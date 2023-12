​Citroën presenta el Nuevo SpaceTourer, una van que sube de nivel en todos los aspectos

Más elegante con una parte delantera que adopta la nueva identidad de estilo de Citroën, más cómodo y conectado con un sistema de infoentretenimiento de última generación, y aún más práctico con almacenamiento más ingenioso.



El Nuevo SpaceTourer es una perfecta ilustración del know-how de Citroën para desarrollar automóviles versátiles y espaciosos, en los que es agradable vivir. Modelos fieles a los valores de la marca, con un confort excepcional y un diseño ingenioso. Práctico y acogedor en la vida diaria, SpaceTourer solo es el monovolumen ideal para todas las tribus, ya sean familiares, amigos, deportivas, etc., sino que también es más que nunca un vehículo adaptado a los profesionales del transporte de personas.

DISEÑO: MODERNO Y ELEGANTE POR FUERA, CUALITATIVO Y FUNCIONAL POR DENTRO

SpaceTourer presenta un diseño fluido que expresa fuerza y energía. Es una van llena de carácter que sabe combinar elegancia y una línea musculosa.

Su parte delantera, muy vertical con su capó alto, le confiere toda su fortaleza. Profundamente rediseñada, incorpora al Nuevo SpaceTourer en la nueva identidad de diseño de Citroën. En el interior, el nuevo panel de instrumentos se distingue por un diseño inédito que combina elegancia y una mayor practicidad. Pone de manifiesto la tecnología, en particular, en su parte superior con una nueva pantalla central HD táctil de 10 pulgadas y refuerza su funcionalidad con almacenamiento ampliado, más numeroso y siempre más ingenioso.

El volante también es nuevo, con varios controles integrados (teléfono, sistema de audio, ayudas a la conducción, etc.) y puede ser calefactable.

VIDA A BORDO: UN PASO ADELANTE EN EL MUNDO DIGITAL

Los clientes de estos grandes monovolúmenes tienen las mismas expectativas que cualquier otro vehículo en un mundo ultraconectado, el nuevo SpaceTourer da un paso adelante en términos de conectividad embarcada. Tanto en la calidad de la pantalla y en las prestaciones de infoentretenimiento, el nuevo SpaceTourer ofrece lo mejor para brindar una vida a bordo acorde con su tiempo.



Un cuadro de instrumentos 100 % digital de 10 pulgadas que ahora se incorpora de serie en todos los nuevos SpaceTourer.

Una gran pantalla central HD de 10 pulgadas y un sistema de infoentretenimiento de última generación.

El Nuevo SpaceTourer recibe el nuevo sistema de infoentretenimiento My Citroën Play, que se basa en una nueva pantalla táctil de 10 pulgadas HD ubicada en el centro del panel de instrumentos.

Inspirado en la ergonomía de los smartphones, garantizando una gran simplicidad de uso y una gran fluidez, esta pantalla táctil permite controlar el entorno multimedia, como la música o el teléfono, así como las funciones de configuración del vehículo. Permite la replicación inalámbrica del teléfono inteligente a través de la función de duplicación Wifi, compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

Ofrece un reconocimiento de voz natural, muy fluido y que transforma este sistema multimedia en un verdadero asistente personal.

En su versión más avanzada, My Citroën Drive Plus, incorpora la navegación 3D conectada que tiene en cuenta en tiempo real las condiciones de tráfico.

Un cargador de smartphone inalámbrico (opcional), particularmente práctico, se encuentra en la consola central, al alcance de los dos pasajeros delanteros.

Tomas adicionales. El Nuevo SpaceTourer tiene hasta 4 tomas USB tipo C (dos en el panel de instrumentos y dos en el nivel 2) y dos tomas de 12 V.

VAN POLIVALENTE, MODERNA Y CÓMODA

El nuevo SpaceTourer propone una arquitectura eficiente al servicio de la habitabilidad, la practicidad y se adapta a todos los usos. Ofrece espacio a bordo, modularidad, volumen de carga y cualidades de conducción que convierten cada viaje en un momento de relajación, independientemente del perfil de sus ocupantes. Muy funcional y adaptable, se ajusta a todas las necesidades.

Funcional para adaptarse a todas las situaciones.

Es el compañero ideal para el día a día, ya sea en el campo o en la ciudad. Con su altura de 1,90 m, puede acceder fácilmente a las zonas de parking. Versátil y valioso, está disponible en dos longitudes de carrocería, M (4,98 m) y L (5,33 m), y puede acomodar hasta 9 pasajeros con numerosas configuraciones de diseño disponibles. De hecho, el Citroën SpaceTourer ofrece múltiples configuraciones "a medida" que se adaptan a todas las necesidades y usos.

Diferentes versiones: El nuevo SpaceTourer ofrece una multitud de configuraciones. Los particulares pueden elegir entre versiones de 5, 7 u 8 plazas, mientras que los profesionales encontrarán una solución personalizable según sus necesidades, con capacidad para transportar de 5 a 9 personas. Esto incluye el paquete Business Lounge, una versión de alta gama donde la segunda fila mira hacia atrás y puede acomodar hasta 7 personas.

