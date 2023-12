Aerotermia con placas solares para la sostenibilidad total

La venta de sistemas domésticos de energía renovable como las placas solares fotovoltaicas y las bombas de calor aerotérmicas está disparada en Europa desde hace 2 años, desde que el precio de la energía subiera como la espuma debido a la situación geopolítica mundial, que ha causado estragos en los mercados energéticos.

En algunos países del norte de Europa, como los países escandinavos, las bombas de calor aerotérmicas se están instalando masivamente, sustituyendo los sistemas de climatización tradicionales como las calderas de gas, cuya instalación ha sido ya prohibida por ley en algunos de ellos. En el caso de España, la instalación de sistemas de aerotermia va todavía a un ritmo lento, no obstante la tendencia es al alza y para finales de la presente década se espera que representen un 30% de los sistemas de climatización que se instalen en los hogares.

Respecto a las instalaciones de placas solares, éstas se están instalando masivamente también, y en España el año 2022 batió todos los records con 2,5 GW adicionales instalados, lo cual represento un 108% más de potencia instalada que en 2021.

Hay una serie de ventajas en las instalaciones conjuntas de aerotermia con placas solares, ya que ambos sistemas permiten alcanzar ahorros energéticos muy importantes: en el caso de la aerotermia esta tecnología consume apenas un 20% de la energía que consumen los sistemas de calefacción tradicionales como las calderas de gas y en el caso de las placas solares, éstas pueden producir la totalidad de la energía eléctrica consumida en un hogar típico.

Por lo tanto, la instalación conjunta de aerotermia y placas solares tiene el potencial de permitir que los hogares alcancen la independencia energética y sostenibilidad total: la aerotermia permite sustituir el gas por electricidad en los hogares para la producción de agua caliente y calefacción y las placas solares suministran la energía eléctrica necesaria para hacer funcionar el sistema de aerotermia (además de cualquier otro consumo eléctrico dentro de la vivienda).

Sin embargo, el coste de estas instalaciones combinadas de aerotermia y placas solares es elevado, situándose entre los 7,000 euros para una instalación combinada básica con placas solares fotovoltaicas de 3kW y sistema de aerotermia para la producción de solamente agua caliente hasta más de 20,000 euros para una instalación que incorpore placas solares fotovoltaicas de 5kW, sistema de almacenamiento (baterías) y aerotermia para la producción de agua caliente, calefacción e, inclusive, refrigeración.

Este elevado coste no significa, no obstante, que el retorno de la elevada inversión inicial sea largo; entre otros factores, el retorno de la inversión va en función del coste de la instalación y del nivel de ahorro energético que permita alcanzar la instalación, ya que, por ejemplo, este nivel de ahorro energético será mayor cuando la instalación permita sustituir a una caldera de gasóleo (que consume más energía que una caldera de gas típica).

En general, para una instalación combinada de aerotermia y placas solares bien dimensionada y en la que el funcionamiento conjunto del sistema de aerotermia y las placas solares sea el adecuado, el retorno de la inversión inicial se sitúa entre los 3 y los 8 años. Todo esto sin contar las subvenciones públicas disponibles actualmente para la instalación de estos sistemas.

Las subvenciones públicas existentes para la instalación de sistemas de aerotermia y placas solares son muy jugosas, y pueden llegar a cubrir hasta un 70% del coste de la instalación. É Éstas otorgan hasta 655€ de subvención por cada kW de autoconsumo fotovoltaico instalado en viviendas unifamiliares y hasta 500€ de subvención por cada kW que tenga el sistema de aerotermia instalado en una vivienda unifamiliar. No obstante, actualmente el plazo fijado para la solicitud de las subvenciones está fijado en el 31 de Diciembre de 2023 y no se sabe si el gobierno tiene planeado extender el plazo para la solicitud de las mismas y agregar fondos adicionales al presupuesto de estas subvenciones, como ya hizo en el año 2021.

Teniendo en cuenta estas jugosas subvenciones, el retorno de la inversión de las instalaciones de aerotermia con placas solares se reduce significativamente y la instalación de estos sistemas, a pesar del abultado desembolso inicial, resulta ser muy rentable.

En conclusión, los elevados precios de la energía han provocado que la instalación de sistemas de energía renovable domésticos como las bombas de calor aerotérmicas y las placas solares fotovoltaicas haya aumentado drásticamente. En los últimos años se ha hablado mucho acerca de las ventajas de ambas tecnologías funcionando independientemente no obstante la instalación conjunta de sistemas de aerotermia y placas solares es lo ideal, ya que ambas tecnologías funcionando al unísono garantizan el ahorro e independencia energética y la sostenibilidad total.