las 4 ruedas, además de un diseño de chasis bastante robusto, con terminaciones y muebles interiores muy resistentes. Pero además de eso, son vehículos ideales para largos viajes debido a su gran comodidad, diseñados no solo para cubrir las necesidades de los adultos, sino también de familias con niños. Y finalmente, una de las mayores ventajas de estas casas rodantes es su alto nivel de seguridad. Para ello, la empresa ha instalado sistemas de seguridad efectivos durante la conducción, además de otras características tales como enganches australianos y frenos eléctricos regulables en las 4 ruedas.

Actualmente, en Be Camp se encuentra un variado catálogo con diferentes modelos y precios de sus casas rodantes. Para conocer más detalles sobre las prestaciones y el precio de cada una de ellas, solo hay que acceder a su sitio web.