Las sábanas perfectas para los más frioleros

Si hay algo peor que sentir que no puedes conciliar el sueño por culpa del desagradable calor de las noches de verano, es no poder dormirte porque tienes demasiado frío. Cuando te castañetean los dientes sin control, lo más probable es que pases la noche en vela, mirando al techo. Ya no es necesario que sufras así.

Tienes a tu disposición sábanas especialmente diseñadas para mantenerte caliente durante las noches más frías del invierno, evitando que te despiertes a media noche por la fluctuación de la temperatura. Gracias a la ropa de cama para invierno, como las sábanas de franela o las de coralina de Burrito Blanco, podrás tener un sueño reparador sin interrupciones.

Como cada persona es un mundo, las necesidades a la hora de dormir también son diferentes. En este artículo te contamos qué tipos de sábanas existen, con las que hasta los más frioleros podrán dormir sin problemas.

Tipos de sábanas para invierno

Cuando cae la noche en invierno, nada apetece más que meterse en una acogedora cama que te reciba con un cálido abrazo. Pero, ¿cuánta calidez necesitas para dormir?

Según el tipo de tejido de las sábanas, estas serán más o menos cálidas, por eso te contamos lo que necesitas saber para que puedas acertar con tu elección.

1/ Sábanas de Nacarina Para todas aquellas personas que siempre tienen frío, que nunca tienen suficientes mantas o se visten con varias capas para mantener el calor, las sábanas de nacarina son la opción perfecta.

Esta clase de sábanas de invierno son las más cálidas del mercado. Están fabricadas con tejido de microfibras cortas muy densas, lo que le da una apariencia aterciopelada. Pese a que tienen un buen grosor, las sábanas de nacarina son muy ligeras (260 g/m2). Eso sí, al ser lo último en sábanas de invierno, su precio es superior al de otras variedades.

2/ Sábanas de Coralina Otra variedad de sábanas especialmente diseñada para el frío son las de coralina. Este tipo se caracteriza por estar confeccionado por un tejido de microfibras sintéticas, similar al que se usa en las sábanas de nacarina, pero cuyas fibras son más largas.

Las fibras más largas de estas sábanas hacen que tengan un tacto como de peluche muy suave y agradable por ambas caras, lo que las ha convertido en las sábanas preferidas por los frioleros durante muchos años.

3/ Sábanas de Franela Las sábanas para invierno más populares son, sin duda, las de franela. Su principal punto diferenciador es estar elaboradas al 100% con algodón, lo que las otorga un tacto agradable por las dos caras, aunque se arrugan con mucha más facilidad que el resto de sábanas y tardan más tiempo en secarse.

Como están confeccionadas con un tejido natural como es el algodón, también se les atribuyenpropiedades medicinales, como estar indicadas para personas reumáticas, alérgicas o la piel sensible.

4/ Sábanas de Pirineo Otro tipo de sábana indicada para usarse en los meses de invierno son las sábanas de Pirineo. Su tacto aterciopelado resulta muy cálido, por lo que están indicadas para zonas donde hace mucho frío.

Las sábanas Pirineo están fabricadas en poliéster 100% de tipo microfibra, por lo que su precio es mucho más atractivo que otras opciones de la lista. Además, como ventaja añadida, este tipo de sábanas se secan mucho más rápido que el resto.



Cuando empiezas a sentir que la brisa otoñal se convierte en una sensación de aire helado, puede que haya llegado el momento de cambiar tu fresca ropa de cama de verano por sábanas más adecuadas para poder dormir con el descenso de las temperaturas. Esperamos que con esta lista de tipos de sábanas de invierno, que tienes disponible en Burrito Blanco, puedas encontrar la variedad perfecta para dormir toda la noche de un tirón.