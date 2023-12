​La Academia de Cine se viste de 'goyas' en enero

El 2024 arranca en la Academia de Cine con una completa programación dedicada a sus galardones. Los Premios Goya, que se entregarán el 10 de febrero en Valladolid, son los grandes protagonistas de las actividades de la institución en el primer mes del año, puesto que reunirá a las nominadas y nominados en las categorías de Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Película Documental, Mejor Actriz y Actor Revelación, Mejor Sonido, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Dirección Novel y Mejor Montaje.





Se proyectarán además las cintas seleccionadas en la categoría documental (Caleta Palace, Contigo, contigo y sin mí, Esta ambición desmedida, Iberia, naturaleza infinita y Mientras seas tú), dirección novel (20.000 especies de abejas, Las chicas están bien, Matria, Te estoy amando locamente y Upon Entry) y animación (Dispararon al pianista, El sueño de la sultana, Hanna y los monstruos, Momias y Robot Dreams).

La sala de la calle Zurbano también acogerá dos sesiones del ciclo ‘Series de cine’, dedicadas a Cristóbal Balenciaga, que suma un encuentro con el actor Alberto San Juan, los directores Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga y Sofía Fábregas, vicepresidenta de producción original de Disney+ España; y Vestidas de azul, a la que seguirá un coloquio con Claudia Costafreda, Ian de la Rosa y Mikel Rueda, directores de la serie.

Actividades en Barcelona

La Academia llevará la ciudad condal las cinco películas nominadas a Mejor Película en los Goya (20.000 especies de abejas, Cerrar los ojos, La sociedad de la nieve, Saben aquell y Un amor) y a Mejor Película Documental, además de un encuentro con las nominadas y nominados a Mejor Música Original y el preestreno del a película May December, de Todd Haynes.