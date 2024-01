Se estrena el spot de los Goya 2024

Martín Romero vuelve con su segundo cortometraje animado en 2D: "To bird or not to bird", producido por UniKo & Abano Producións, con el apoyo del Gobierno Vasco, ICAA y Movistar+. "To bird or not to bird" está nominado como Mejor Cortometraje de Animación en los Premios Goya, y ya lleva más de 25 selecciones en festivales y 9 premios, el último en Torrelavega.