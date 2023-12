"La satisfacción de tener un talento, eso me hace sentirme grandioso"

El artista siempre surge para llenar los vacíos que de alguna u otra forma se han formado dentro de la sociedad. Es por eso que, creo yo, el artista tiene que cumplir no solo la función de la expresión a nivel de técnica, proceso y evolución; también llevar el peso de enseñar a una sociedad herida a curarse de sus males a través de su pincel y la fuerza de los colores.



El día de hoy charlamos con el joven artista de origen hondureño Brian Gabriel Ferrera un talento de nuestro país que se va abriendo camino a pasos agigantados en el sendero de la expresión artística tanto a nivel nacional como internacional y que, nos ofrece un arte para apreciar desde cada trazo.

Sin más que agregar, pasen a conocer y leer un poco más de la vida de este talento que se ha enraizado en Centroamérica.

¿De dónde es Bryan Gabriel Ferrera?

Soy de Honduras y resido en la capital Tegucigalpa.

¿Desde que edad nace el interés por el dibujo en Gabriel Ferrera?

Mi interés por el dibujo surge a los 10 años de edad.

¿Tenía pensado ser artista del dibujo desde un principio o había barajado otras opciones en el arte?

Desde que empezó mi interés por el arte en la niñez, comencé con un interés por el dibujo pero también me ha llamado la atención la música heavy metal, y me gustan mucho las guitarras eléctricas, aunque no se tocarlas, me gustaría aprender a tocar guitarra eléctrica, pero se necesita tiempo y paciencia para dominar la guitarra y le dedicaría menos tiempo al dibujo, pero la verdad estoy mucho más interesado en el dibujo y la pintura.

¿Qué o quién le motivó a dedicarse a la expresión artística?

Mi motivación para empezar a dibujar fue gracias al historietista Pepo, autor del legendario cómic de comedia chileno Condorito, yo de niño era muy fan de esa historieta que hasta era coleccionista de los ejemplares o volúmenes, y, por mi afición por esa historieta, comencé a hacer réplicas de las portadas de los paquines y en ocasiones hasta creaba mis propios chistes, porque como mencioné hace poco, Condorito es una comedia, por tanto, sus capítulos son relatos o historias cortas que cuentan chistes, también me fascinaban los juegos de video y me gustaban los artes conceptuales de los juegos, ya sea los que aparecían en portadas de los juegos y revistas con temática de videojuegos. Tiempo después me volví muy aficionado al manga y anime y así fui explorando otras formas de dibujar, ya que el manga y anime es un tipo de cómic con varios estilos.

¿Cuáles son los temas recurrentes en su obra?

Muchas de las obras que yo hago muestran personajes de anime y manga, especialmente con apariencia varonil, me gusta mucho el manga y anime con temática de masculinidad, también me gusta dibujar monstruos, me gusta mucho hacer retratos de personas y en ocasiones he retratado animales también.

¿Podría contarnos cómo surge su primer contacto con el arte?

Como mencioné antes, me gustaba mucho Condorito, los personajes de videojuegos, entonces me sentía muy admirado de la genialidad y talento de esos artistas que hacían tales cosas, que un día dije: “quiero intentar hacer esas genialidades”.

¿Qué artistas han influenciado en su arte?

Empezaré por mi artista favorito, él es Tetsuo Hara, que muestra un estilo de dibujo que muestra personajes varoniles y musculosos, él es dibujante de los legendarios mangas Hokuto no Ken, Hana no Keiji, Souten no Ken, Cyber Blue, entre varios otros. También están otros artistas, como el señor Akira Miyashita, que presenta un estilo similar al maestro Tetsuo Hara, el maestro Miyashita es autor de la franquicia legendaria de manga Otokojuku y otros, y así hay otros artistas que me gustan bastante como Masanori Morita, autor del legendario manga Rokudenashi Blues. No solo artistas de manga han influido en mí, también está el pintor inglés Dereck Riggs, que es el dibujante y pintor de las populares portadas y arte de la emblemática banda de heavy metal inglés Iron Maiden, el maestro Riggs dibuja monstruos cómo el mítico Eddie the Head, y su manera de dibujar criaturas monstruosas me ha fascinado mucho, por lo tanto él ha influido en mi arte, dibujo monstruos o personajes terroríficos en ocasiones también.

¿Es difícil ser artista del dibujo en estos tiempos?

No estoy tan seguro de eso, pero en mi país es complicado porque aquí no se apoya mucho el arte, ósea, vivir de hacer dibujo es muy complicado de lograr, al menos que sea maestro de arte en escuelas o cualquier otra institución educativa, hay personas que hacen mucho dinero con dibujos y pinturas pero en ciertos eventos o ocasiones como convenciones de anime y arte, pero no he escuchado de dibujantes y pintores que vivan solo de eso, ósea, solo de pinturas y dibujos por encargo, pero a los que sí les va muy bien es a los tatuadores que hasta viven de eso, hasta yo estoy optando por ser tatuador y diseñador gráfico, ya que sé que a los diseñadores gráficos les va muy bien también.

