​Un camino con destino consensuado

2023, para muchos, ha sido un año de tránsito hacia algo desconocido: Una AMNISTÍA vendida por unos pobres votos de conciencias comerciales... Una COALICIÓN multicolor, multiinteresada y sabrosamente pagada... Una EPIDEMIA de poderes ENDIOSADOS no representativos de todo un PUEBLO UNIDO...

De nuevo aparecerá la Torre de Babel, por la que Yahveh «castigó» a la humanidad por su arrogancia y hostilidad exponiendo al hombre a gran variedad de lenguas y entendimientos.

«He aquí que todos forman un solo pueblo y todos hablan una misma lengua; siendo este el principio de sus empresas, nada les impedirá que lleven a cabo todo lo que se propongan. Pues bien, descendamos y allí mismo confundamos su lenguaje de modo que no se entiendan los unos con los otros». (Génesis)

Para evitar convertir una sociedad en un ente AUTOCRÁTICO deberíamos ser capaces de tomar una de las decisiones más protectoras de una DEMOCRACIA, como es el “famoso porcentaje mínimo para poder formar coalición con un tercero mayoritario”.

Sabios tiene una NACIÓN para que estudien y propongan cuál debería ser el referenciado porcentaje.

Salimos de enfrentamientos verbales por ideologías extremas... Salimos con capacidad de una nueva convivencia... Salimos de desunir el nudo que siglos tardaron en hacerse... Salimos del integrismo ideológico y religioso... Salimos de una pobreza de carro y mula...

Salimos, ¿forzados? ¿educados? ¿amenazados?... NO... Fue la experiencia de los odios fratricidas, la experiencia de las lenguas de mil idiomas interesados, el cansancio de las tumbas sin nombre, las egoístas ideas marchitas que no daban de comer...

Salimos porque la SENSATEZ, la HUMILDAD y la MIRADA AL PASADO de personas con VISIÓN DE ESTADO, tragándose su saliva y extendiendo sus manos, se comprometieron por un PUEBLO UNIDO en busca de la PROSPERIDAD COLECTIVA.