Primera fila: el asiento del pasajero con reposabrazos puede convertirse en una mesa (según el pack), lo que permite cargar objetos largos o despejar la vista para los pasajeros de la segunda fila. Segunda y tercera filas: los asientos tipo banqueta de 3 plazas 2/3-1/3 son deslizantes (según el pack), abatibles y desmontables; pueden deslizarse de forma independiente para ajustar el espacio a nivel de las piernas; los asientos son removibles, lo que permite tener un volumen óptimo para objetos voluminosos; los ocupantes tienen respaldos reclinables con reposacabezas para estar cómodamente instalados.

Los asientos traseros se pueden quitar fácilmente para obtener un piso completamente plano y tener un volumen óptimo para objetos más voluminosos.

Las puertas laterales corredizas pueden ser motorizadas. Una verdadera ventaja, por ejemplo, para los conductores de ë-SpaceTourer Business o Business Lounge, ya que pueden controlarlas desde el frente del vehículo para abrir o cerrar las puertas corredizas, evitando que los pasajeros tengan que manipularlas.

Además, cuenta con puertas laterales corredizas manos libres, una función que permite abrir y cerrar las puertas laterales sin contacto, incluso teniendo las dos manos ocupadas. Con un simple paso del pie bajo la esquina del parachoques trasero, el vehículo se desbloquea y la puerta lateral del lado en el que te encuentras se abre automáticamente. Una verdadera ventaja para instalar a los niños más pequeños en su silla de bebé, por ejemplo, o cargar el equipaje.

Una ventana trasera abatible que permite cargar fácilmente el maletero de manera óptima o acceder a él fácilmente en caso de falta de espacio para abrir el portón trasero.

Viajes con total serenidad

SpaceTourer cuenta con 17 ayudas a la conducción útiles para los usuarios, para una conducción segura y tranquila. Tecnologías que facilitan la vida, como el acceso y arranque sin llave, la ayuda al arranque en pendiente, la cámara de visión trasera con Top Rear Vision, el control de crucero adaptativo con función Stop & Go, y también tecnologías al servicio de la seguridad, como el frenado automático de emergencia con detección de peatones y ciclistas, la alerta de fatiga del conductor, la ayuda para mantenerse en el carril, la alerta de riesgo de colisión, el cambio automático de luces, el reconocimiento de señales de tráfico, etc.

La dirección asistida se vuelve eléctrica (en lugar de electrohidráulica), para reducir el esfuerzo y mejorar la maniobrabilidad.

MOTORIZACIONES: ELÉCTRICO, UNA PALANCA PARA DAR MÁS SERENIDAD

Ë-SpaceTourer es especialmente adecuado para las necesidades de profesionales (traslados, taxis, ...), comunidades, empresas, clubes y asociaciones y familias. Garantiza una autonomía suficiente para la gran mayoría de sus desplazamientos diarios, un confort de conducción inédito, fluido, sin ruido ni vibraciones, acceso a zonas reguladas sin emisiones de CO2 y un costo de uso reducido.

El motor de 100 kW (136 CV) se ofrece con dos tipos de baterías de iones de litio, lo que permite a cada cliente elegir la que mejor se adapte a su actividad según su uso y preferencias. La batería de 50 kWh ofrece una autonomía de 224 km (ciclo mixto WLTP, en proceso de homologación), perfectamente adaptada, por ejemplo, a traslados diarios entre el centro de la ciudad y el aeropuerto.



Más versátil que nunca, ë-SpaceTourer equipado con la batería de 75 kWh ahora ofrece hasta 350 km de autonomía (ciclo mixto WLTP, en proceso de homologación), 20 km más que la generación anterior. Y con la nueva aplicación e-ROUTES, podrán disfrutar de un verdadero asistente personal para planificar sus viajes más largos.

La autonomía de ë-SpaceTourer se puede optimizar aún más gracias al nuevo sistema de frenado regenerativo de tres niveles controlado gracias a las nuevas levas situadas detrás del volante, lo que permite adaptarse a las condiciones de conducción y al tipo de recorrido del vehículo.

Ë-SpaceTourer está equipado con un cargador incorporado de 7,4 kW y puede recibir opcionalmente un cargador trifásico de 11 kW, lo que permite una recarga fácil. Desde un wall-box de 7,4 kW, la recarga completa es posible en 6 horas y 40 minutos para la batería de 50 kWh y en 11 horas y 20 minutos para la batería de 75 kWh. En un wall-box de 11 kW, la recarga completa se logra en 4 horas y 50 minutos para la batería de 50 kWh y en 7 horas y 30 minutos para la batería de 75 kWh. En un cargador rápido de 100 kW, solo se necesitan 38 o 45 minutos para cargar la batería del 0 al 80%.