Ante la amenaza de las IA sobre la obra de los artistas. ¿Qué medidas cree que podemos tomar para contrarrestar estos abusos?

Pienso que no son un abuso en si, sino más bien opciones que se le dan a los artistas a día de hoy, depende de las necesidades que tengan, por ejemplo, las tabletas gráficas que son dispositivos que incluyen prácticamente todas las herramientas de arte del mundo real en un espacio virtual, ósea, lápiz, borrador, plumas para entintado, acuarelas, tamaños de páginas y muchas cosas más de manera ilimitada y gratuita (porque el lápiz pluma y pincel digital nunca se gastará) pero como digo, son opciones, porque el arte tradicional es muy querido y apreciado por el ser humano y pienso que siempre será querido y apreciado.

¿Podría contarnos sobre los aportes de su arte en la actualidad?

No estoy seguro, soy un artista que ha vivido en las sombras, no he publicado mi arte de manera tan masiva, necesito crear una buena cuentas de redes sociales a las cuales mostrar mi arte, ya que por el momento mis redes sociales están compuestas de un reducido grupo de personas, tampoco me he animado a probar suerte en las convenciones de anime o de arte dónde se vende dibujos. Lo positivo que puedo decir que he logrado es la sensación de satisfacción y admiración que provoco en las personas con mis dibujos, ya sea los que publico en mis redes y los que hago por encargo.

¿Qué podría rescatar de este viaje en el arte que ha emprendido?

La satisfacción de tener un talento, eso me hace sentirme grandioso, las buenas amistades que he hecho en este ámbito, el arte ha hecho que me alimente de conocimiento, me apasiona y me llena de motivación y bienestar en mi vida.

¿Cree que hay cosas que se pueden mejorar en el mundo artístico. Cuáles serían?

En lo que respecta a Honduras, pienso que se debe mejorar mucho, porque este país no apoya mucho el arte que aquí se produce, ósea, cómics, películas, música, el propio consumidor hondureño tiene el defecto de no confiar en el producto nacional, y pienso que eso es algo que las personas deben empezar a tomar en cuenta, pero por supuesto, también está el factor de que los artistas deben producir material de buena calidad, hay buenos artistas, pero el problema es la falta de apoyo.

¿Qué piensa su familia de este camino artístico. Alguna vez le dijeron mejor dedícate a otra cosa?

Ellos no tienen ningún problema con que yo sea artista, pero si me han dicho que estudie en la universidad y tenga un oficio, trabajo o carrera que me genere ingresos.

¿Cómo cree que puede hacer un pintor para adaptarse a los cambios en esta era digital?

Hacer uso de las redes sociales y el internet para darse a conocer, y está la opción de dibujar y pintar en digital con las tabletas gráficas que hoy en día se han vuelto una opción útil.

¿En cuáles plataformas digitales podemos adquirir sus trabajos artísticos?

Mis redes sociales: Facebook: Gabriel Ferrera.

Gmail: ferrerabryan98@gmail.com



¿Qué significa el arte del dibujo para Gabriel Ferrera?

Algo muy apasionante, un estilo de vida, una actividad sana, siempre y cuando se use para bien.

¿En su carrera como dibujante tiene algunas influencias o ha cultivado un estilo personal?

Como mencioné antes, estoy influenciado de otros artistas, como todos o casi todos los artistas que se inspiran de otros artistas para empezar, y pues estoy creando mi estilo propio.

¿Cómo cree que podemos dentro de la sociedad, inculcar la pasión por el arte y el dibujo en nuestra juventud?

Tal vez en el propio sistema educativo se debería incluir más materias o clubes de arte en los centros educativos, así como hay equipos deportivos de fútbol, basketball, artes marciales, etc, por ejemplo, llevar “clase de arte” o “club de arte” (ejemplo: dibujo, música, teatro) pero que los alumnos tengan la opción de escoger el arte en el que se quieran especializar, ya sea dibujo y pintura, música, teatro. Otra forma es fomentarle a los hondureños que aprecien, valoren y amen lo que ellos mismos producen también.

¿En alguna ocasión ha pensado en dejar de pintar y dibujar y dedicarse a otro oficio?

La verdad no, el arte es algo que quiero practicar y llevar conmigo por siempre.

¿Qué le diría a los chicos y chicas que están tratando de acercarse al arte y quieren dar sus primeros pasos en el dibujo?



Que se animen, que lo intenten, que se sumerjan en este maravilloso mundo del dibujo aunque sea por hobbie, les dará satisfacción.

Algunas palabras que quisiera dedicar a alguien por este andar en el arte.

Agradezco a Dios en nombre de Cristo, por este don y pasión que adquirí en mi vida, porque es algo que me da motivos para vivir y tener bienestar, también a esos artistas de manga, en especial a mi mentor Tetsuo Hara, que junto a los otros mangaka me han cautivado no sólo con sus historias, sino también con sus hermosos dibujos que plasman en esas páginas de los volúmenes de manga tan maravillosas, también a esas personas que me han apoyado a lo largo de mi camino como artista, familia, amigos, personas conocidas y a esas personas que se deleitan con mi arte.