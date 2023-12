¿Diferencia entre cliente online y cliente offline?

En el entorno actual, marcado por una notable revolución digital son muchas las empresas que han tenido que adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo que presentan los usuarios. En este contexto, establecer la diferencia entre el cliente online vs cliente offline resulta clave para las organizaciones, ya que les permite establecer estrategias apropiadas para satisfacer las demandas de cada uno.

Alrededor de un 85 % de los usuarios a nivel global realizan búsqueda de productos o servicios profesionales a través de internet. Esto demuestra que son cada vez más los consumidores que optan por tener presupuestos online y se interesan en establecer relaciones profesionales totalmente digitalizadas, siendo Projectum una de las principales plataformas para llevar a cabo este proceso de forma confiable, rápida y sencilla.

Cliente online vs. Cliente offline: ¿cómo se diferencian? Una de las principales diferencias entre ambos tipos de clientes es la forma en sus hábitos de consumo, ya que el perfil del cliente online se caracteriza por hacer uso de internet para la mayoría de sus compras. Este tipo de consumidores es cada vez más habitual en España y en todo el mundo, mientras que el cliente offline destaca por apostar a la compra de productos o servicios de manera convencional en espacios físicos.

En ese sentido, el canal, la rapidez y la sencillez son aspectos distintivos entre el cliente online vs. cliente offline. Generalmente, los consumidores disponen de lo que necesiten con solo un par de clic, ya sea la compra de un artículo o la solicitud de presupuestos online mediante plataformas especializadas para este fin como lo es Projectum.

La accesibilidad al entorno digital favorece a que el consumidor online esté mucho más informado acerca de las características de un servicio o producto y a su vez tener a mano una mayor oferta. Asimismo, la posibilidad de comparar presupuestos online en el caso de los servicios, les permite a los usuarios elegir la alternativa profesional que mejor se adapte a sus necesidades y requerimientos.

¿Cómo obtener un presupuesto online? Además de la compra de productos, la contratación de servicios online también se mantiene como una tendencia en alza entre los consumidores. Este aspecto ha dado paso a la creación de plataformas especializadas en el sector que permita a los clientes online acceder a profesionales calificados y solicitar presupuestos de sus servicios.

En este contexto, uno de los portales más destacados es Projectum, una oficina técnica online que se ha distinguido por facilitar la obtención de presupuestos de forma instantánea para una amplia gama de proyectos relacionados con la ingeniería y arquitectura. Esta compañía cuenta con tecnología y algoritmos propios que simplifica a los usuarios el proceso de consultar el costo de un proyecto ya sea para obras y reformas, instalaciones, tramitaciones técnicas, entre muchos otros aspectos que pueden consultarse desde la página web.