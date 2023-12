En la madrugada del 7 de abril de 1956, se firmaba en Madrid la Declaración de Independencia de Marruecos y el 11 de febrero de 1957 tenía lugar la firma del convenio diplomático entre España y Marruecos, cuyo artículo 5 dice que "las misiones diplomáticas respectivas en Madrid y Rabat tendrán categoría de Embajada".



Antes, el 6 de junio de 1956, el hasta entonces cónsul general, el mallorquín José Felipe de Alcover y Sureda, había presentado sus cartas credenciales como primer embajador de España. Curiosamente, un error burocrático en los libros registrales motivó un retraso en el cambio de status: el 8 de junio de 1956, a las diez horas, se practicaba un asiento en el consulado general de España en Rabat; el mismo día, y a las once horas, se procede a otro asiento, éste ya en la embajada de España en Rabat.

Pero tras tan largo, aunque quizá pertinente introito en cuanto atingente a mi posible idoneidad para opinar en la materia, vayamos al tema, al "Embajador en Marruecos”. Ahora, después de ocho años y medio de permanencia del embajador en Rabat, que no pudo ser cambiado antes al estar el gobierno en funciones, se plantea la cobertura de embajada tan sensible, que conlleva los contenciosos del Sáhara y de Ceuta y Melilla e indirectamente el de Gibraltar, el diferendo de Perejil, y la delimitación de aguas jurisdiccionales que engloba hasta Canarias, más las islas y peñones, casi todas mis especialidades. Y según recoge Antonio Rodríguez en The Objective, "a causa del malestar entre los diplomáticos por los distintos nombramientos de embajadores políticos, el ministro busca candidato en la carrera".

He conferenciado y publicado en diferentes ocasiones en la línea ortodoxa, mantenida por los diplomáticos sin excepción alguna sobre la convicción profesional en la que radica la última ratio de actividad tan vocacional y que requiere la consiguiente dedicación: salvo casos excepcionales, las embajadas sólo deben desempeñarse por diplomáticos. Se ha criticado, como recuerda Vita Finzi, en Italia no hay embajadores políticos, el rechazo que se hace desde la carrera como intento de monopolizar y perpetuar prerrogativas, pero lo cierto es que no existe tal defensa a ultranza, nadie se atrinchera en posiciones numantinas. Ningún profesional se opone por principio a la designación de embajadores políticos cualificados, ya que va de si que el mejor servicio requiere el mejor hombre, the right man in the right place. Forzando el argumento se podría sostener que los mejores embajadores han sido los políticos. Y los peores también. La embajada como prebenda, como premio de consolación o como maniobra de desplazamiento, esas prácticas heterodoxas de los vericuetos menos nobles de la política, son las que correctamente se contestan desde la diplomacia, en cuanto corporación especializada.

Pues bien, incuestionable hasta el extremo de que ante la práctica unanimidad se pueda dar por buena sin excesivos esfuerzos la excepcionalidad de los embajadores políticos, e indiscutible el hecho de que hay docenas de funcionarios diplomáticos más que capacitados para llevar con suficiencia el día a día de nuestra representación en Marruecos, tal vez resulte que justamente la cobertura actual de la jefatura de misión en Rabat podría emplazarse en los casos extraordinarios de embajador político, dado el altamente delicado estado de las relaciones en algún que otro aspecto capital, y de ahí que yo venga propugnando hace tiempo la diplomacia regia, el cauce de las coronas, la entente entre los tronos, practicada ocasional y subsidiariamente desde Don Juan de Borbón con Hassan II cuyo entendimiento se acentuaba por el humo cómplice de dos empedernidos fumadores. Y desde luego, lo ideal sería, siempre desde ese enfoque, un representante del círculo palaciego como es el caso de la embajadora marroquí en Madrid, cierto que en el ámbito español parece más difícil de encontrar en la órbita palatina o en sus proximidades.

Y ya, puestos a seguir sugiriendo, se insiste en la conveniencia-necesidad de designar a alguien, diplomático o político, con conocimientos, vocación y localizado por las partes, como comediador con el representante de Naciones Unidas para el Sáhara, en cuanto jalón efectivo de la diplomacia que tendría que implementar Madrid, ya sin mayor dilación.