Cómo saber qué empresas apuestan por la Responsabilidad Social Empresarial

La Responsabilidad Social Empresarial o RSE tiene una gran importancia en el mundo corporativo moderno. Y es que no solamente constituye un modo de generar negocio sustentable, sino también con valores, medidas y una cultura que permita seguir desarrollándose a largo plazo. Sin mencionar que es indispensable para mejores condiciones laborales y del medio ambiente.

Cada vez más consumidores se preocupan por adquirir productos y servicios a empresas con Responsabilidad Social, pero muchas veces no tienen manera de saber qué empresas poseen estos valores y cuáles no. Es por eso que dentro del sitio de la revista online enfocada en la RSE corresponsables.com, se visibiliza constantemente cuáles son estas empresas.

Una manera sencilla y rápida de conocer qué empresas apuestan por la Responsabilidad Social Empresarial Lo que caracteriza a las estrategias de Responsabilidad Social Empresarial es que todas ellas se centran fundamentalmente en que las empresas que la ponen en marcha sean reconocidas por sus prácticas, principalmente en lo que tiene que ver con desarrollo sostenible. Todo esto en beneficio no solo del medio ambiente, sino también de la sociedad en general. Con ello, se genera un impacto positivo tanto en el interior como en el exterior de la empresa.

La revista digital Corresponsables.com se enfoca precisamente en la RSE y es por eso que en su portal tiene una sección en la que cuenta con un hub digital actualizado de todas las empresas y organizaciones que actualmente están implementando iniciativas de buenas prácticas de RSE y sostenibilidad. Esta es una forma de dar visibilidad a estas empresas para que puedan ser valoradas por aquellas personas y clientes para quienes la RSE es importante a la hora de adquirir sus productos y servicios.

¿Por qué dar visibilidad a las empresas con Responsabilidad Social Empresarial? En primer lugar, porque es necesario que el resto de las empresas conozcan la importancia creciente de la RSE para las organizaciones modernas. Todo esto en un contexto en donde esta es valorada cada vez más, así como la sostenibilidad y el compromiso con el medio ambiente. Pero también porque muchas veces las acciones de RSE de las empresas no llegan al conocimiento público por una u otra razón, perdiéndose el beneficiarse de la valoración de los consumidores.

El hub digital de empresas con RSE lo que hace es trasladar al público sus esfuerzos a través de este medio, dando visibilidad a sus acciones.

Por último, no hay que dejar de lado que las estrategias de Responsabilidad Social Empresarial tienen, hoy en día, un impacto significativo en la reputación e imagen de cualquier empresa. Algo muy importante a considerar, especialmente como marca empleadora.